Chàng trai người Thái Lan hơn 10 năm học và dạy tiếng Việt

“Ngôn ngữ chọn mình”

Năm 2012, anh Narin (34 tuổi), khi đó vừa trượt kỳ thi đại học ngành ngôn ngữ Trung, đành chọn ngành tiếng Việt như một phương án thay thế. Nhưng cũng từ quyết định tưởng chừng “bất đắc dĩ” ấy, một hành trình gắn bó sâu sắc với tiếng Việt đã bắt đầu, và kéo dài cho đến tận bây giờ.

Lớp học của anh Narin tại Trường trung học thực hành ĐH Srinakharinwirot ẢNH: NVCC

Theo anh Narin, ban đầu tiếng Việt không dễ tiếp cận. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng học, thay vì dừng lại ở sách vở, anh Narin quyết định làm một việc ít sinh viên Thái Lan nào dám nghĩ tới là một mình sang Việt Nam du lịch trong kỳ nghỉ giữa kỳ. Chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài, lần đầu đi máy bay, không theo tour, không ở khách sạn, mà tá túc tại nhà trọ một người bạn Việt quen qua Facebook. Tất cả giúp anh Narin vào một môi trường chỉ toàn tiếng Việt.

Việc sống giữa một không gian Việt Nam thực sự khiến tiếng Việt thấm vào máu, và từ đó, niềm yêu thích của anh Narin ngày càng lớn dần.

Sau lần đầu đặt chân đến Việt Nam, anh Narin không dừng lại ở đó. Năm 2015, anh trở lại trong chương trình trao đổi sinh viên tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Tốt nghiệp xong, anh tiếp tục làm việc cho một công ty Thái Lan đặt tại Việt Nam. Công việc đòi hỏi thường xuyên di chuyển, giúp anh Narin có dịp trải nghiệm cuộc sống tại nhiều tỉnh thành, từ TP.HCM, Hà Nội đến các địa phương khác, tổng cộng là 26 tỉnh, thành trên cả nước (tính theo số lượng sau sáp nhập).

Không phải người Thái nào cũng có thể kể vanh vách các món ăn, đặc sản, giọng nói từng vùng miền như thầy Narin. Sự am hiểu này không phải từ sách vở, mà từ những ngày sống, làm việc và tiếp xúc với người dân bản địa, như một người Việt thực thụ.

Mang tiếng Việt trở về Thái Lan

Năm 2024, sau hơn một thập kỷ gắn bó với Việt Nam, anh Narin quyết định trở về Thái Lan, theo học cao học ngành sư phạm, đồng thời bắt đầu công việc giảng dạy tiếng Việt tại Trường Trung học thực hành ĐH Srinakharinwirot (cơ sở Prasarnmit, Bangkok). Đây là một trong những ngôi trường tại Thái Lan đưa tiếng Việt vào chương trình chính thức từ năm 2018, như một trong các ngoại ngữ tự chọn bên cạnh tiếng Nhật, Hàn, Trung và Pháp.

Theo anh Narin, tại trường bậc THCS, học sinh được học tiếng Việt một học kỳ, mỗi tuần 45 phút. Những học sinh yêu thích sẽ tiếp tục theo học chuyên sâu ở THPT. Với vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên ngôn ngữ, đồng thời là giảng viên bộ môn tiếng Việt, anh Narin là người đồng hành với nhiều học sinh Thái lựa chọn ngôn ngữ này, dù còn khá mới mẻ và ít phổ biến.

Thầy Narin chụp ảnh với học sinh người Thái ẢNH: NVCC

Theo anh Narin, phát âm là thử thách lớn nhất với học sinh Thái. Những thanh điệu như “ngã”, “nặng” hoặc âm “tr”, “ch” thường khiến học sinh nhầm lẫn. Để hỗ trợ, anh Narin soạn riêng nhiều bài tập luyện phát âm và tăng cường thực hành trong giờ học. Tuy nhiên, điều anh Narin coi trọng hơn cả vẫn là tinh thần yêu thích và sự kết nối văn hóa. “Dạy tiếng Việt không chỉ là giúp học sinh giao tiếp, mà còn là mở ra cho các em một góc nhìn tích cực về đất nước, con người Việt Nam”, anh Narin chia sẻ.

Không khí học tập trong lớp tiếng Việt mà thầy giảng dạy luôn nhẹ nhàng, gần gũi. Học sinh thường chào thầy bằng tiếng Việt khi gặp trên sân trường, một chi tiết nhỏ, nhưng đủ cho thấy thứ ngôn ngữ xa lạ đã bắt đầu trở nên thân quen.

Suốt hơn 10 năm gắn bó với tiếng Việt, anh Narin không chỉ học ngôn ngữ, mà còn yêu thích các món ăn như phở, bánh mì, đến âm nhạc Việt, hay các câu chuyện văn hóa dân gian. Tất cả đều là một phần trong đời sống thường ngày của anh Narin.

“Mình xem tiếng Việt như một phần trong con người mình. Đây không còn là một môn học hay một công việc, mà là một hành trình dài mà mình vẫn đang tiếp tục”, anh Narin chia sẻ.