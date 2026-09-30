Chàng trai từng ốm nhom chỉ 37 kg, đoạt huy chương vàng thể hình châu Á

Vượt qua giới hạn để đến với thể hình

Bước vào độ tuổi 15, Định cho biết cơ thể gầy gò chỉ nặng 37 kg, cao 1,65 m. Thể trạng yếu ớt khiến chàng trai quyết tâm bước vào phòng tập với mong muốn ban đầu vô cùng đơn giản là rèn luyện sức khỏe và cải thiện vóc dáng.

"Mình muốn tập để ăn uống ngon miệng và trao đổi chất tốt hơn, rồi dần dần đam mê lúc nào không hay", Định nhớ lại.

Định thời điểm nặng 37 kg ẢNH: NVCC

Nhưng bước khởi đầu ấy không dễ dàng khi Định thiếu người hướng dẫn chuyên nghiệp. Do tập luyện bản năng, kết quả thu lại chẳng đáng là bao. Định cho biết khao khát thay đổi bản thân thôi thúc bước vào hành trình tự tìm tòi, học hỏi kỹ thuật đúng đắn từ những người đi trước và kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng khoa học.

Định miệt mài tạo dáng kiểm tra cơ bắp dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp của huấn luyện viên ẢNH: THÁI PHÚC

Theo lời Định, khi những khối cơ bắt đầu lộ diện, ước mơ cũng lớn dần theo năm tháng. Không còn dừng lại ở việc tập cho vui, Định nuôi dưỡng khát vọng được bước lên sàn đấu chuyên nghiệp.

Kỷ luật "thép" chạm tay vào đỉnh cao châu lục

Định cho biết đến năm 21 tuổi, khi đang là thành viên đội tuyển thể hình TP.HCM, đã phải trải qua những giai đoạn siết cơ và xả cân vô cùng khắc nghiệt. Để chuẩn bị cho chuỗi giải đấu lớn, thời gian tập luyện mỗi ngày được đẩy lên từ 6 đến 7 tiếng đồng hồ.

Theo lời Định, thử thách lớn nhất nằm ở chế độ dinh dưỡng thâm hụt calo và cơn đói cào ruột mỗi khi đêm về. Xuyên suốt các giai đoạn siết cơ căng thẳng, mỗi ngày Định duy trì ăn đều đặn 1 kg ức gà không gia vị.

"Có những giai đoạn siết cân đói đến mức không ngủ được, nhưng vì đam mê và tương lai phía trước, mình cứ cố gắng hết sức", Định chia sẻ.

Khoảnh khắc vinh quang của Định khi nhận cúp chiến thắng tại Giải vô địch Thể hình châu Á ẢNH: NVCC

Khó khăn lớn nhất của một vận động viên trẻ không chỉ là cường độ tập luyện khắc nghiệt mà còn là áp lực kinh tế. Có những mùa giải thiếu thốn chi phí, Định từng phải quyết định bán đi chiếc xe máy để lấy kinh phí trang trải việc thi đấu.

"Trái ngọt" cho sự đánh đổi ấy là chuỗi thành tích đáng nể trên đấu trường quốc gia và quốc tế. Định lần lượt giành huy chương bạc tại Giải vô địch thể hình trẻ quốc gia năm 2023, tiếp nối bằng huy chương vàng hạng 65 kg tại Giải vô địch thể hình trẻ quốc gia năm 2024, huy chương vàng trẻ 75 kg tại giải trẻ quốc gia năm 2025, và huy chương vàng trẻ 85 kg tại giải cấp thành phố năm 2026...

Định tự hào cầm giấy chứng nhận và huy chương tại Giải vô địch Thể hình trẻ quốc gia năm 2025 ở hạng mục Bodybuilding nam trẻ ẢNH: NVCC

Đỉnh cao của sự nỗ lực ấy là việc xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký từ hơn 24 quốc gia để giành tấm huy chương vàng hạng mục bodybuilding trẻ trên 75 kg tại Giải vô địch thể hình châu Á (58th Asian Bodybuilding and Physique Sports Championships) lần thứ 58 diễn ra tại Thái Lan vừa qua.

Sau chiến thắng vang dội ở đấu trường châu lục, Định trở lại với cuộc sống thường nhật, vừa duy trì việc tập luyện vừa làm huấn luyện viên tự do để trang trải cuộc sống. Nói về tương lai, vận động viên cho biết đang tích cực chuẩn bị thể lực để hướng tới các giải đấu thế giới diễn ra vào cuối năm nay, tiếp tục hành trình khẳng định bản lĩnh của thể thao Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Vận động viên Nguyễn Lý Nam, kiện tướng thể hình quốc gia, từng giành huy chương vàng Giải vô địch thể hình quốc gia năm 2023, người trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng Định, đánh giá rất cao ý chí và nghị lực của học trò.

"Thể hình là môn thể thao đòi hỏi sự kỷ luật thép và mức độ chịu đựng khắc nghiệt, nhưng Định luôn thể hiện một tinh thần thép, sự tập trung cao độ và khát khao vươn lên không ngừng trong từng buổi tập", anh Nam chia sẻ.

Theo anh Nam, chính sự nỗ lực bền bỉ, khả năng tuân thủ nghiêm ngặt giáo án cùng quyết tâm chạm tay đến đỉnh cao đã giúp Định có màn lột xác ngoạn mục từ một thiếu niên gầy gò để bước lên bục vinh quang tại đấu trường châu lục.