Chàng trai miền Tây làm 'đảo điên' làng nhạc Việt

Hngle gây bất ngờ

Người được đề cập là Hngle, tên thật là Lê Hoàng Thanh Hưng (21 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long). Dù trang Facebook cá nhân chưa đến 10.000 người theo dõi, kênh YouTube của Hngle cũng chỉ có hơn 71.000 người theo dõi, nhưng các sản phẩm âm nhạc do chàng trai này sáng tác, thể hiện đã thu hút lượng nghe "khủng". Cái tên Hngle đã để lại ấn tượng với làng nhạc Việt.

Hngle, chàng trai miền Tây có những sản phẩm âm nhạc ấn tượng ẢNH: NVCC

Có thể kể như tác phẩm mới nhất là Tìm em, kết hợp với ca sĩ Bảo Anh, đã có hơn 3,6 triệu lượt nghe sau một tuần trình làng. Một ca khúc khác là Buông có đến hơn 2,4 triệu lượt nghe.

Đáng chú ý, sản phẩm có tên Không buông gây sốt mạng xã hội, thu hút hơn 77 triệu lượt nghe chỉ tính riêng trên YouTube.

Nhạc sĩ Trần Đỗ Hoàng Hà (31 tuổi, trưởng nhóm nhạc Orbit, TP.HCM), nhận định dù không sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo như những ngôi sao hạng A, cũng không xuất hiện dày đặc trên truyền thông hay các chương trình giải trí, thế nhưng Hngle lại trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến những ngày gần đây.

"Thật ngưỡng mộ khi ca khúc của chàng trai 21 tuổi này liên tục giữ vị trí dẫn đầu YouTube Việt Nam, vượt qua hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, câu chuyện về một gương mặt trẻ bước ra từ không gian số đã thu hút sự quan tâm của công chúng", anh Hà nhận xét.

Dưới tư cách người nghe nhạc, Nguyễn Đỗ Thu Hạ, sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho rằng thị trường nhạc Việt nhiều năm qua vốn quen với cuộc đua giữa những nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu. Mỗi lần bảng xếp hạng YouTube cập nhật, những cái tên như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, MCK hay các nghệ sĩ đình đám khác thường xuyên góp mặt ở nhóm dẫn đầu. "Tuy nhiên việc một nghệ sĩ còn khá mới như Hngle bất ngờ vượt lên trên nhiều ngôi sao tên tuổi đã tạo nên không ít bất ngờ", Hạ nói.

Chia sẻ về sự thành công hiện tại, Hngle cho biết khá bất ngờ và đó là niềm vui rất lớn. "Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt được những con số như thế. Cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người", Hngle nói.

Nhiều người chỉ biết đến Hngle khi các ca khúc của anh bất ngờ thống trị YouTube. Tuy nhiên, phía sau thành tích ấy là một quá trình dài. Hngle cho hay giống như nhiều nghệ sĩ trẻ khác, bản thân từng âm thầm phát hành nhiều sản phẩm trước khi được đông đảo công chúng biết đến.

"Những sản phẩm đầu tiên chưa tạo được tiếng vang lớn, nhưng giúp mình tích lũy kinh nghiệm trong sáng tác, thu âm và nắm bắt thị hiếu khán giả trẻ. Chính khoảng thời gian âm thầm ấy đã rèn cho bản thân sự kiên nhẫn, bởi không phải bài hát nào cũng có thể trở thành hiện tượng", Hngle cho biết và nói thêm: "Mình muốn cảm ơn bản thân vì đã không dừng lại, cảm ơn những cộng sự đã luôn đồng hành, và cảm ơn tất cả người nghe đã ủng hộ cho mình suốt thời gian qua".

Chàng trai miền Tây này là cái tên đang nổi trong làng nhạc Việt ẢNH: NVCC

Hngle sinh năm 2005, học ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH RMIT. Ngoài khả năng sáng tác nhạc, Hngle còn có giọng hát hay, mê hoặc người nghe. Bên cạnh đó, Hngle có khả năng tiếng Anh tốt, có niềm đam mê với bộ môn tennis. Những tác phẩm ấn tượng của chàng trai gen Z này có thể kể như: Không buông, Cô đơn, Buông, Chỉ cần em muốn, Nói anh nghe, Còn lại gì, Tại sao không nói...

Góp thêm một màu sắc mới cho làng nhạc Việt

Theo nhiều người làm nghề, thành công của Hngle không đơn thuần nằm ở những con số hàng chục triệu lượt xem. Điều đáng nói hơn là cách một nghệ sĩ trẻ gần như đi lên từ các nền tảng số có thể tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ mà không cần những chiến dịch quảng bá quy mô lớn.

Nhạc sĩ Trần Đỗ Hoàng Hà cho rằng trong bối cảnh khán giả trẻ ngày càng có xu hướng nghe nhạc thông qua TikTok, YouTube hay các nền tảng phát trực tuyến, cơ hội dành cho những nghệ sĩ độc lập cũng rộng mở hơn. Chỉ cần một giai điệu đủ bắt tai, ca từ chạm cảm xúc và được cộng đồng chia sẻ, một ca khúc hoàn toàn có thể tạo nên hiệu ứng lan truyền trong thời gian ngắn.

"Đây là tín hiệu tích cực đối với thị trường âm nhạc Việt Nam. Thành công của Hngle cho thấy khán giả ngày nay sẵn sàng đón nhận những gương mặt mới nếu sản phẩm đủ chất lượng. Điều đó tạo động lực rất lớn cho những bạn trẻ đang theo đuổi con đường âm nhạc độc lập", anh Hà nói.

Là người trực tiếp sáng tác và thể hiện các sản phẩm của mình, Hngle cho biết mỗi ca khúc đều được anh dành nhiều thời gian trau chuốt, từ giai điệu, ca từ đến bản phối. Với nam nghệ sĩ, việc một bài hát được yêu thích không chỉ là niềm vui, mà còn là động lực để tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Hngle mong tiếp tục được khán giả đón nhận các tác phẩm mới trong thời gian tới ẢNH: NVCC

"Mình vẫn xem bản thân là người mới. Còn rất nhiều điều phải học và mình muốn đi từng bước thật chắc chắn", Hngle chia sẻ.

Hiện tại, dù nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, Hngle cho biết vẫn giữ nhịp sống khá bình thường, tiếp tục dành phần lớn thời gian cho việc sáng tác và chuẩn bị các dự án mới. Anh mong muốn mỗi sản phẩm sau này không chỉ đạt thành tích về lượt nghe mà còn ghi dấu ấn bằng chất lượng âm nhạc.

Nhiều khán giả cũng kỳ vọng sự xuất hiện của Hngle sẽ góp thêm một màu sắc mới cho V-pop. Trong một thị trường vốn cạnh tranh khốc liệt, câu chuyện của chàng trai quê Vĩnh Long cho thấy tài năng, sự bền bỉ và khả năng kết nối với người nghe vẫn luôn là những yếu tố quan trọng nhất để một nghệ sĩ trẻ tìm được chỗ đứng.