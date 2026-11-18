Từng bật khóc trên chuyến bay rời Việt Nam

Stephen Turban từng học ngành thống kê tại Harvard College (Mỹ) và là nghiên cứu sinh ngành hành vi tổ chức tại Trường Kinh doanh Harvard (Mỹ). Stephen Turban cho biết bố là một giáo sư nên từ nhỏ được lớn lên trong môi trường học thuật và quen với việc đặt câu hỏi, tìm hiểu những điều mới.

Chính sự tò mò ấy cũng là một trong những lý do anh gắn bó với Việt Nam. Năm 2017, anh rời Mỹ, đến Việt Nam và dành nhiều tháng học tiếng Việt. Trong thời gian này, anh gặp những người trẻ đang khởi nghiệp, xây dựng công ty, thực hiện các dự án mới. Không khí đó khiến anh cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt.

Stephen Turban diễn hài độc thoại ẢNH: THANH NAM

Năm 2019, anh trở lại Việt Nam, làm việc tại Trường ĐH Fulbright Việt Nam. Rồi sau đó, Stephen Turban phải trở lại Harvard để tiếp tục nghiên cứu tiến sĩ cũng như bắt đầu xây dựng một công ty riêng.

Khi đến lúc phải lựa chọn giữa việc trở về Mỹ để hoàn thành chương trình tiến sĩ hay tiếp tục cuộc sống tại Việt Nam, anh nhận ra bản thân đã có câu trả lời. "Tôi cảm thấy mình sống động hơn khi ở Việt Nam", anh nhớ lại.

Chàng trai Mỹ nổi tiếng tại Việt Nam nhờ khiếu diễn hài độc thoại ẢNH: NVCC

Theo Stephen Turban, tình cảm của bản thân dành cho Việt Nam được anh cảm nhận rõ nhất sau một lần rời đất nước này.

"Năm 2017, khi kết thúc thời gian ở Việt Nam để trở về Mỹ, tôi nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Tôi bay từ Việt Nam sang Mỹ để bắt đầu công việc tại một tập đoàn tư vấn quốc tế. Trên máy bay, tôi đã bật khóc. Tôi không biết mình đã yêu Việt Nam nhiều đến vậy cho đến khi phải rời đi", anh kể.

Stephen Turban cho hay đã từng có những quãng thời gian sống tại nhiều nơi trên thế giới nhưng đặc biệt ấn tượng với Việt Nam. "Những người trẻ nơi này có tinh thần muốn làm việc, muốn xây dựng những điều mới và sự hài hước. Tôi cũng nhận thấy nhiều người luôn muốn thử sức, tạo ra sản phẩm mới, xây dựng dự án mới...", Stephen Turban nói.

Stephen Turban ẢNH: THANH NAM

Học tiếng Việt rồi bén duyên với hài độc thoại

Để hòa nhập với cuộc sống Việt Nam, Stephen Turban dành rất nhiều thời gian cho tiếng Việt. Anh kể thời gian đầu, có ngày học riêng với giáo viên 4 - 5 tiếng đồng hồ, sau đó tự học thêm 2 - 3 tiếng đồng hồ.

"Phát âm là một trong những thử thách lớn nhất. Nhiều âm tiếng Việt rất khác với tiếng Anh. Sau nhiều năm, vẫn có những từ tôi chưa thể phát âm hoàn toàn chính xác", anh cho hay.

"Cách chơi chữ cũng khiến tôi gặp khó khăn, đặc biệt là nói lái. Khi người Việt thay đổi nhanh vị trí âm hoặc chữ trong câu để tạo ra một cách nói khác, tôi thường không hiểu ngay. Nhưng chính việc học tiếng Việt lại đưa tôi đến với hài độc thoại", Stephen Turban kể tiếp.

Theo chàng trai người Mỹ, trong quá trình học, giáo viên có giới thiệu về nhóm Saigon Tếu. Sau đó, Stephen Turban có dịp gặp những người sáng lập của nhóm tại một bữa tiệc và hỏi cách tham gia nhóm.

"Ban đầu, có lẽ mọi người chưa nghĩ tôi thực sự nghiêm túc với việc diễn hài bằng tiếng Việt. Nhưng tôi quyết tâm và nỗ lực. Tôi tham gia những buổi diễn nhỏ chỉ khoảng 5 - 10 khán giả. Tôi viết, thử diễn, nghe góp ý rồi tiếp tục chỉnh sửa. Sau khoảng một năm kiên trì, các bạn trong nhóm nhận ra tôi thật sự muốn theo đuổi việc này và mời tôi tham gia một chương trình chính thức", anh nhớ lại.

Stephen Turban trên sân khấu diễn hài độc thoại ẢNH: NVCC

Với Stephen Turban, việc một người nước ngoài diễn hài bằng tiếng Việt không chỉ là chuyện đứng trên sân khấu, mà anh muốn chứng minh bản thân thật sự nghiêm túc với ngôn ngữ và văn hóa mà mình đang học.

"Lần đầu diễn hài bằng tiếng Việt cũng là một kỷ niệm khó quên. Tôi bước lên sân khấu và giới thiệu tên mình. Tôi tưởng mình đã phát âm đúng nhưng dấu câu trong tiếng Việt khiến từ tôi nói ra mang một nghĩa hoàn toàn khác. Khán giả bật cười. Lúc đó tôi không hiểu vì sao mọi người cười, thậm chí còn nghĩ có thể mình có năng khiếu hài. Sau đó, tôi mới nhận ra khán giả đang cười vì mình phát âm sai. Thay vì ngại ngùng, tôi lại thấy khán giả Việt Nam rất thân thiện và khích lệ. Điều đó giúp tôi có thêm tự tin để tiếp tục", Stephen Turban chia sẻ.

Khi được hỏi: "Nếu một ngày không còn diễn hài nữa, anh muốn người trẻ Việt nhớ đến mình như thế nào?", Stephen Turban trả lời: "Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi như một người nước ngoài thật sự yêu và trân trọng văn hóa Việt Nam. Điều đó quan trọng hơn việc mọi người nhớ tôi là một người Mỹ nói tiếng Việt giỏi, một doanh nhân hay một diễn viên hài độc thoại".

Stephen Turban (ngoài cùng trên trái) và các thành viên của Saigon Tếu trong một buổi diễn ở Úc ẢNH: NVCC

Theo anh Trần Thanh Tùng (Tùng BT), đồng sáng lập Saigon Tếu, nhận xét: "Stephen Turban đang làm rất tốt vai trò diễn viên hài độc thoại. Có thể nói Stephen Turban là một nghệ sĩ hài độc thoại có màu sắc riêng. Tôi và Saigon Tếu luôn muốn tiếp tục đồng hành cùng Stephen Turban", anh Tùng nói.