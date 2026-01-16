Thực đơn độc lạ trong đám hỏi của một cặp đôi

Tái hiện lễ ăn hỏi theo đám cưới thời ba mẹ

Linh cho biết ý tưởng tái hiện lễ ăn hỏi theo phong cách xưa không đến một cách ngẫu nhiên mà đã được ấp ủ từ 3 năm trước. “Lúc đó trong một lần lướt mạng xã hội, mình vô tình xem được hình ảnh một đám cưới tái hiện phong cách xưa theo hơi thở hiện đại, nơi cô dâu tự tay chuẩn bị mọi thứ. Mình ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Từ đó, mình bắt đầu sưu tầm, lưu lại những ý tưởng theo phong cách này suốt ba năm, như một cách nuôi dưỡng giấc mơ về lễ hỏi của riêng mình”, Linh kể.

Lễ ăn hỏi của Linh được tái hiện theo phong cách đám cưới thời ba mẹ ẢNH: NVCC

Khác với nhiều cặp đôi lựa chọn các dịch vụ trang trí trọn gói, Linh quyết định cùng gia đình tự tay làm gần như toàn bộ. Những vật dụng mang hơi hướng hoài niệm đa số đều được Linh tận dụng từ những đồ dùng quen thuộc ở quê nhà miền Tây. “May mắn là ở quê mình, những vật dụng này nhà nào cũng có sẵn, vừa gần gũi, dễ tìm, lại giúp tiết kiệm chi phí”, cô dâu cho biết.

Bó hoa cầm tay của Linh cũng rất mộc mạc ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc khiến Linh đưa ra quyết định dứt khoát với ý tưởng tổ chức lễ ăn hỏi theo “đám cưới thời ba mẹ” chính là khi nhìn lại chiếc áo cưới của mẹ. “Đó là một chiếc áo rất đẹp, rất riêng, mang nét duyên mà váy cưới hiện đại khó có thể thay thế. Mình muốn thông qua lễ hỏi này, mẹ và những người thân yêu được sống lại một phần ký ức của thời tuổi thơ”, Linh nói.

Mọi góc trang trí đều mang đậm hơi thở xưa ẢNH: NVCC

Cô nàng cho biết quá trình chuẩn bị kéo dài khoảng 5 tháng, từ thiết kế các chi tiết nhỏ như thẻ in lời cảm ơn, nhãn chai nước đến dựng khung, trang trí không gian. Không thuê dịch vụ trang trí, Linh tự mua từng món, tự làm từng phần, thậm chí xin nghỉ hẳn một tuần trước ngày lễ để kịp tiến độ. “Công việc tự trang trí cho lễ ăn hỏi thật sự rất vất vả, nhất định phải có đủ người hỗ trợ thì mới làm nổi”, Linh chia sẻ.

Khung ảnh cưới đầy hoài niệm của ba mẹ cô dâu (bên phải) cũng xuất hiện trong lễ ăn hỏi ẢNH: NVCC

Điều khiến cô dâu xúc động nhất không phải là thành quả cuối cùng, mà là sự chung tay của cả gia đình và hàng xóm. “Khi hoa trang trí được mang về, từ cô bác đến hàng xóm ai cũng tranh thủ phụ lặt hoa, dựng khung, dọn dẹp… Những khoảnh khắc đó giản dị nhưng vô cùng quý giá”, Linh nhớ lại.

Thực đơn độc lạ

Không chỉ gây chú ý bởi không gian hoài niệm, lễ ăn hỏi của Linh còn khiến nhiều người thích thú với thực đơn được thiết kế theo phong cách xưa, trình bày bằng những câu chữ vần vè, hài hước.

Thực đơn độc lạ với nội dung vô cùng hài hước ẢNH: NVCC

Thực đơn được chia rõ các phần: khai vị, món chính, lai sét, với những món quen thuộc trong mâm cỗ cưới miền quê như bánh xếp, nem chua, chả lụa, cháo hải sản, tôm hấp bia, cá chẽm hấp, cá nấu lẩu chua… Điểm đặc biệt nằm ở cách diễn đạt: thay vì liệt kê khô khan, mỗi món ăn được “kể” bằng những câu chữ gần gũi, dí dỏm, mang lại tiếng cười cho khách mời.

ẢNH: NVCC

Gian hàng tạp hóa tuổi thơ ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, gian hàng tạp hóa tuổi thơ được dựng ngay trong khuôn viên lễ hỏi cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt. Lấy cảm hứng từ những đám cưới từng xem trước đó, Linh nảy ra ý tưởng làm một “tiệm tạp hoá” nhỏ, vừa làm bối cảnh chụp hình, vừa là góc để các em nhỏ thoải mái ăn kẹo bánh. “Ai nhìn thấy cũng bật cười, dừng lại chụp ảnh, không khí rất vui và gần gũi”, Linh nói.

Khi những hình ảnh lễ ăn hỏi được chia sẻ lên mạng xã hội, Linh không giấu được sự bất ngờ khi được nhiều người quan tâm. “Mình không nghĩ lễ hỏi đơn giản và có phần hoài niệm của mình lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Khi đọc những bình luận như ‘Nhìn ảnh mà nhớ đám cưới của ba mẹ’, mình nhận ra hình ảnh không chỉ được xem, mà thực sự chạm”, cô dâu bày tỏ.

Linh đã mất nhiều năm để ấp ủ lên ý tưởng cho lễ ăn hỏi của mình ẢNH: NVCC

Với Linh, lễ ăn hỏi tuy không cầu kỳ nhưng đã trọn vẹn và vượt ngoài mong đợi. “Đối với mình lễ hỏi tuy đơn giản nhưng đã hoàn hảo lắm rồi. Mình đã lên ý tưởng từ rất lâu nên đã đảm bảo được những điều mình muốn và vượt ra ngoài mong đợi trong sự giúp đỡ của đại gia đình”, Linh nói.