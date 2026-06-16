Cô dâu 'gây sốt' với lễ ăn hỏi đẹp như phim từ cây nhà lá vườn

Cả gia đình chung tay tạo nên lễ ăn hỏi đậm chất quê

Lễ ăn hỏi của Mai Thị Ngọc Thắm (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) được tổ chức mới đây với không gian mang màu sắc hoài niệm đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi vẻ đẹp gần gũi. Thắm cho biết ý tưởng về một lễ ăn hỏi mang hơi thở truyền thống đã được cô ấp ủ từ lâu. Nữ chính đặc biệt yêu thích những bộ áo dài xưa bởi vẻ đẹp đậm nét văn hóa Việt Nam.

“Nếu gọi đám hỏi của mình là đúng chất xưa thì cũng không hẳn. Áo dài thì theo phong cách truyền thống, nhưng phần trang điểm lại hiện đại vì mình muốn được xinh đẹp theo cách riêng”, Thắm chia sẻ.

Lễ ăn hỏi của Thắm được trang trí chủ yếu từ cây nhà lá vườn ẢNH: NGỌC THẮM CUNG CẤP

Thay vì thuê đơn vị trang trí chuyên nghiệp, cô dâu quyết định nhờ gia đình, anh chị em và những người thân cùng chuẩn bị cho ngày trọng đại. Với Thắm, điều quan trọng không chỉ là một không gian đẹp mà còn là cơ hội để mọi người được quây quần bên nhau.

“Ngày thường ai cũng bận rộn với công việc riêng, ít có dịp ngồi lại. Mình muốn cả nhà cùng làm, cùng trò chuyện để sau này có thêm những kỷ niệm để nhắc nhớ”, cô nói.

Một lễ ăn hỏi theo phong cách xưa đã được Thắm ấp ủ từ lâu ẢNH: NGỌC THẮM CUNG CẤP

Theo Thắm, hầu hết trái cây dùng để trang trí đều là cây trái trong vườn nhà hoặc được bà con hàng xóm hỗ trợ. Một số loại được mua thêm từ người dân trong xóm, một số khác được mọi người vui vẻ mang đến góp cùng gia đình.

Đặc biệt, bó hoa cầm tay của cô dâu được làm từ hoa dừa. Cô dâu kể anh chị em trong nhà cùng ra ruộng lấy lá dừa, cắt hoa và quày dừa để trang trí. Ngoài hoa hồng phải mua và thuê thợ cắm, phần lớn các chi tiết còn lại đều tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có.

Trái cây được trang trí trong lễ ăn hỏi đều là cây nhà lá vườn ẢNH: NGỌC THẮM CUNG CẤP

“Bà con trong xóm thấy vui nên ai có gì cũng cho một ít. Riêng dừa nước thì chú rể nhờ bạn bè ở Tiền Giang (nay là Đồng Tháp - PV) gửi lên, sau tiệc còn có thể biếu khách mang về làm quà”, Thắm kể.

Để hoàn thiện toàn bộ không gian, gia đình cô dành khoảng một tháng chuẩn bị. Theo thắm, mỗi ngày sau giờ làm việc, mọi người lại cùng nhau làm từng phần nhỏ cho đến khi mọi thứ hoàn chỉnh. “Khâu chuẩn bị diễn ra rất tự nhiên và thoải mái. Mình không gặp khó khăn gì vì mọi người đều hào hứng tham gia”, cô dâu cho biết.

Không gian hoài niệm kết nối các thế hệ

Điều khiến Thắm cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là những hình ảnh mình chia sẻ trên mạng xã hội nhận về hàng ngàn lượt tương tác mà là sự đón nhận của những người tham dự.

Cô dâu xinh đẹp trong chiếc áo cưới theo phong cách xưa ẢNH: NGỌC THẮM CUNG CẤP

Theo cô dâu, nhiều khách lớn tuổi khi bước vào buổi lễ đã bất ngờ vì khung cảnh gợi nhớ những đám cưới ngày xưa. Trong khi đó, các bạn trẻ lại thích thú tham quan, chụp ảnh và quay video.

“Điều mình thấy xứng đáng nhất là nụ cười của ba mẹ. Có lẽ không ít thì nhiều, không gian ấy đã gợi lại ký ức thời trẻ của ba mẹ. Ba mẹ cứ ngắm nhìn, chụp ảnh rồi cười mãi”, Thắm xúc động kể.

Chiếc cổng và hoa cầm tay của cô dâu đều rất mộc mạc, gần gũi ẢNH: NGỌC THẮM CUNG CẤP

Không gian mang màu sắc hoài niệm cũng để lại nhiều ấn tượng với bạn bè của cô dâu. Lại Thị Thanh Thùy (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho biết đây là lần đầu tiên cô tham dự một lễ ăn hỏi mang phong cách như vậy.

“Mình có cảm giác như được bước vào những bức ảnh cưới ngày xưa. Điều mình thích nhất là quá trình chuẩn bị khi mọi người trong gia đình cùng nhau trang trí bằng cây trái trong vườn. Không khí rất vui vẻ và gắn kết. Mẹ cô dâu còn chuẩn bị một bài thơ vừa vui vừa xúc động để đọc trong buổi lễ. Đã lâu rồi mình mới dự một lễ ăn hỏi vừa ấm áp tình thân vừa lắng đọng đến vậy”, Thùy chia sẻ.

Đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng sau 4 năm yêu nhau ẢNH: NGỌC THẮM CUNG CẤP

Đồng hành cùng ý tưởng của vợ từ những ngày đầu, Trịnh Nguyễn Ngọc Hải (30 tuổi, ngụ Tây Ninh) hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này. “Khi biết mong muốn của vợ, mình đồng ý ngay. Chỉ lo đến gần ngày tổ chức sẽ quá bận và không có kinh nghiệm nên không làm nổi. May mắn là mọi thứ đều diễn ra trọn vẹn”, chú rể nói.

Chia sẻ thêm về chuyện tình của mình, Thắm cho biết cả hai quen nhau hơn 4 năm. Họ biết nhau qua mạng xã hội, bắt đầu từ tình bạn trước khi chính thức yêu nhau. "Sau đó, mình sang Nhật Bản làm việc hơn 3 năm và cả hai trải qua quãng thời gian yêu xa. Khi trở về Việt Nam, tụi mình quyết định tiến tới hôn nhân", Thắm chia sẻ.