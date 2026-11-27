Tập 9 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Đào Trung Tín, Chấn Minh và Nam Thành. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Lệ và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Trong đêm thi, Chấn Minh chọn ca khúc Sao em nỡ vội lấy chồng của nhạc sĩ Trần Tiến để chinh phục ban giám khảo. Anh hóa thân thành chàng trai mang vết thương lòng vì bị người yêu phụ bạc. Do đó, anh thường xuất hiện bên bến sông trong cơn say, liên tục đối thoại với hình bóng Thanh Thùy do Phan Như Thùy thủ vai.

Chấn Minh được khen ngợi về giọng hát lẫn cách diễn xuất khi thể hiện Sao em nỡ vội lấy chồng Ảnh: NSX

Nỗi đau, sự tuyệt vọng và tiếc nuối được đẩy lên cao trào qua những câu thoại day dứt, đặc biệt là lời tự sự: “Mất em rồi, anh sống đàng hoàng cho ai coi?”. Sau phần diễn xuất giàu cảm xúc, Chấn Minh thể hiện ca khúc với giọng hát truyền cảm, khắc họa nỗi buồn của một mối tình không trọn vẹn.

Danh ca Thái Châu nói gì về bài thi của Chấn Minh?

Danh ca Thái Châu bày tỏ sự xúc động trước cách Chấn Minh xử lý những câu thoại, đặc biệt là khoảnh khắc nhân vật nghẹn ngào đòi trả lại cô dâu. Nam giám khảo nhận xét phần hòa âm nhẹ nhàng, du dương, đồng thời góp ý thí sinh cần nhấn nhá rõ hơn ở câu hát “sao em nỡ vội lấy chồng” để làm nổi bật sự nuối tiếc của người con trai trong chuyện tình cảm. “Em cần để ý câu đó một xíu nữa, thì bài hát trọn vẹn”, ông nói. Nam giám khảo cũng hài hước khuyên đàn em nên gặp mình để “tầm sư học đạo” khi hát nhạc tình.

Ca nhạc sĩ Hamlet Trương cũng đánh giá cao bản phối khi vừa giữ được nét đặc trưng của ca khúc, vừa có những sáng tạo mới. Nam giám khảo khen Chấn Minh thể hiện tốt sự đối lập giữa những đoạn hát thủ thỉ, tình cảm và những câu hát mạnh mẽ, nam tính.

Danh ca Thái Châu dành điểm 10 cho phần thể hiện của đàn em Ảnh: NSX

Đặc biệt, ca sĩ Mỹ Lệ dành nhiều lời khen cho giọng hát của thí sinh, cho biết những câu hát đầu tiên đã khiến nữ giám khảo bị cuốn hút. Tiết mục còn gợi lại kỷ niệm của Mỹ Lệ khi từng chọn chính ca khúc này làm bài thi vào đại học thanh nhạc. Cô nhớ lại: “Ngày xưa tôi phải khóc mấy lần mới hoàn thành xong”. Nữ giám khảo nhận xét Chấn Minh đã thổi vào bài hát một tâm hồn âm nhạc riêng và khẳng định: “Nói chung là khen rồi”.

Trong vai trò giám khảo, Mỹ Lệ cho rằng để đánh giá một thí sinh Người kể chuyện tình 2026 cần nhìn nhận tổng hòa nhiều yếu tố. Cô nhấn mạnh: “Cái quan trọng là các bạn hóa thân trong diễn xuất và khi hát vẫn thể hiện được cá tính riêng của mình ở trong đó”. Giữa nhiều gương mặt cùng hoạt động nghệ thuật, điều khiến khán giả ghi nhớ một người chính là nét độc đáo không thể thay thế.

Với bài thi này, Chấn Minh gây bất ngờ khi nhận điểm tuyệt đối từ phía danh ca Thái Châu và nhạc sĩ Hamlet Trương. Trong khi đó, số điểm của ca sĩ Mỹ Lệ sẽ được công bố ở tuần sau, khi các thí sinh hoàn thành xong bài thi.