Nữ diễn viên gen Z được ví như 'Lisa Việt Nam' là ai?

Ngọc Chi Bảo trong phim Lầu chú Hỏa ẢNH: NVCC

Cô gái từng nổi tiếng vì... quá giống Lisa

Nữ diễn viên gen Z này có cái tên khá ấn tượng: Ngọc Chi Bảo. Trước khi xuất hiện trên màn ảnh rộng, Ngọc Chi Bảo đã là cái tên không xa lạ với mạng xã hội. Sở hữu đôi mắt to, sống mũi thanh tú, khuôn miệng nhỏ cùng thần thái được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Lisa của nhóm BLACKPINK (Hàn Quốc).

Những đoạn video ngắn, những bộ ảnh đời thường hay khoảnh khắc xuất hiện của nữ diễn viên có gương mặt khả ái này tại các sự kiện nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Ngọc Chi Bảo cho biết rất vui và bất ngờ khi được mọi người gọi là "Lisa Việt Nam". "Có khá nhiều người nói tôi giống Lisa. Có lẽ vì tôi để kiểu tóc bob kèm highlight kết hợp mái bằng nên có phần nào giống. Nhưng tôi là một diễn viên trẻ đang nỗ lực khẳng định bản thân bằng công việc và đam mê", Ngọc Chi Bảo chia sẻ.

Theo nữ diễn viên 26 tuổi, ở thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc được chú ý nhờ ngoại hình là lợi thế. Nhưng đó cũng là áp lực. "Bởi khi một người trẻ được biết đến quá nhiều vì vẻ ngoài, mọi nỗ lực khác của họ thường dễ bị lu mờ.Tôi cũng không ngoại lệ. Những lời khen giúp tôi được nhiều người biết đến hơn, nhưng đồng thời cũng khiến hành trình khẳng định bản thân trở nên khó khăn hơn", Ngọc Chi Bảo nói.

Ngọc Chi Bảo được nhiều người nhận xét có nét giống Lisa của nhóm BLACKPINK ẢNH: NVCC

Và có lẽ chính vì thế, điện ảnh trở thành cơ hội để cô nàng này bước sang một chương mới. Mới đây, Ngọc Chi Bảo góp mặt trong phim Lầu chú Hỏa.

Ngọc Chi Bảo cho biết cảm thấy may mắn khi được chọn tham gia diễn xuất trong phim này. "Đối với một diễn viên trẻ, đây vừa là cơ hội vừa là thử thách", nữ diễn viên xinh đẹp cho hay.

Theo Ngọc Chi Bảo, trong phim không có cái bóng của những ngôi sao lớn để dựa vào, nên mỗi người phải tự tạo dấu ấn bằng chính khả năng của mình. "Và với tôi, đây là lần đầu tiên bản thân thực sự bước vào sự nghiệp điện ảnh", Ngọc Chi Bảo chia sẻ.

Nữ diễn viên gen Z để lại ấn tượng trong phim Lầu chú Hỏa ẢNH: NVCC

Tiếp tục nỗ lực học hỏi, thử sức, kiên trì...

Nếu trước đây, các bình luận thường xoay quanh chuyện Ngọc Chi Bảo giống Lisa, thì sau khi phim công chiếu, nhiều người đã nói nhiều hơn về vai diễn, về sự xuất hiện của cô trong phim, về hành trình đồng hành cùng ê-kíp tại các suất giao lưu khán giả.

"Đó là sự chuyển dịch mà bất kỳ người trẻ nào hoạt động nghệ thuật cũng mong muốn. Bởi ngoại hình có thể tạo ra sự chú ý ban đầu, nhưng chỉ công việc, vai diễn mới giữ được khán giả ở lại. May mắn là tôi được nhiều người yêu mến", cô gái được gọi là "Lisa Việt Nam" thổ lộ.

Ngọc Chi Bảo kể những ngày cinetour (chuỗi các buổi giao lưu trực tiếp tại các cụm rạp của đoàn làm phim với khán giả - PV) vừa qua đã giúp bản thân cảm nhận rõ điều đó. "Từ những rạp chiếu đông kín người, những lời động viên sau mỗi suất phim đến những bức ảnh chụp cùng khán giả, tất cả đã trở thành ký ức đặc biệt của tôi trong hành trình làm diễn viên. Sự yêu thương, đón nhận của khán giả sẽ là động lực làm nghề lớn nhất của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi xứng đáng với những tình yêu vô điều kiện như vậy từ khán giả", Ngọc Chi Bảo chia sẻ.

Chia sẻ về thời gian tới, cô nàng gen Z nói rằng phía trước vẫn là một hành trình dài. Điện ảnh chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nó đòi hỏi sự học hỏi liên tục, khả năng biến hóa trong từng vai diễn và bản lĩnh để vượt qua những so sánh.

"Bản thân từng được biết đến vì ngoại hình, giờ đây đã có thêm một danh xưng khác là diễn viên. Nhưng hành trình mới chỉ bắt đầu. Trong nghệ thuật, thành công đầu tiên luôn là thử thách lớn nhất. Bởi sau khi được chú ý, người nghệ sĩ phải chứng minh rằng mình xứng đáng với sự chú ý đó. Vì lẽ đó, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, thử sức, kiên trì, trau dồi kinh nghiệm để ngày càng trưởng thành hơn và mong được khán giả tiếp tục yêu thương, đón nhận trong những sản phẩm tiếp theo", Ngọc Chi Bảo bộc bạch.