Chàng trai miền Tây nuôi lươn thu lãi cao nhờ 'bí quyết' này

Giữa vùng ven đô TP.Cần Thơ, trại nuôi lươn của anh Tân trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại. Trên diện tích đất khoảng 5.000 m2 có hơn 70 bể nuôi lươn không bùn vận hành theo quy trình khép kín, ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước.

Đầu tư nuôi lươn không bùn theo tiêu chuẩn VietGAP

Nhờ chủ động nguồn giống chất lượng, kiểm soát tốt dịch bệnh và xây dựng mạng lưới tiêu thụ lâu dài, lươn nuôi của anh luôn có thị trường tiêu thụ thuận lợi. Ngoài cung ứng lươn thương phẩm, anh còn cung cấp lươn giống cho nhiều địa phương khu vực ĐBSCL. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp mô hình đứng vững trước biến động của thị trường, đồng thời tạo thêm giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất.

Anh Nguyễn Thành Tân hiện sở hữu hơn 70 bể nuôi lươn không bùn ẢNH: DUY TÂN

Anh Tân chia sẻ, có được thành công hôm nay là cả một hành trình dài với nhiều lần thất bại. Năm 2010, anh bắt đầu khởi nghiệp với mô hình nuôi lươn đồng nhưng liên tục thua lỗ. Nguyên nhân là nguồn giống phụ thuộc vào việc khai thác tự nhiên theo mùa vụ nên lươn thường bị trầy xước, sức khỏe yếu. Hơn nữa, tập tính hoang dã khiến lươn khó thích nghi khi đưa vào môi trường nuôi nhốt.

Không chấp nhận bỏ cuộc, anh Tân quyết tâm tìm lời giải cho bài toán con giống và kỹ thuật nuôi. Cũng trong năm đó, anh trúng tuyển ngành thủy sản, Đại học Cần Thơ. Những kiến thức tích lũy từ giảng đường trở thành nền tảng quan trọng để anh nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện quy trình nuôi phù hợp với điều kiện thực tế.

Sau nhiều lần điều chỉnh, anh thành công với mô hình nuôi lươn không bùn theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước. Hệ thống nuôi gồm các bể xi măng kết nối với quy trình xử lý nước khép kín, bao gồm bể lọc sinh học, bể lắng chất thải và bể chứa nước. Bên trong bể nuôi được bố trí các loại giá thể phù hợp nhằm tạo môi trường trú ẩn cho lươn.

Anh Tân (thứ hai từ trái sang) giới thiệu mô hình nuôi lươn đến đoàn viên, thanh niên địa phương ẢNH: DUY TÂN

Đối với bể ương, anh sử dụng dây ni lông màu đen cột thành từng chùm; trong khi bể nuôi lươn thương phẩm được lắp đặt giá thể bằng lưới che để tạo điều kiện sinh trưởng thuận lợi cho vật nuôi.

"Mô hình này giúp tiết kiệm đáng kể lượng nước sử dụng và giảm công lao động do không phải thay nước hằng ngày. Sau khi được xử lý bằng hệ thống vi sinh, nguồn nước có thể tái sử dụng, giúp môi trường nuôi ổn định hơn. Nhờ đó, lươn phát triển nhanh, ít dịch bệnh và giảm đáng kể chi phí sản xuất", anh Tân cho biết.

Mô hình cho đoàn viên, thanh niên học tập kinh nghiệm

Hiện trại nuôi của anh Tân có tổng đàn lươn bố mẹ hơn 2,5 tấn. Khu sản xuất được chia thành hai phân khu riêng biệt, gồm khu sản xuất lươn giống và khu nuôi lươn thương phẩm, lươn sinh sản. Các bể nuôi thiết kế theo hai hình thức, gồm bể xi măng ứng dụng hệ thống tuần hoàn nước và bể composite thay nước định kỳ. Mật độ nuôi tại bể composite khoảng 450 con/m2, trong khi bể xi măng duy trì ở mức 380 con/m2. Thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm 43%.

Theo anh Tân, đối với lươn sinh sản, sau khoảng 6 - 7 ngày, trứng bắt đầu nở. Sau khi nở một tuần, lươn con được cho ăn trùng chỉ, khoảng một tháng sau có thể xuất bán lươn giống. Riêng lươn thương phẩm cần từ 10 - 12 tháng nuôi dưỡng trước khi thu hoạch. Trong bối cảnh giá lươn thương phẩm liên tục giảm, mô hình vẫn duy trì hiệu quả kinh tế, lợi nhuận hơn 150 triệu đồng mỗi năm.

Tại trại nuôi của anh Tân, tổng đàn lươn bố mẹ hơn 2,5 tấn

ẢNH: DUY TÂN

Mới đây, Đoàn phường Long Tuyền đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến tham quan, tìm hiểu và học tập kinh nghiệm từ mô hình nuôi lươn của anh Tân. Tại buổi giao lưu, anh chia sẻ hành trình khởi nghiệp với nhiều khó khăn, đồng thời giới thiệu những kinh nghiệm thực tiễn trong chăm sóc lươn, quản lý môi trường nước, phòng ngừa dịch bệnh và ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, nhiều đoàn viên, thanh niên có thêm cơ hội tiếp cận các mô hình sản xuất hiệu quả, từ đó khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp và mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Đây cũng là tiền đề quan trọng góp phần xây dựng lớp thanh niên năng động, sáng tạo, sẵn sàng làm giàu chính đáng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương.



