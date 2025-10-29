Lấy vợ hơn 5 tuổi, người đàn ông chia sẻ hành trình hôn nhân đầy thử thách

Ông Việt Trí nhắc về cuộc hôn nhân với vợ hơn 5 tuổi Ảnh: BTC

Trong chương trình, ông Việt Trí chia sẻ rằng tình yêu của họ bắt đầu khi ông vừa ra trường và gặp bà Thùy Trang. Nam khách mời kém vợ 5 tuổi, khoảng cách đó ban đầu tạo ra nhiều e ngại, từ cách xưng hô đến suy nghĩ về hôn nhân. Bà Thùy Trang cũng bày tỏ nỗi lo lắng: “Sợ người trẻ suy nghĩ chưa chín chắn, sợ ông thay đổi”.

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý nhận định rằng hôn nhân hơn tuổi không phải là thử thách lớn, mà đôi khi chính nỗi sợ hãi và những định kiến trong tâm lý mới tạo ra khoảng cách.

Mở lòng với chương trình, hai khách mời thẳng thắn kể lại những năm tháng đầu của cuộc sống hôn nhân đầy thử thách. Thời mới cưới, gia đình còn khó khăn, ông Việt Trí chỉ có thể mua một chiếc xe cũ để đi làm công việc ở xa, khiến hai vợ chồng phải chịu cảnh nhiều tháng mới gặp một lần.



Nhớ lại thời điểm đó, bà Thùy Trang không giấu được cảm xúc khi nhìn thấy người bạn đời xanh xao, ốm yếu khiến bản thân vừa thương vừa lo lắng. Khoảng thời gian đó cũng để lại nhiều kỷ niệm. Ông bà chỉ đủ khả năng mua một căn nhà nhỏ, xuống cấp, dột nát, những đêm chuột vào trong nhà khiến ông Việt Trí phải suy nghĩ rất nhiều và nỗ lực làm thêm để trang trải cuộc sống cho gia đình.

Việt Trí - Thùy Trang là khách mời trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9 Ảnh: BTC

Tiếp nối câu chuyện, MC Đình Toàn đặt câu hỏi về những khó khăn trong đời sống hôn nhân: “Liệu ông bà có từng xảy ra những lần cãi vã lớn tiếng hay không?”. Nữ khách mời thừa nhận những lần tranh cãi xuất phát từ tính cách nóng nảy của cả hai và áp lực công việc vất vả của ông Việt Trí. Nhưng, vì con cái và gia đình, bà luôn nhường nhịn nhiều phần. Ngược lại, ông Việt Trí cũng không giấu được nỗi xót xa khi thấy vợ vất vả phụ giúp mình.

Chia sẻ đầy cảm xúc trên sóng truyền hình, cả hai xúc động khẳng định rằng họ chưa từng hối hận trong cuộc hôn nhân đầy thử thách. Ông Việt Trí cũng nhận ra rằng bà Thùy Trang đã cùng ông gánh vác nhiều trọng trách trong gia đình, đồng hành vượt qua mọi khó khăn.

Chuyên gia tâm lý cũng nhận định trong hôn nhân, cả hai người đều cần cùng nhau gánh vác, không chỉ trong cuộc sống gia đình mà còn trong những áp lực bên ngoài, tất cả nhằm xây dựng một mái ấm hạnh phúc bền vững. “Nếu có cơ hội lựa chọn trong kiếp sau, liệu ông bà có vẫn chọn đối phương làm vợ chồng?”. Ông Việt Trí xúc động trả lời rằng vẫn sẽ chọn bà Thùy Trang làm vợ khiến MC Đình Toàn xúc động.