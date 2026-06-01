Chàng trai hát 'Biển tình' bị Thái Châu góp ý là ai?

Quang Hiền là 1 trong 6 thí sinh tranh tài tại Hãy nghe tôi hát 2026. Trong đêm thi mới đây, anh chọn thể hiện ca khúc Biển tình với bản phối có tiết tấu nhanh, ghi điểm bởi sự tự tin khi trình diễn.

Quách Thành Danh nhận xét Quang Hiền có tố chất làm nghệ thuật nhờ ngoại hình sáng và khả năng làm chủ sân khấu tốt. Tuy nhiên, nam giám khảo cho rằng phần hòa âm quá nhanh đã làm mất đi chất lãng mạn vốn có của Biển tình.

Thái Châu cũng cho rằng ca khúc này cần sự thong thả và lãng mạn nhiều hơn. Nam danh ca góp ý: “Bài hát này cần lãng mạn chút xíu, hát tình tứ, lãng mạn hơn. Tempo nhanh vậy thì cảm xúc không theo kịp”. Dù vậy, cả Quách Thành Danh lẫn Thùy Trang đều đánh giá cao sự tự tin và chất giọng đẹp của nam thí sinh.

Quang Hiền tự nhận mình là kẻ lạc loài vì ngoài anh, gia đình không ai theo nghệ thuật Ảnh: NSX

Hành trình hoạt động nghệ thuật của thí sinh Quang Hiền

Ít ai biết rằng hành trình âm nhạc của Quang Hiền bắt đầu từ khi anh mới 8 tuổi. Vượt qua hơn 250 thí sinh để lọt vào top 10 đội ca nhà thiếu nhi TP.HCM là dấu mốc đầu tiên mở ra con đường nghệ thuật của nam ca sĩ. Điều đặc biệt là Quang Hiền không xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh từng hài hước gọi mình là “kẻ lạc loài” trong dòng họ khi là người duy nhất theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Từ nền tảng của một ca sĩ nhí, Quang Hiền tiếp tục theo học tại Trường Văn hóa Nghệ thuật để hoàn thiện kỹ năng thanh nhạc và xây dựng tư duy làm nghề. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật là quãng thời gian anh trải qua không ít biến cố, thử thách và cả những giai đoạn chững lại. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, anh chọn cách đối diện và xem mỗi khó khăn là một phép thử để trưởng thành hơn trong nghề.

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Quang Hiền còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như MC, phát thanh viên, biên tập viên và diễn xuất. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân luôn trăn trở về việc tạo nên một dấu ấn đủ mạnh trong lòng công chúng.

Quang Hiền hứa hẹn mang đến bất ngờ trong tập tiếp theo của Hãy nghe tôi hát lên sóng trên THVL1 ngày 3.6 Ảnh: NSX

Với Quang Hiền, việc tham gia Hãy nghe tôi hát không đơn thuần là góp mặt ở một cuộc thi âm nhạc, mà còn là cơ hội để thử thách giới hạn của bản thân. Nam ca sĩ xem chương trình là nơi anh có thể bước ra khỏi vùng an toàn để làm mới chính mình. Anh sẵn sàng thay đổi hình ảnh, thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau và đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ đạo diễn để mang đến các tiết mục chỉn chu.

Giữa dàn thí sinh giàu kinh nghiệm của mùa giải năm nay, Quang Hiền không đặt nặng chuyện cạnh tranh. Anh cho biết điều bản thân quan tâm nhất là cảm xúc mà mình có thể mang đến cho khán giả. Với nam thí sinh, một phần trình diễn hay không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn phải chạm được người nghe.

Những tượng đài âm nhạc như danh ca Phương Dung, Giao Linh hay Thái Châu là hình mẫu mà Quang Hiền luôn ngưỡng mộ. Không chỉ bởi giọng hát, đó còn là cách những nghệ sĩ ấy giữ được tình yêu của khán giả qua nhiều thế hệ. Với anh, đây không phải cuộc thi để chứng minh bản thân giỏi hơn ai, mà là cơ hội để tiếp tục chinh phục khán giả bằng sự chân thành và tình yêu âm nhạc chưa bao giờ tắt.