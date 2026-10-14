Saigon Tếu kể chuyện làm nghề sáng tạo: Đừng đợi giỏi mới bắt đầu

Ngày 13.10, Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (CiNEC) tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức talkshow "Chuyện người trẻ - Dám bắt đầu, Dám khác biệt, Dám đi xa". Diễn giả chính là các thành viên nhóm hài độc thoại nổi tiếng tại Việt Nam Saigon Tếu: Trung Coffee, Phương Nam, Tùng BT và Stephen Vũ (người từng tốt nghiệp Đại học Harvard).

Đông đảo học sinh, sinh viên tham dự chương trình ẢNH: G.B

Từ con số không đến biến đam mê thành nghề

Tùng BT chia sẻ câu chuyện khởi đầu từ con số không, cách vượt qua nỗi sợ thất bại, bắt đầu bằng những bước nhỏ và bài học từ hành trình làm nghề sáng tạo.

Trung Coffee nói về kỹ năng giao tiếp, kể chuyện, thuyết trình; cách truyền tải ý tưởng thuyết phục khi giới thiệu sản phẩm, gọi vốn, kết nối đối tác.

Diễn giả Trung Coffee chia sẻ ý tưởng thuyết phục khi giới thiệu sản phẩm, gọi vốn, kết nối đối tác ẢNH: G.B

Phương Nam kể hành trình phát triển hài độc thoại tại Việt Nam như một ngành công nghiệp sáng tạo, cùng cách biến đam mê thành giá trị, sản phẩm và nghề nghiệp.

Stephen Vũ chia sẻ về tư duy toàn cầu, cách học ngôn ngữ mới, tiếp cận và tương tác với người đến từ các nền văn hóa khác nhau, cũng như cơ hội hội nhập của người trẻ.

Các bạn trẻ còn tham gia trò chơi, giao lưu, trao đổi, hỏi đáp trực tiếp những điều chưa rõ và tìm lời khuyên từ các diễn giả.

Theo CiNEC Cà Mau, những câu chuyện thực tiễn từ hành trình sáng tạo, xây dựng và phát triển mô hình hài độc thoại của Saigon Tếu là dịp để lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám bắt đầu, dám khác biệt và kiên trì theo đuổi ý tưởng mới. Chương trình hướng đến cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau.

Cho mình cơ hội được bắt đầu

"Chúng tôi muốn gửi đến các bạn một suy nghĩ rất đơn giản, không phải ai bắt đầu cũng sẽ thành công ngay. Nhưng nếu không bắt đầu, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể làm được những gì", ông Lê Trần Anh Hùng, Phó giám đốc Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau nói.

Ông Lê Trần Anh Hùng, Phó giám đốc CiNEC Cà Mau, nhắn nhủ bạn trẻ hãy cho bản thân cơ hội được bắt đầu ẢNH: G.B

Ông Hùng chia sẻ: "Khi nói đến khởi nghiệp, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc thành lập một doanh nghiệp. Khi nói đến đổi mới sáng tạo, chúng ta lại nghĩ đến những công nghệ hiện đại hay những phát minh lớn. Nhưng thật ra, đôi khi mọi thứ bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Đó có thể là một cách làm mới, một ý tưởng giải quyết vấn đề trong cuộc sống, hay đơn giản là dám thử điều mà trước đây mình chưa từng làm. Và đó cũng là tinh thần mà CiNEC muốn mang đến cho các bạn thông qua chương trình hôm nay".

Thông qua những trải nghiệm thực tiễn về giao tiếp, thuyết trình, kể chuyện, tư duy sáng tạo và xây dựng giá trị khác biệt, CiNEC mong muốn góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy cần thiết cho người trẻ và cộng đồng khởi nghiệp, giúp phát triển bản thân, thích ứng trong môi trường hội nhập.

Các bạn trẻ ở Cà Mau chụp ảnh lưu niệm với diễn giả của Saigon Tếu ẢNH: G.B

Chương trình cũng gợi mở cách tiếp cận mới với các giá trị văn hóa bản địa trong phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Lãnh đạo CiNEC Cà Mau cho hay đơn vị không kỳ vọng sau chương trình, tất cả bạn trẻ đều muốn trở thành doanh nhân, diễn giả hay người nổi tiếng. Điều mong muốn là mỗi bạn có thêm một chút tự tin, một chút động lực để bắt đầu điều đang ấp ủ, hoặc dám thử điều mới mà trước giờ còn ngần ngại.

"Các bạn đừng quá lo mình sẽ đi được bao xa. Trước hết, hãy cho bản thân cơ hội được bắt đầu. Biết đâu, chính từ bước đi nhỏ hôm nay, các bạn sẽ tìm thấy con đường mà mình muốn theo đuổi", ông Lê Trần Anh Hùng nhắn nhủ.