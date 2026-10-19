Chàng trai Tây nguyên ngẫu hứng hát 'Giấc mơ Chapi' ở quán cà phê, hút gần 4 triệu view

Mặc áo tài xế công nghệ, chàng trai Tây nguyên thoải mái thể hiện ca khúc "Giấc mơ Chapi". Dù chỉ là chút ngẫu hứng nhưng anh hát đầy tự tin, giọng vang khiến không khí tại quán cà phê trở nên sôi nổi hơn. Khách ở quán cà phê chăm chú lắng nghe, vỗ tay không ngớt trước màn trình diễn của anh.



Hát theo ngẫu hứng

Không có sân khấu được chuẩn bị cầu kỳ, anh chỉ đơn giản nhận lời mời từ mọi người rồi thể hiện khả năng ca hát của mình. Chính sự tự nhiên ấy khiến khoảnh khắc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Y Jôla Êban (38 tuổi, quê ở phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Màn trình diễn ngẫu hứng của chàng trai Tây nguyên đạt hàng triệu lượt xem ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Jôla cho biết cách đây ít tháng có ra Hà Nội thăm người thân. Từ Tây nguyên ra Hà Nội, anh muốn dành nhiều thời gian trải nghiệm, khám phá cuộc sống ở đây nên đăng ký làm tài xế công nghệ. Công việc chính của anh ở quê là phụ mẹ làm rẫy trồng cà phê, sầu riêng. Anh làm tài xế được khoảng 3 tháng, ở quê có việc gia đình nên anh phải về lại.

Quán cà phê xuất hiện trong clip có ban nhạc biểu diễn vào cuối tuần. Hôm đó khoảng hơn 21 giờ, sau khi trả khách ở gần đó, anh ghé vào quán để nghe mọi người hát. Gần cuối chương trình, ban nhạc có mời khán giả lên giao lưu nên anh giơ tay xin tham gia.

Clip anh Jôla hát ở quán cà phê đạt gần 4 triệu lượt xem trên mạng xã hội

"Ở quê, mỗi khi nghỉ tay lúc làm rẫy hay trong những dịp đám cưới, tôi và bạn bè thường tụ tập hát hò với nhau. Vì vậy, khi được mời giao lưu, tôi cũng muốn lên hát thử một bài", Jôla anh chia sẻ.

Từ nhỏ, anh đã được chú dạy đàn organ và có dịp hỗ trợ các ban nhạc biểu diễn tại những đám cưới ở quê. Khi còn là sinh viên, anh cũng tích cực tham gia các chương trình văn nghệ của trường, lớp. Anh thường lựa chọn những ca khúc rock, pop phù hợp với chất giọng khỏe, có phần phóng khoáng của mình.

"Mỗi lần nghe nhạc nổi lên, tôi lại muốn lên hát. Tôi không được đào tạo thanh nhạc bài bản, chủ yếu hát theo sở thích và niềm đam mê từ nhỏ", anh Jôla nói.

Trải nghiệm đáng nhớ

Anh Jôla ngạc nhiên khi thấy đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bản thân đứng hát trên sân khấu trong trang phục tài xế công nghệ được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Nhiều người bất ngờ trước giọng hát đầy nội lực và phong cách biểu diễn tự tin của anh. Không ít bình luận còn hài hước gọi anh là "tài xế đa tài", bởi phía sau công việc mưu sinh thường ngày lại là một người có niềm đam mê ca hát.

Anh Jôla có niềm đam mê ca hát ẢNH: NVCC

Trong hơn 3 tháng trải nghiệm cuộc sống ở Hà Nội, anh cũng có những ấn tượng đặc biệt về nhịp sống nơi đây. Anh khá bất ngờ khi đường phố thường đông đúc, xe cộ di chuyển liên tục, nhất là vào những giờ cao điểm, nhưng mọi người vẫn có thể đi lại và nhường đường cho nhau khá linh hoạt. Có lần chạy xe đi một mình, anh còn bị lạc vì chưa quen với đường phố và những con ngõ nhỏ ở Hà Nội.

"Ở Hà Nội mọi người thường nói rẽ trái, rẽ phải khi chỉ đường không giống ở quê nên lúc đầu tôi cách họ hướng dẫn", anh Jôla cho hay.

Hiện anh Jôla đã về Đắk Lắk làm rẫy với mẹ, trở lại cuộc sống bình thường.

Anh đã về lại Tây nguyên sau khi trải nghiệm 3 tháng ở Hà Nội ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Thùy Dương (34 tuổi, ở Hà Nội) - chủ nhân clip đạt hàng triệu lượt xem ghi lại khoảnh khoảnh khắc anh Jôla hát ở quán cà phê cho hay rất ngạc nhiên trước màn trình diễn ngẫu hứng của anh. Hôm đó, ngoài bài "Giấc mơ Chapi" anh còn gửi tặng mọi người ca khúc "Đôi chân trần".

"Nghe anh ấy hát trực tiếp ở ngoài còn hay hơn nghe qua clip rất nhiều. Anh ấy gửi gắm cả tình cảm trong đó, đúng chất người con của núi rừng Tây nguyên. Thời điểm cuối ca nhạc có vài hạt mưa, nhiều người đứng lên định về nhưng nghe anh cất giọng lại ngồi xuống nghe tiếp", chị Dương chia sẻ.