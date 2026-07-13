Cô gái hát 'Khi xưa ta bé' nhận điểm 10 của danh ca Thái Châu là ai?

Nhã Trang hiện đang là thí sinh của Hãy nghe tôi hát. Còn nhớ trong đêm thi chủ đề Vọng âm xưa, nữ ca sĩ chọn thể hiện ca khúc Khi xưa ta bé với phiên bản mới mẻ hơn. Bài thi khiến danh ca Thái Châu thích thú cho điểm tuyệt đối kèm lời nhận xét: “Phiên bản Khi xưa ta bé này rất mới, hòa âm rất hay, cách hát kịch tính và đầy màu sắc. Từ đầu đến cuối tiết mục, tôi rất hài lòng. Tư duy xử lý từng đoạn, cách lên tông đều rất thông minh và thú vị”.

Trong khi đó, giám khảo Đông Đào cũng dành nhiều lời khen cho sự táo bạo của Nhã Trang. Dù thừa nhận đây không phải phong cách âm nhạc mình thường nghe, nữ ca sĩ vẫn bị thuyết phục bởi cách xử lý của thí sinh và dành tặng cô 10 điểm.

Ca sĩ Nhã Trang quyết mang "hơi thở Tây Bắc" đi cùng trên con đường nghệ thuật Ảnh: NSX

Hành trình nghệ thuật của thí sinh Nhã Trang

Chia sẻ với chúng tôi, Nhã Trang kể niềm yêu thích âm nhạc từ bé đã dẫn lối cô theo học tại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang, trước khi tiếp tục hoàn thiện chuyên môn tại Học viện Âm nhạc Huế. Với nữ thí sinh, việc học bài bản không chỉ giúp hoàn thiện kỹ thuật mà còn tạo nền tảng để theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài.

Sau khi tốt nghiệp, Nhã Trang có 5 năm làm việc tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng). Quãng thời gian đứng trên sân khấu chuyên nghiệp giúp nữ ca sĩ tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng ước mơ. Quyết định vào TP.HCM lập nghiệp cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn trên hành trình làm nghề của Nhã Trang sau quãng thời gian miệt mài với nghệ thuật.

Thế nhưng, con đường này đối với cô không dễ dàng. Nhã Trang thừa nhận từng nhiều lần rơi vào trạng thái chông chênh sau các cuộc thi. Khi đó, nữ ca sĩ cảm thấy bản thân chưa đủ tốt khi đứng cạnh những giọng ca tài năng khác. “Có những lúc tôi cảm thấy lửa nghề bị chùng xuống. Tham gia nhiều cuộc thi nhưng đôi khi lại có cảm giác mình chưa đủ tốt, hát không hay bằng các thí sinh khác. Tôi từng tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục hay dừng lại”, Nhã Trang bộc bạch.

Nhã Trang không ngại làm mới mình khi đến với sân chơi Hãy nghe tôi hát Ảnh: NSX

Nhưng sau mỗi lần muốn dừng bước, tình yêu dành cho âm nhạc lại kéo Nhã Trang trở về với sân khấu. Nữ ca sĩ cho rằng những thất bại không khiến mình bỏ cuộc mà ngược lại, giúp bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách làm nghề. “Suy nghĩ lại, tôi là một người con của nghệ thuật nên không bao giờ có thể từ bỏ được”, Nhã Trang chia sẻ.

Đến với Hãy nghe tôi hát 2026, Nhã Trang xem đây là cơ hội để bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc. Nữ ca sĩ không muốn lặp lại hình ảnh từng xây dựng trước đây mà mong muốn mang đến một diện mạo mới, đa dạng hơn trong cách lựa chọn ca khúc cũng như phong cách biểu diễn. “Tôi sẽ thể hiện những gì mình có và làm mới mình với những hình ảnh khác biệt hơn”, Nhã Trang khẳng định.

Điều đặc biệt là dù sẵn sàng thay đổi, nữ ca sĩ vẫn quyết giữ lại "chất riêng" đã theo mình suốt nhiều năm - đó là màu sắc âm nhạc mang hơi thở Tây Bắc với những giai điệu mộc mạc, giàu cảm xúc. “Đây là thế mạnh của tôi. Tôi muốn mang đến một màu giọng đậm chất Tây Bắc tươi vui, giàu cảm xúc và gần gũi với khán giả”, Nhã Trang bật mí.