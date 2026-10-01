Khai trương quán cà phê, không nhận hoa quà để xây nhà giúp người khó khăn

Ngày 4.10, quán cà phê BB House (52A Phú Định, phường Phú Định, TP.HCM) dự kiến khai trương. Với những người thân quen, đây sẽ là dịp gặp gỡ, chúc mừng một không gian trải nghiệm mới, kết hợp các thức uống giải khát và pickleball. Nhưng BB House mong muốn những tình cảm ấy được chuyển thành những đóng góp thiết thực dành cho cộng đồng.

Theo đó, thay vì tặng những lẵng hoa hay món quà khai trương, bạn bè và đối tác được vận động đóng góp bằng tiền mặt. Khoản tiền này dự kiến được sử dụng để chung tay xây dựng 2 nhà nhân ái cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại tỉnh Cà Mau.

Chương trình vào ngày 22.8 vừa qua tại BB House kết hợp trao 30 triệu đồng, 1.000 quyển vở để phường Phú Định giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: PHI VÕ

Một bó hoa chỉ hiện diện trong ngày vui. Một món quà có thể mang đến niềm vui cho người nhận. Nhưng một mái nhà có thể che chở một gia đình trong nhiều năm.

Câu chuyện thiện nguyện của BB House cũng từng được thể hiện tại chính không gian này. Ngày 22.8, BB House là một trong những địa điểm thi đấu của giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời - Cúp Bà Bầu Club lần V - 2026, với 2 nội dung: Nghệ sĩ nam Đồng Hành và Nghệ sĩ nữ Lan Tỏa.

Bên cạnh những trận đấu sôi nổi, chương trình tại BB House còn kết hợp trao tiền (30 triệu đồng), tập vở (1.000 quyển) giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phú Định. Những món quà được trao đi trong không khí thể thao, nhưng phía sau đó là câu chuyện về sự đồng hành và sẻ chia.

BB House là một trong những địa điểm thi đấu của giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời - Cúp Bà Bầu Club lần V - 2026, với nội dung Nghệ sĩ nam Đồng Hành ẢNH: PHI VÕ

Từ những đường bóng pickleball ngày 22.8 đến ngày khai trương 4.10, BB House tiếp tục lựa chọn cách kết nối những cuộc gặp gỡ với những việc làm có ích cho cộng đồng.

Bởi vậy, ngày khai trương của quán cà phê không chỉ là câu chuyện về một không gian mới. Đó còn có thể là dịp để những lời chúc mừng được chuyển thành những viên gạch đầu tiên cho một mái ấm.

Ở Cà Mau, nếu 2 căn nhà nhân ái được hình thành từ những đóng góp ấy, niềm vui của ngày khai trương BB House sẽ không chỉ dừng lại ở 52A Phú Định. Vòng tay sẻ chia ấy sẽ được nối dài đến những gia đình đang mong một nơi ở bình yên.

BB House là một trong những địa điểm thi đấu của giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời - Cúp Bà Bầu Club lần V - 2026, với nội dung Nghệ sĩ nữ Lan Tỏa ẢNH: PHI VÕ

Chị Mai Bùi, Chủ nhiệm Bà Bầu Club bày tỏ: "Khai trương quán cà phê, chúng tôi rất mong muốn anh chị em bằng hữu cùng mở thêm một cánh cửa để sẻ chia. Toàn bộ số tiền quyên góp được và tổng doanh thu của quán trong 3 ngày đầu khai trương 4 - 6.10, BB House và Bà Bầu Club sẽ phối hợp Báo Thanh Niên và chính quyền địa phương ở Cà Mau cùng triển khai kế hoạch xây nhà nhân ái giúp người khó khăn, với mức tài trợ 100 triệu đồng/căn (tổng mức tài trợ 2 căn là 200 triệu đồng) ngay trong tháng 10.2026. Sự ủng hộ của bạn bè, đối tác sẽ được công khai trên fanpage Bà Bầu Club và trong kế hoạch xây nhà nhân ái của Báo Thanh Niên".