Chàng trai ‘vượt cửa tử’, xúc động nhắc về hôn nhân với vợ là giáo viên

Thạch Anh
29/05/2026 12:26 GMT+7

Trong hành trình chống chọi với biến cố sức khỏe, anh Văn Đoàn nhận được sự đồng hành, chăm sóc từ vợ là Quế Nhung. Câu chuyện của họ được tiết lộ trong chương trình 'Mảnh ghép hoàn hảo'.

Chia sẻ tại chương trình, Quế Nhung cho biết vợ chồng cô đã kết hôn được 7 năm và có một bé trai. Nữ khách mời hiện là giáo viên mầm non, còn chồng – anh Văn Đoàn hiện làm nghề cơ khí.

Văn Đoàn - Quế Nhung là khách mời trong Mảnh ghép hoàn hảo, lên sóng ngày 29.5 trên VTV9

Biến cố xảy ra khi anh Văn Đoàn bất ngờ bị xuất huyết não. Quế Nhung nghẹn ngào kể lại: “Anh hôn mê đúng một tuần. Khi đó tôi thật sự hụt hẫng, không biết phải đối diện như thế nào. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại chồng nữa”. 

Sau khi tỉnh lại, anh Văn Đoàn gần như phải bắt đầu lại từ đầu vì không thể nói chuyện. Nữ khách mời chia sẻ: “Bệnh của anh khiến anh như một đứa trẻ. Anh không nói được và phải tập lại mọi thứ từ số 0”.

Lắng nghe câu chuyện, MC Đại Nghĩa bày tỏ sự đồng cảm: “Những biến cố về sức khỏe không hề dễ dàng. Khi vượt qua được, phía sau luôn là sự vững vàng và hy sinh rất lớn của người chăm bệnh”.

Về phần mình, anh Văn Đoàn cho biết thời gian đầu chủ yếu được bố chăm sóc và bản thân có thể viết để giao tiếp dù chưa nói được. Khi được hỏi liệu có lúc nóng giận hay mất kiểm soát không, nam khách mời xúc động nói: “Có nhiều lúc rất thương vợ nên không nỡ làm gì”. Bên cạnh đó, anh cũng cố gắng phụ giúp việc nhà trong khả năng của mình. Văn Đoàn cho biết thêm: “Không làm việc nặng được nhưng tôi vẫn nấu cơm cho vợ”.

Quế Nhung nhớ về quãng thời gian khó khăn khi chồng đối diện với biến cố sức khỏe

Nhắc đến giai đoạn đối diện với biến cố trong đời sống hôn nhân, chị Quế Nhung chia sẻ mẹ ruột của hai bên chính là điểm tựa lớn nhất cho gia đình. Nói về tâm trạng trong thời điểm khó khăn này, nữ khách mời bộc bạch: “Tôi luôn nhẹ nhàng với anh vì hiểu anh rất bức bối khi không thể bày tỏ suy nghĩ của mình”.

Chuyên gia tâm lý nhận xét chị Quế Nhung là người rất tích cực khi luôn lựa chọn nhìn vào những điều mình còn có thay vì mất mát. Đồng tình với điều đó, nữ khách mời kể thêm: “Có nhiều người khuyên tôi buông bỏ nhưng tôi không đành lòng. Khi chăm chồng trong bệnh viện, tôi nghĩ nếu người mình thương gặp chuyện thì mình không thể bỏ được”. 

Quế Nhung cũng cho biết sau thời gian dài điều trị, sức khỏe của anh Văn Đoàn hiện đã hồi phục khoảng 90%, chỉ còn hạn chế trong giao tiếp.

Khép lại chương trình, MC Đại Nghĩa gửi lời động viên đến anh Văn Đoàn: “Hai em còn cả một chặng đường dài phía trước và còn có con nhỏ. Khi đã vượt qua được biến cố lớn như thế này thì không có gì là không thể”. Nghe vậy, nam khách mời cũng xúc động bày tỏ tình cảm dành cho vợ sau hành trình cùng nhau vượt qua bệnh tật: “Sau biến cố, tôi càng thương vợ nhiều hơn”.

