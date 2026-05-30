'Bản sao Hoàng Hải' bị góp ý vì hát giống Bằng Kiều

Thạch Anh
30/05/2026 20:52 GMT+7

Lựa chọn hóa thân thành ca sĩ Hoàng Hải nhưng thí sinh Quốc Hiếu lại bị nhận xét tiết mục giữ quá nhiều màu sắc của Bùi Anh Tuấn và Bằng Kiều.

Trong đêm tranh tài tại Biến hóa bất ngờ, Quốc Hiếu lựa chọn thể hiện ca khúc Bước qua mùa cô đơn. Ngay từ khi nghe những câu hát đầu tiên, Hamlet Trương cho rằng chất giọng của nam thí sinh có nét giống với Bùi Anh Tuấn. Thậm chí, anh còn khẳng định sẽ mời giám khảo Đại Nghĩa và Bình Tinh hộp xôi nếu mình phán đoán sai.

Giám khảo nói gì về 'bản sao Hoàng Hải'?

Chàng trai hóa thân thành Hoàng Hải, bị Đại Nghĩa góp ý vì giống Bằng Kiều - Ảnh 1.

Quốc Hiếu được nhận xét có màn hóa thân khiến giám khảo liên tưởng đến Bằng Kiều, Bùi Anh Tuấn

Ảnh: NSX

Trong khi đó, Bình Tinh lại liên tưởng đến Bằng Kiều vì chất giọng cao, còn Đại Nghĩa cho rằng Quốc Hiếu hoàn toàn có thể hóa thân thành Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, ở màn hóa thân với ca khúc Nhắn gió mây rằng anh yêu em, nam thí sinh lại lựa chọn tái hiện hình ảnh Hoàng Hải trên sân khấu. Kết quả này khiến Hamlet Trương “thua cược”, còn Đại Nghĩa lập tức hài hước tuyên bố: “Nhờ em mà hôm nay anh với Bình Tinh được no nhờ có xôi mặn và trà sữa”.

Dù đánh giá Quốc Hiếu sở hữu chất giọng rất đẹp, cả ba giám khảo đều cho rằng nam thí sinh vẫn còn giữ quá nhiều màu sắc của Bùi Anh Tuấn và Bằng Kiều trong phần hóa thân. Đại Nghĩa nhận xét: “Em hát rất hay nhưng để nói giống Hoàng Hải thì vẫn còn hơi ít”. Bình Tinh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng nếu Quốc Hiếu chọn hóa thân Bằng Kiều, có lẽ nam thí sinh sẽ nhận được nhiều điểm hơn.

Chàng trai hóa thân thành Hoàng Hải, bị Đại Nghĩa góp ý vì giống Bằng Kiều - Ảnh 2.

Tỷ Trần có màn hóa thân thành Hồ Trung Dũng trên sân khấu Biến hóa bất ngờ

Ảnh: NSX

Ngoài Quốc Hiếu, phần thể hiện của Tỷ Trần cũng gây chú ý. Ở phần thể hiện giọng thật, anh hát Mẹ tôi khiến giám khảo Đại Nghĩa liên tưởng đến nhiều ca sĩ như Quang Linh, Quang Dũng. Dù chỉ là nhân viên văn phòng và chưa từng hoạt động ca hát chuyên nghiệp, nam thí sinh vẫn gây bất ngờ bởi chất giọng dày, khỏe cùng phong cách trình diễn giàu cảm xúc. Bình Tinh lại cho rằng màu giọng mạnh mẽ của Tỷ Trần gợi nhớ đến Tuấn Hưng. Còn Hamlet Trương thì nghiêng về Bằng Kiều và Đông Hùng.

Ở màn hóa thân với ca khúc Còn lại gì khi anh vắng em, Tỷ Trần lựa chọn tái hiện hình ảnh Hồ Trung Dũng. Đại Nghĩa nhận xét nam thí sinh có màu giọng khá giống thần tượng nhưng vẫn thiếu độ từng trải và sự điêu luyện trong cách xử lý: “Trải nghiệm của một nghệ sĩ trong em vẫn còn hơi non một chút. Nếu có thêm sự chín muồi, đây sẽ là giọng hát rất hay”.

Hamlet Trương đánh giá phần hóa thân đạt khoảng “70% độ giống”, đồng thời hài hước cho rằng có lúc bản thân tưởng Tỷ Trần đang giả giọng Lân Nhã. Trong khi đó, Bình Tinh dành nhiều lời khen cho chất giọng đẹp và nhận xét nếu có thêm thời gian luyện tập, phần hóa thân chắc chắn sẽ còn giống hơn nữa.

