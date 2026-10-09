Chàng trai kiếm 16 triệu đồng/tháng nhờ nuôi và quảng bá ốc lên mạng xã hội

Anh Trần Công Hiếu (33 tuổi, ở thôn Thủy Đông, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) chọn gắn bó với đồng ruộng, vườn cây, hồ nước tại quê nhà.

Mỗi ngày, chàng trai trẻ đều đặn ra thăm hồ nuôi ốc, thu những mẻ ốc đủ lớn rồi quay phim, chụp ảnh đưa ốc lên mạng xã hội bày bán.

Anh Hiếu từ bỏ công việc kỹ sư xây dựng để về quê khởi nghiệp với ốc bươu đen ẢNH: BÁ CƯỜNG

Biết đến mô hình nuôi ốc bươu đen hữu cơ năm 2019, anh Hiếu lập tức triển khai ngay trong khu vườn của mình với 8 hồ nuôi, tổng diện tích 3.800 m2.

"Qua tìm hiểu, tôi thấy mô hình nuôi ốc bươu đen hữu cơ khá dễ để triển khai nhưng giá trị mang lại và hiệu quả kinh tế cao. So với những mô hình nuôi khác như cá, cua hay lúa nước, nuôi ốc khá là nhàn hơn và cũng ít rủi ro hơn trong mùa mưa lũ", anh Hiếu chia sẻ.

Với diện tích nuôi lớn, anh Hiếu thành lập trang trại ốc bươu đen Nhật Lệ - Quảng Trị và bắt đầu xuất bán cho các nhà hàng ở trên địa bàn xã. Có đầu ra, sản phẩm của anh Hiếu mang lại thu nhập khá, nhưng mọi chuyện trở nên khác hơn khi Đoàn xã Hiếu Giang trực tiếp hướng dẫn anh cách đưa ốc bán ở các nền tảng số.

Mô hình nuôi ốc bươu đen là mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của xã Hiếu Giang ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những năm đầu mới bán, tôi chủ yếu nhập cho các nhà hàng ở địa bàn và thương hiệu ốc Nhật Lệ cũng ít người biết đến. Năm 2025, được sự hướng dẫn của Đoàn xã Hiếu Giang về cách quảng bá, bày bán sản phẩm trên nền tảng số, sản phẩm ốc bươu đen Nhật Lệ đã lan tỏa rộng hơn và gia tăng hiệu quả kinh tế.

"Tôi được các anh chị đoàn viên, thanh niên ở xã về hướng dẫn cách quay phim, chụp hình sản phẩm rồi cách thành lập trang trên mạng xã hội Facebook. Khi được hỗ trợ kết nối và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Shoppee, sản phẩm của tôi được khá nhiều người biết đến và lan tỏa ra nhiều tỉnh, thành khác", anh Hiếu chia sẻ.

Anh Hiếu được Đoàn xã Hiếu Giang hướng dẫn cách đưa sản phẩm quảng bá trên nền tảng số, livestream bán hàng thay vì "rao bằng miệng" như trước đây ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngoài việc đưa sản phẩm ốc thịt bày bán, nhờ quảng bá trên nền tảng số, trang trại ốc Nhật Lệ còn cung cấp nguồn giống cho nhiều trang trại khác ở Huế, Đà Nẵng và khu vực phía bắc Quảng Trị.

"Trung bình một năm, trang trại ốc bươu đen Nhật Lệ cung cấp khoảng 30.000 con giống cho các trang trại lớn ở các tỉnh, thành. Còn với ốc thịt, mỗi tháng tôi xuất bán từ 4 - 6 tạ, mang lại thu nhập 15 - 20 triệu đồng", anh Hiếu chia sẻ. Anh Hiếu cũng cho biết trừ chi phí, 1 tháng trung bình lãi khoảng 16 triệu đồng.

Sản phẩm ốc bươu đen của trang trại Nhật Lệ đã được lan tỏa đi xa hơn nhờ đưa sản phẩm lên nền tảng số ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo anh Hiếu, ốc nuôi theo hướng hữu cơ, tạo môi trường thủy sinh cho ốc sinh sống và phát triển đồng thời cho ăn các thức ăn như bí, bầu, các loại rau xanh nên sản phẩm rất sạch, được khách hàng ưa chuộng. Trong năm tới, anh dự định sẽ liên kết với các hộ dân trong xã để tiếp tục mở rộng mô hình nuôi ốc bươu đen hữu cơ.

Anh Hiếu sử dụng các công cụ thiết kế, trí tuệ nhân tạo để tạo ra các hình ảnh bắt mắt, dí dỏm để quảng bá sản phẩm của mình trên trang Facebook ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Anh Nguyễn Quý Nhật Linh, Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang, cho biết trước đây Huyện đoàn Cam Lộ cũ đã quan tâm, hỗ trợ anh Hiếu nguồn vốn dành cho thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp để đầu tư, mở rộng quy mô mô hình nuôi ốc bươu đen.

"Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy đây là mô hình có hiệu quả, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và có tiềm năng phát triển. Từ đó, Đoàn xã tiếp tục đồng hành, hướng dẫn anh Hiếu ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, đưa sản phẩm ốc bươu đen lên các sàn thương mại điện tử, đẩy mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, sản phẩm tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, mô hình nuôi ốc từng bước được lan tỏa và thu hút sự quan tâm, học hỏi của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh", anh Linh nói.