Chàng trai ngày nào cũng mang cuốc, xẻng ra đường làm điều không ai ngờ đến

"Hồi sinh" những con đường

Hùng kể khoảng 5 giờ 30 phút mỗi ngày, khi nhiều người còn đang ngủ, thì bản thân đã có mặt trên những tuyến đường quanh nơi sinh sống với cuốc, xẻng, liềm, dao phát cỏ và đồ bảo hộ. Công việc của Hùng không phải mưu sinh mà là dọn dẹp những đoạn đường, vỉa hè bị cỏ dại, đất đá lấn chiếm, những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đều đặn mỗi ngày Hùng đều dành ít nhất 2 tiếng đồng hồ để dọn dẹp các tuyến đường, vỉa hè ẢNH: NVCC

Hùng cho biết bắt đầu công việc này khoảng 4 tháng trước. Ban ngày Hùng làm công việc giao hàng nên thường xuyên di chuyển qua nhiều tuyến đường. Chính những chuyến đi ấy giúp anh chàng nhận ra không ít biển báo bị cây cối che khuất, vỉa hè bị cỏ dại phủ kín hay đất đá tràn xuống lòng đường có nguy cơ gây mất an toàn.

"Mỗi lần đi qua những đoạn như vậy mình đều ghi nhớ để khi có thời gian rảnh vào sáng sớm, buổi trưa hay chiều tối thì quay lại dọn dẹp. Thay vì dành thời gian cho những việc vô bổ, mình muốn làm điều gì đó có ích hơn", Hùng chia sẻ.

Một đoạn đường trước và sau khi được Hùng dọn dẹp ẢNH: NVCC

Ngày nào cũng vậy, Hùng dành khoảng 2 tiếng đồng hồ để xúc đất, phát quang cây cối, dọn rác và cắt bỏ cỏ dại. Trung bình trong 2 tiếng đồng hồ, Hùng có thể dọn dẹp khoảng 100 m đường.

Để phục vụ công việc, Hùng tự chuẩn bị đầy đủ cuốc, xẻng, liềm, dao cắt cây, ủng và đồ bảo hộ. Theo Hùng, việc dọn dẹp không hề đơn giản khi nhiều bụi cỏ mọc bám chặt vào nền đất, đất đá văng vào người trong lúc làm. Nguy hiểm hơn là những bãi rác tự phát chứa mảnh kính, thủy tinh vỡ hay kim tiêm.

Hùng gắn bó với công việc dọn dẹp miễn phí này được khoảng 4 tháng ẢNH: NVCC

"Có thể mình không làm thì cũng sẽ có đơn vị vệ sinh môi trường xử lý, nhưng chắc sẽ phải chờ đợi. Cho nên mình thấy trước mắt và có khả năng thì cứ chủ động làm", Hùng nói.

Bị nói "lo chuyện bao đồng"...

Hùng kể không ít lần phải đối mặt với những ánh nhìn tò mò, dò xét khi một mình cặm cụi phát cỏ giữa trời nắng. Có người cho rằng anh chàng quá rảnh rỗi, lo chuyện bao đồng, thậm chí nghi ngờ làm chỉ để câu lượt xem trên mạng xã hội.

Một đoạn đường, vỉa hè đã trở nên sạch sẽ, thông thoáng và gọn gàng hơn sau khi được cải tạo, dọn dẹp ẢNH: NVCC

"Điều khó khăn nhất không phải là công việc nặng nhọc mà là những suy nghĩ tiêu cực của một số người. Có người bảo mình rảnh quá, không biết nắng hay sao mà đi làm việc không đâu, có người lại nghĩ mình câu view, câu like. Mình chỉ cười thôi vì còn rất nhiều người hiểu và ủng hộ việc mình làm", Hùng tâm sự.

Chính những sự động viên giản dị của người đi đường đã tiếp thêm động lực để Hùng duy trì công việc suốt nhiều tháng qua. Hùng kể có người dừng xe mua tặng chai nước, có người nhận ra Hùng qua những đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội rồi bày tỏ sự xúc động khi thấy con đường quen thuộc của mình được dọn sạch.

Tuy bị nói là "lo chuyện bao đồng" nhưng Hùng vẫn kiên trì với công việc có ích mà mình đang làm ẢNH: NVCC

Thỉnh thoảng, một vài bạn trẻ ở địa phương cũng đến phụ giúp. Tuy nhiên, do Hùng thường làm vào sáng sớm hoặc giữa trưa nên số người tham gia chưa nhiều.

Hùng cho biết việc quay lại quá trình dọn dẹp và đăng lên mạng xã hội không phải để nổi tiếng mà mong lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường đến nhiều người hơn. "Mỗi người chỉ cần góp một hành động nhỏ thôi, nếu ai cũng chung tay thì môi trường sẽ xanh, sạch hơn và cảnh quan cũng đẹp hơn rất nhiều", Hùng bày tỏ.

Những bãi rác tự phát cũng được Hùng dọn dẹp ẢNH: NVCC

Hùng tâm sự những ngày đầu, vợ và người thân từng lo lắng vì sợ công việc ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, sau khi được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, cả gia đình dần yên tâm hơn.

Trần Thúy Hà (27 tuổi, vợ của Hùng), cho biết ban đầu rất xót chồng khi thấy anh thường xuyên dọn dẹp vất vả ngoài trời. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những việc làm ý nghĩa của chồng được nhiều người ghi nhận, Hà dần chuyển từ lo lắng sang ủng hộ. "Khi thấy chồng làm được việc có ích cho cộng đồng, mình rất vui và tự hào. Giờ mình chỉ mong anh luôn giữ gìn sức khỏe và đảm bảo an toàn mỗi khi đi dọn dẹp", Hà chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Oanh (30 tuổi, ngụ xã Văn Giang, Hưng Yên), hàng xóm của Hùng, chia sẻ: "Có những hôm trời nắng nóng đến 38 - 40 độ C, Hùng vẫn mang cuốc, xẻng ra dọn dẹp đường phố. Công việc rất vất vả nhưng ngày nào tôi cũng thấy bạn ấy làm. Ở khu vực của tôi hiếm ai làm được như vậy nên mọi người cũng động viên, ủng hộ tinh thần. Nhờ việc làm của Hùng, nhiều tuyến đường, vỉa hè từng bị cỏ mọc um tùm nay đã sạch sẽ, thông thoáng hơn, người dân cũng có thêm không gian để đi bộ, tập thể dục. Tôi thấy đó là một việc làm tốt, rất có ích".

