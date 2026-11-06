Chàng trai Việt cưới người mẫu Nga xinh như búp bê: Chuyện tình sau 2 năm gặp lại

Thời gian qua, khoảnh khắc đám cưới của chàng trai Việt với người mẫu Nga diễn ra tại Hà Nội, với sự chúc phúc của gia đình hai bên gây sốt mạng xã hội.

Khoảnh khắc đám cưới của chàng trai Việt với người mẫu Nga gây sốt mạng xã hội những ngày qua vì quá đẹp đôi ẢNH: NVCC

Theo đó, những clip đám cưới của cặp đôi Việt - Nga được đăng trên kênh "Thanks Hoàng - Cưới song ngữ đê" nhận về hàng triệu lượt xem, tương tác. Nhiều cư dân mạng sau khi xem clip đã để lại bình luận, dành lời chúc "trăm năm hạnh phúc" cho cặp đôi, cũng có người tò mò về câu chuyện tình yêu của cô dâu, chú rể.

"Cô dâu chú rể rất xứng đôi. Chúc anh chị hạnh phúc", tài khoản Hồng Hạnh chia sẻ. "Chú rể đẹp trai, cô dâu thì xinh như thiên thần", HTA chia sẻ. "Quá tuyệt vời. Mình mong hai bạn sẽ mãi hạnh phúc, là cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt - Nga", người dùng Nam chia sẻ.



Gặp lại sau 2 năm, cô nhận ra anh trước

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chú rể Việt Nam và cô dâu người Nga đang gây sốt mạng là anh Trần Duy Thanh (33 tuổi, quê Hà Nội) và chị Kristina Butyanina (23 tuổi, quê ở Krasnoyarsk, Nga).

Thời điểm này, anh chị cho biết vẫn còn đó niềm hạnh phúc của ngày cưới diễn ra hồi cuối tháng 10 tại Hà Nội. Họ bất ngờ khi hình ảnh đám cưới của mình lại nhận được sự quan tâm và lời chúc phúc của rất nhiều người.

Anh Trần Duy Thanh và vợ, chị Kristina Butyanina hạnh phúc trong ngày cưới ẢNH: NVCC

Anh Thanh cho biết gia đình vợ hơn 10 người gồm cha mẹ, người thân và bạn bè của cô dâu đã từ Nga sang Việt Nam để dự hôn lễ. Hôn lễ được tổ chức theo văn hóa truyền thống Việt Nam và Nga.

"Nhớ lại ngày cưới hôm đó, khoảnh khắc bố vợ dắt tay vợ mình tiến vào lễ đường là khoảnh khắc mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên. Bản thân mình đã rất xúc động và hạnh phúc", anh Thanh kể.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là vào năm 2023, khi chị Kristina đến TP.HCM công tác và cả hai cùng quen biết một nhóm bạn. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh, sau đó, chị trở về nước.

2 năm sau, vào năm 2025, cả hai lại có duyên gặp nhau lần nữa trong một câu lạc bộ tại TP.HCM, ngay trong ngày đầu tiên chị trở lại Việt Nam. Kristina nhận ra anh, nhưng mãi đến ngày hôm sau, anh Thanh mới nhớ ra đã từng gặp chị.

Khoảnh khắc nhìn vợ được cha dắt tay vào lễ đường với trang phục truyền thống của người Nga khiến anh Thanh xúc động ẢNH: NVCC

"Thời điểm này, tụi mình mới giữ liên lạc và sau đó trò chuyện nhiều hơn. Nhận thấy nhiều sự đồng điệu, tính cách, sở thích. Một tháng sau đó, tụi mình chính thức trở thành người yêu của nhau", anh Thanh kể lại.

Vốn là một người mẫu, chị Kristina có lịch làm việc tại TP.HCM trong 3 tháng. Tuy nhiên, chính sự gắn kết với anh đã khiến chị ở lại Việt Nam, gắn bó với Việt Nam nhiều hơn. Giao thừa 2026, anh Thanh chính thức cầu hôn chị ở Moscow, trong chuyến về thăm gia đình chị Kristina cũng như nhiều thành phố ở Nga.

Với anh Thanh, vợ là người giản dị, chân thành và có cùng sở thích du lịch với mình. Hiện anh đang làm trong lĩnh vực F&B, còn chị làm người mẫu và cả hai chọn xây đắp hạnh phúc lâu dài tại TP.HCM.