Chàng trai săn được khoảnh khắc 'mây đĩa bay' ôm trọn đỉnh núi Bà Đen

Khoảng 8 giờ sáng ngày 22.4, bầu trời Tây Ninh trở nên khác lạ khi đỉnh núi Bà Đen - "nóc nhà Nam bộ" xuất hiện một dải mây trắng muốt, tròn trịa và xếp lớp như một chiếc nón lá khổng lồ. "Mây đĩa bay" được giới khoa học gọi là mây dạng thấu kính, là những đám mây cố định hình thành chủ yếu ở tầng đối lưu, thường song song với hướng gió.



"Mây đĩa bay" trên đỉnh núi Bà Đen sáng 22.4 ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc đặc biệt này đã được anh Nguyễn Châu Tuấn (30 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) nhanh chóng ghi lại. Dù công việc chính là làm marketing, nhưng với niềm đam mê nhiếp ảnh, anh Tuấn luôn dành thời gian để ghi lại vẻ đẹp quê hương qua ống kính.

"Nhà mình gần núi Bà Đen, buổi sáng chỉ cần bước ra sân là thấy núi rồi. Mình đã thấy mây đĩa bay vài lần trước đó nhưng toàn lỡ nhịp. Hôm đó, như một cái duyên, thấy mây đẹp quá mình quyết định bay flycam để ghi lại", anh Tuấn hào hứng chia sẻ.

Mây dạng thấu kính trên núi Bà Đen ẢNH: NVCC

Việc điều khiển flycam ở độ cao lớn để bắt trọn khung cảnh mây ôm đỉnh núi không đơn giản. Để chụp được khoảnh khắc mây ôm trọn đỉnh núi, anh Tuấn phải điều khiển flycam lên độ cao khoảng 500 m. Có được khung hình ưng ý, anh Tuấn không giấu được sự phấn khởi: "Với một người mới bắt đầu cầm máy chưa lâu, tôi coi đây là một kỷ niệm đáng giá trong năm nay".

Nhìn ở góc gần hơn, đám mây như một chiếc nón khổng lồ ôm trọn lấy đỉnh núi ẢNH: NVCC



