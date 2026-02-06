Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Giải Golf Doanh Nhân Sài Gòn giao nhà nhân ái ở Huế từ nguồn quỹ thiện nguyện

H.V
H.V
06/02/2026 16:18 GMT+7

Hôm nay 6.2, từ nguồn quỹ thiện nguyện của Giải Golf Doanh Nhân Sài Gòn - Hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt, tranh Cúp Thanh Uyên Fruit, một căn nhà nhân ái đã được bàn giao cho gia đình khó khăn.

Căn nhà nhân ái được khánh thành và bàn giao cho gia đình bà Lương Thị Hằng tại TP. Huế hôm nay 6.2. Trong đợt bão lũ năm 2025 vừa qua, gia đình bà Hằng chịu nhiều thiệt hại.

Căn nhà được xây dựng kiên cố, đáp ứng các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, góp phần giúp gia đình bà Hằng ổn định chỗ ở, từng bước khắc phục khó khăn và tái thiết cuộc sống.

Đây là hoạt động thiện nguyện trọng tâm được CLB Golf Doanh Nhân Sài Gòn triển khai ngay sau giải đấu. Việc làm thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng và tinh thần sẻ chia của giới doanh nhân, golfer TP.HCM đối với đồng bào miền Trung.

Giải Golf Doanh Nhân Sài Gòn giao nhà nhân ái ở Huế từ nguồn quỹ thiện nguyện - Ảnh 1.

Lễ bàn giao nhà cho gia đình bà Hằng hôm 6.2

Ảnh: CLB

Giải Golf Doanh Nhân Sài Gòn giao nhà nhân ái ở Huế từ nguồn quỹ thiện nguyện - Ảnh 2.

Căn nhà kiên cố, khang trang

Ảnh: CLB

Đại diện ban tổ chức cho biết, toàn bộ kinh phí xây dựng được trích từ quỹ đóng góp của các golfer tham dự giải, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà tài trợ và nhà hảo tâm. Công tác khảo sát, triển khai và giám sát thi công được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, minh bạch và phát huy tối đa ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Tại lễ bàn giao, gia đình bà Lương Thị Hằng bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước sự hỗ trợ kịp thời từ CLB Golf Doanh Nhân Sài Gòn và các nhà tài trợ. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở an toàn trước thiên tai mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để gia đình vươn lên trong thời gian tới.

Giải Golf Doanh Nhân Sài Gòn giao nhà nhân ái ở Huế từ nguồn quỹ thiện nguyện - Ảnh 3.

Đại diện BTC gặp mặt để bàn giao nhà cho gia đình bà Hằng

Ảnh: CLB

Giải Golf Doanh Nhân Sài Gòn giao nhà nhân ái ở Huế từ nguồn quỹ thiện nguyện - Ảnh 4.

Căn nhà cũ của gia đình bà Hằng

Ảnh: CLB

Thông qua hoạt động này, Giải Golf Doanh Nhân Sài Gòn tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi của giải đấu không chỉ dừng lại ở sân chơi thể thao kết nối cộng đồng doanh nhân, mà còn là cầu nối của những hành động thiết thực vì xã hội.

Trong thời gian tới, CLB Golf Doanh Nhân Sài Gòn sẽ duy trì và mở rộng các chương trình an sinh, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp.

