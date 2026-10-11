Chàng trai gây choáng khi chi gần 3 tỉ đồng sở hữu các vật phẩm của Messi

Bộ sưu tập "khủng"

Bộ sưu tập được chàng trai gen Z miền Tây miệt mài gom góp trong suốt 12 năm. Mới đây, khi Messi có trận đấu chia tay đội tuyển quốc gia Argentina, Mai Đỗ Vy Phát (23 tuổi), ngụ tại P.Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã đăng tải lên mạng xã hội bộ sưu tập về các kỷ vật liên quan đến huyền thoại sân cỏ này.

Phát cùng bộ sưu tập "khủng" về các mẫu áo của thần tượng Messi ẢNH: NVCC

Theo dõi bóng đá từ lâu, Phát dần sưu tập những kỷ vật chứa đựng các khoảnh khắc đặc biệt về bóng đá. Ấn tượng với Messi từ trận chung kết World Cup 2014, về nhân cách và cả những nỗ lực của nam cầu thủ, Phát bắt đầu ủng hộ Messi và tìm sưu tập những món kỷ vật liên quan về cầu thủ này.

Trong bộ sưu tập hơn 60 chiếc áo đấu Messi của Phát, chàng trai tiết lộ: "Những chiếc áo này không được bán thương mại trên thị trường. Mình tìm mua từ những kit man (người phụ trách trang phục của câu lạc bộ - PV) bán ra. Đây sẽ là những chiếc áo được chuẩn bị dự phòng cho trận đấu nhưng chưa được Messi sử dụng".

Những chiếc áo đấu độc bản, kèm chữ ký do chính tay Messi đặt bút ẢNH: NVCC

Đặc biệt, trong mùa giải Copa America 2021, Phát còn sở hữu toàn bộ kỷ vật của Messi khi thi đấu tại giải đấu này. Từ chiếc áo đấu trong trận chung kết, cho đến băng đội trưởng mà cầu thủ này đeo xuyên suốt giải đấu và cả chiếc huy chương vàng đặc biệt được chính thành viên của đội tuyển bán lại cho chàng trai.

"Riêng combo vô địch Copa America 2021 này, mình chi khoảng gần 30.000 Euro, tại thời điểm đó khoảng hơn 500 triệu đồng, để sở hữu", Phát kể.

Combo vô địch giải Copa America 2021 mà Phát sưu tập được có giá khoảng gần 30.000 Euro ẢNH: NVCC

Có những chiếc áo mất 8 năm ròng rã để sở hữu

Chiếc áo đấu trong hành trình đoạt 6 chức vô địch cùng câu lạc bộ Barcelona mùa giải 2008 - 2009 của Messi, Phát cho biết đã kiếm ròng rã 8 năm. "Ngày nào mình cũng tìm trên các sàn thương mại điện tử, bằng nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không thể tìm ra. Đến khoảng năm 2021 mình mới sở hữu được", Phát kể.

Đến nay, bộ sưu tập của Phát ngoài áo đấu còn có thêm cả các đôi giày, trái bóng và những vật phẩm đặc biệt khác gắn liền với sự nghiệp sân cỏ của Messi. Ước tính giá trị bộ sưu tập của Phát có thể lên đến khoảng gần 3 tỉ đồng.

Một góc bộ sưu tập của Phát ẢNH: NVCC

Ngay sau khi Messi có trận đấu chia tay với đội tuyển quốc gia, Phát đã chia sẻ hình ảnh về bộ sưu tập của mình lên mạng xã hội. "Mình đăng để lưu lại và nói ra nỗi lòng về tình cảm rất đặc biệt mà mình dành cho thần tượng", Phát tâm sự.

Lê Thị Thanh Trà (23 tuổi), bạn gái và là vợ sắp cưới của Phát chia sẻ về bộ sưu tập đặc biệt của bạn trai: "Nhìn cách Phát nâng niu bộ sưu tập, mình cảm nhận được đây không chỉ là sở thích nhất thời mà là đam mê Phát đã dành nhiều thời gian, công sức, tình cảm để vun đắp. Có đôi lúc mình cũng ghen tỵ với thứ tình yêu ấy".

Combo bộ đồ thi đấu của Messi tại trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Theo Phát, hiện tại chỉ riêng chiếc áo đấu có giá trị khoảng 150 triệu đồng ẢNH: NVCC

Lê Văn Tài (28 tuổi), Hội trưởng hội người hâm mộ Messi tại TP.HCM, nhận định: "Giá trị lớn nhất của bộ sưu tập mà Phát sở hữu, thông qua từng chiếc áo đấu của Messi mang theo tính độc bản, chữ ký "sống" của Messi trên áo giống như một con dấu chứng nhận, biến chiếc áo thi đấu thành một "di sản" thu nhỏ, và cả giá trị tinh thần khi nhìn vào ta thấy được cả một thời thanh xuân rực rỡ theo gót Lionel Messi".

Bên cạnh sưu tập các mẫu áo đấu của Messi, Phát cũng quan tâm và tìm kiếm các mẫu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Phát chia sẻ: "Cũng có nhiều lần mình bán đấu giá những chiếc áo của Việt Nam do mình sưu tập được để quyên góp cho các hoạt động cứu trợ vùng lũ ở miền Trung và hỗ trợ bà con trong đợt sạt lở tại vùng núi phía bắc".