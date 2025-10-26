Chàng trai xứ Huế có 600 mẫu mã chậu đắp nổi bắt mắt

Học sư phạm, bén duyên... cây cảnh

Ở xã Quảng Điền, vùng rốn lũ của TP.Huế, anh Hoàng Công Toàn sớm nổi tiếng với biệt tài làm chậu cảnh. Cơ sở của anh luôn có trên 20 thợ kép lành nghề, làm việc quanh năm.

Tất bật kiểm tra các sản phẩm trước khi đưa lên xe, vận chuyển đi khắp cả nước, anh Toàn bồi hồi nhớ lại thời điểm vừa tốt nghiệp ngành sư phạm mỹ thuật, loay hoay tìm công việc ổn định để làm vui lòng bố mẹ. Nhưng vì không có duyên với nghề sư phạm, chàng trai trẻ đành trở về quê, chờ đợi cơ hội mới.

Với thú vui chơi cây cảnh, anh nghĩ rằng cây quý phải đứng trong chậu đẹp nên đã chế tác chậu cho thỏa đam mê. Nhiều người đến nhà chơi, mục sở thị tác phẩm bonsai của anh đều hết lời khen ngợi. Có thêm động lực, anh mạnh dạn đưa cây đi giao lưu ở các cuộc thi, triển lãm cây cảnh tại địa phương.

Anh Hoàng Công Toàn giới thiệu về sản phẩm chậu cảnh đúc tay thủ công ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại đây, những cây hoàng mai, lộc vừng, hoa giấy… của anh Toàn nhanh chóng lọt "mắt xanh" các đại gia cây cảnh khắp cả nước, không chỉ vì cây đẹp mà bởi sự kết hợp đầy tính nghệ thuật với chậu. Khi được nhiều người ngỏ ý mua chậu, trong đầu anh Toàn chợt lóe lên sẽ khởi nghiệp với nghề đúc chậu đắp nổi.

Anh tập hợp những người thợ kép, thợ đúc chậu lành nghề ở Huế. Cùng với kinh nghiệm và niềm đam mê chơi cây cảnh, anh và cộng sự đã khéo léo tạo nên những chiếc chậu cảnh đắp tay thủ công độc đáo.

"Ngoài đi nhiều để nắm thị hiếu, xu hướng và nhu cầu người chơi cây đang cần, mình thường đến các công trình kiến trúc lăng tẩm, đền đài… để nghiên cứu các nét hoa văn, bức tranh truyền thống, sau đó kết hợp rồi đắp lên từng chậu cây cảnh", anh nói.

Năm 2017, anh Toàn đầu tư mạnh tay với nghề đúc chậu cây, phát triển cơ sở sản xuất chậu cây cảnh nổi tiếng mang thương hiệu Huế. Với đôi tay tài hoa và bản tính cần cù, chịu khó, chỉ sau thời gian ngắn, thương hiệu chậu cây cảnh Huế của anh được nhiều người biết đến, đơn đặt hàng tăng lên.

Mỗi chậu cảnh được đúc nổi một bức tranh khác nhau ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nổi tiếng khắp cả nước

Đến nay, anh Toàn đang duy trì 7 xưởng sản xuất chậu, mỗi xưởng thu hút trung bình 15 - 25 thợ, có đợt cao điểm lên đến 120 người. Với số lượng thợ tay nghề cao, anh Toàn đã phát triển gần 600 mẫu mã, phần lớn là chậu được đắp nổi các linh vật, loài hoa bắt mắt và các tuồng tích xưa như tứ linh, vinh quy bái tổ, mã đáo thành công, long vân khánh hội…; cung cấp cho người mua ở các tỉnh, thành cả nước. "Có những chậu làm theo đơn đặt hàng với kích thước khổng lồ, trị giá hàng chục triệu đồng nên anh em thợ phải tập trung làm nhiều tuần liền. Giá trị của chậu dù cao hay thấp cũng đòi hỏi mình phải tỉ mỉ và đặt tâm vào đó", anh nói.

Mỗi thợ có tay nghề thu nhập 15 - 18 triệu đồng/tháng, thợ trung bình 8 - 10 triệu đồng/tháng khiến ông chủ trẻ Hoàng Công Toàn vui vì đã tạo ra công việc cho cả trăm lao động nông thôn. Anh cũng tự hài lòng vì theo đuổi công việc mà mình yêu thích và được giới chơi cây và nghệ nhân trên cả nước đặt cho biệt danh "vua chậu Huế".

Năm 2023, dự án "Chậu Huế đắp tay thủ công" của anh Toàn đã đoạt giải nhất cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo H.Quảng Điền (cũ) lần thứ nhất năm 2023". Năm 2024, anh trở thành đại diện thanh niên nông thôn duy nhất của tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ) nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 9 của T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn Huế, cho biết anh Toàn là tấm gương điển hình trong phong trào khởi nghiệp của thành phố. Câu chuyện khởi nghiệp của anh không chỉ thể hiện ý tưởng kinh doanh đầy sáng tạo mà còn mang đến một thông điệp mạnh mẽ về bảo tồn, phát huy giá trị nghề thủ công truyền thống.