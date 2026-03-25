Chàng trai Hà Nội lập kỷ lục, ẵm trọn 150 triệu đồng của 'Ai là triệu phú'

Nguyễn Trường Giang đến từ Hà Nội, 33 tuổi, là người chơi của Ai là triệu phú lên sóng ngày 24.3. Trong buổi giao lưu, anh cho biết việc tham gia chương trình vốn là ước mơ lúc bé. Vì vậy, người chơi bày tỏ niềm hào hứng khi có cơ hội ngồi trên chiếc ghế nóng để thử sức với những câu hỏi của chương trình.

Trong bảng đăng ký, Trường Giang khiến MC Quốc Khánh tò mò khi bật mí bản thân giỏi tính toán, đặc biệt là khả năng tính xác suất. Trong chương trình, Trường Giang bày tỏ: “Việc sau gần 20 năm tổ chức nhưng chưa ai chạm đến kho báu cuối cùng, đó là sự thôi thúc dành cho tôi”.

Nguyễn Trường Giang đặt quyết tâm cao khi đến với Ai là triệu phú ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

“Hôm nay khi đến với chương trình, mong ước lớn nhất của tôi là chạm tay vào kho báu, còn tiền thưởng hay những thứ xung quanh không quan trọng lắm. Trong cuộc đời, tôi sẽ có cơ hội kiếm được nhiều lần 100 triệu, nhưng ngồi đây để trả lời những câu hỏi trong chương trình yêu thích của mình thì không phải lúc nào cũng có”, nam người chơi bày tỏ thêm.

Trường Giang thể hiện ra sao ở 'Ai là triệu phú'?

Bước vào vòng thi, Trường Giang nhanh chóng vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên, với mức tiền thưởng 1 triệu đồng. Đến câu 6: Loài cây nào được nhắc đến trong câu thơ: "Lá rơi thành chiếc quạt mo/ Cho thơm cơm nắm trước giờ ra quân", người chơi nhờ đến sự hỗ trợ của bạn đồng hành để đưa ra đáp án đúng là “cau”.

Ở câu 9, Trường Giang tiếp tục nhờ đến sự trợ giúp của các nhà thông thái. Sau đó, anh tiếp tục dùng hết quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân và 50-50 cho câu 10 và câu 11. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Trường Giang sẽ phải vượt qua 4 câu hỏi còn lại mà không còn bất kỳ quyền trợ giúp nào.

Sang câu hỏi số 12 liên quan đến kỷ địa chất của trái đất, Trường Giang đưa ra đáp án đúng song thừa nhận bản thân may mắn vì dựa nhiều vào linh cảm. Ở câu 13: “Thành phố cổ Petra từng là thủ đô của vương quốc cổ đại nào?”, người chơi dựa trên lập luận của mình để đưa ra đáp án là Nabataeans, chạm đến mốc tiền thưởng 80 triệu đồng.

Sau khi cân nhắc, Trường Giang chọn dừng cuộc chơi, nhận 150 triệu đồng tiền thưởng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chọn tiếp tục với chương trình, Trường Giang nhận câu hỏi: “Tên gọi của virus Nipah bắt nguồn từ đâu?”. Sau khi cân nhắc, anh quyết định chọn đáp án “tên một ngôi làng”, giúp chạm tay đến mốc giải thưởng 150 triệu đồng.

Bước sang câu số 15, nếu trả lời chính xác, Trường Giang sẽ nhận được giải thưởng 250 triệu đồng, trở thành người chơi đầu tiên ở Việt Nam chiến thắng trong chương trình. Tuy nhiên nếu trả lời sai, anh sẽ quay về cột mốc 22 triệu đồng.

Với câu hỏi: “Câu: 'Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn' được nêu trong văn kiện nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?”, Trường Giang chọn dừng cuộc chơi để bảo toàn điểm số. MC Quốc Khánh bày tỏ: “Dù rất tiếc nhưng đây là điều hoàn toàn bình thường. Đây là một trong những người chơi xuất sắc nhất trong chương trình Ai là triệu phú”.

Với kết quả này, Trường Giang trở thành người chơi thứ ba trong lịch sử chương trình vượt qua câu hỏi số 14 nhưng không tiếp tục chinh phục câu 15. Chia sẻ về điều này, biên tập viên Diệp Chi cho biết: “Hôm ấy, phòng máy chúng mình 'ôm tim' vì quá hồi hộp, host Quốc Khánh hình như cũng thở mạnh lắm. Ở câu hỏi cuối cùng, khi Giang suy luận đúng hướng và tự loại đi 2 phương án sai, mình có linh cảm rất lớn rằng đây sẽ là người chơi đầu tiên tại Việt Nam chiến thắng trong chương trình Ai là triệu phú. Tiếc rằng lần này điều đó chưa xảy ra, nhưng mình tin là sẽ sớm thôi”.