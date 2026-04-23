Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Chàng trai săn được khoảnh khắc 'mây đĩa bay' ôm trọn đỉnh núi Bà Đen

Ni Na
23/04/2026 10:08 GMT+7

Với niềm đam mê nhiếp ảnh, một chàng trai ở Tây Ninh đã điều khiển flycam ghi lại khoảnh khắc 'mây đĩa bay' ôm trọn đỉnh núi Bà Đen.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 22.4, bầu trời Tây Ninh trở nên khác lạ khi đỉnh núi Bà Đen - "nóc nhà Nam bộ" xuất hiện một dải mây trắng muốt, tròn trịa và xếp lớp như một chiếc nón lá khổng lồ. "Mây đĩa bay" được giới khoa học gọi là mây dạng thấu kính, là những đám mây cố định hình thành chủ yếu ở tầng đối lưu, thường song song với hướng gió.

"Mây đĩa bay" trên đỉnh núi Bà Đen sáng 22.4

ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc đặc biệt này đã được anh Nguyễn Châu Tuấn (30 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) nhanh chóng ghi lại. Dù công việc chính là làm marketing, nhưng với niềm đam mê nhiếp ảnh, anh Tuấn luôn dành thời gian để ghi lại vẻ đẹp quê hương qua ống kính.

"Nhà mình gần núi Bà Đen, buổi sáng chỉ cần bước ra sân là thấy núi rồi. Mình đã thấy mây đĩa bay vài lần trước đó nhưng toàn lỡ nhịp. Hôm đó, như một cái duyên, thấy mây đẹp quá mình quyết định bay flycam để ghi lại", anh Tuấn hào hứng chia sẻ.

Mây dạng thấu kính trên núi Bà Đen

ẢNH: NVCC

Việc điều khiển flycam ở độ cao lớn để bắt trọn khung cảnh mây ôm đỉnh núi không đơn giản. Để chụp được khoảnh khắc mây ôm trọn đỉnh núi, anh Tuấn phải điều khiển flycam lên độ cao khoảng 500 m. Có  được khung hình ưng ý, anh Tuấn không giấu được sự phấn khởi: "Với một người mới bắt đầu cầm máy chưa lâu, tôi coi đây là một kỷ niệm đáng giá trong năm nay".

Nhìn ở góc gần hơn, đám mây như một chiếc nón khổng lồ ôm trọn lấy đỉnh núi

ẢNH: NVCC


Tin liên quan

Núi Bà Đen lại đón mây 'đĩa bay' ngay trước Lễ mừng Phật đản

Núi Bà Đen lại đón mây 'đĩa bay' ngay trước Lễ mừng Phật đản

Ngay trước Lễ mừng Phật đản diễn ra vào hai ngày 3 - 4.6 (nhằm 16 - 17.4 âm lịch) tại núi Bà Đen, nhiều người dân Tây Ninh lại chứng kiến hiện tượng mây thấu kính siêu hiếm quay trở lại ngọn núi cao nhất Nam bộ.

Nguyệt thực toàn phần tối 3.3 xuất hiện hiện tượng selenelion hiếm gặp

Xuất hiện mây ngũ sắc 'nhìn giống rồng', người An Giang rủ nhau nhìn lên trời xem

Khám phá thêm chủ đề

mây đĩa bay mây thấu kính mây nón Núi Bà Đen Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận