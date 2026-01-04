Chàng vận động viên khiến các fan girl hò reo: ‘Đẹp trai quá anh ơi!’

Xuất hiện với vai trò là đại sứ của Chiến dịch Xuân tình nguyện TP.HCM năm 2026, vận động viên aerobic gymnastics, đội tuyển quốc gia Việt Nam Hoàng Gia Bảo đã thu hút mọi ánh nhìn.

Nỗ lực để mang lại nhiều giá trị hơn

Với ngoại hình điển trai cùng cách tạo dáng đáng yêu, Gia Bảo đã khiến cho không ít các fan girl… đứng ngồi không yên, vây quanh để được chụp hình cùng thần tượng.

Hoàng Gia Bảo được các bạn nữ vây quanh để được chụp hình chung ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đón nhận sự yêu thương và quan tâm của nhiều bạn trẻ dành cho mình, Gia Bảo cho biết: "Mình cảm thấy biết ơn vì được mọi người quan tâm và ủng hộ rất nhiều. Mình lại càng cảm thấy bản thân phải nỗ lực nhiều hơn trong việc thi đấu cũng như tham gia các hoạt động vì cộng đồng, để trở thành một tấm gương cho các bạn trẻ và mang lại nhiều giá trị hơn".

Trước nhiều lời cảm thán vô cùng đáng yêu của các bạn nữ, như: "Đẹp trai quá anh ơi!", "Như tài tử điện ảnh Hàn Quốc", chàng vận động viên bày tỏ: "Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đón nhận nhiều tình cảm từ mọi người. Nhưng mình cũng mong mọi người sẽ quan tâm hơn đến những giá trị mà mình cống hiến cho đất nước cũng như xã hội. Vì chỉ có như vậy, mọi người và mình mới có thể đồng hành cùng nhau trên một hành trình dài phía trước".

Gia Bảo mong có thể lan tỏa sức trẻ, sẵn sàng hành động vì xã hội và mang hơi ấm của mình đến với những ai đang gặp khó khăn ẢNH: NỮ VƯƠNG

Vẻ ngoài điển trai và vô cùng đáng yêu của Gia Bảo đã khiến nhiều bạn nữ... đứng ngồi không yên ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đến với Chiến dịch Xuân tình nguyện lần này, vận động viên Gia Bảo – chàng sinh viên năm 2 ngành quan hệ công chúng, vừa là Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên TP.HCM - mong có thể lan tỏa sức trẻ, sẵn sàng hành động vì xã hội và mang hơi ấm của mình đến với những ai đang gặp khó khăn.

Hoàng Gia Bảo - cái tên được ví như "chàng trai vàng trong làng aerobic gymnastic", bởi nhiều năm qua, chàng trai này đã liên tiếp chinh phục được những tấm huy chương vàng (HCV) danh giá cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Và mới đây nhất, vận động viên điển trai này vừa cùng đồng đội xuất sắc giành HCV SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan với nội dung aerobic gymnastic nhóm 5 người.

Thích thú khi được chụp hình cùng thần tượng ẢNH: NỮ VƯƠNG

Mặc dù đã chinh phục được rất nhiều HCV ở các giải đấu trước đó, nhưng với Gia Bảo, thành tích ở SEA Games 33 vừa rồi là cột mốc để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn sâu sắc nhất.

Gia Bảo nói: "Chỉ vài năm trước, mình vẫn là vận động viên nhỏ tuổi nhất, được dẫn dắt bởi HLV chuyên gia Siyana Bozhilova và thi đấu cùng các anh chị đi trước. Còn hiện tại, mình đã trở thành một trong hai vận động viên, cùng các HLV mới, những người từng là đồng đội của mình để đảm nhận vai trò dẫn dắt đội. Với mình, đó là một khởi đầu hoàn toàn mới. Việc không còn đồng hành cùng cô chuyên gia là một chặng đường đầy khó khăn, không chỉ với riêng mình mà còn với cả ban huấn luyện. Sự chuyển giao giữa các thế hệ mang theo rất nhiều thử thách".

Nhưng chính trong hành trình đó, Bảo cho rằng đã học được nhiều hơn bao giờ hết khi kỳ vọng và trách nhiệm ngày càng lớn.

"Trách nhiệm lúc này không còn là của riêng mình mà là của cả tập thể, của màu cờ sắc áo mà bản thân mang trên người. Áp lực vì thế cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng điều đó không khiến mình chùn bước mà ngược lại trở thành động lực để bản thân mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Và tấm HCV SEA Games 33 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy", Gia Bảo hạnh phúc bày tỏ.

Những tấm huy chương vàng là kết quả cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ chàng vận động viên sinh năm 2004 ẢNH: NVCC

Hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ

Ngoài tấm HCV SEA Games 33 vừa rồi, Gia Bảo còn xuất sắc đạt nhiều thành tích ở các giải trong nước và quốc tế, gồm HCV SEA Games 32; HCV Suzuki World Cup 2019; HCV Asian Championship 2017 và 2022; HCV Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022; HCV Vô địch Quốc gia các năm 2019, 2020, 2023, 2024, 2025; HCV Giải trẻ Quốc gia các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Giành được nhiều thành tích xuất sắc như vậy nhưng cơ duyên đưa Gia Bảo đến với bộ môn aerobic gymnastics này lại rất tình cờ.

Bảo kể: "Ban đầu mình chỉ tình cờ tập luyện vì con của cô hàng xóm tập bộ môn này. Khi cùng cô hàng xóm lên đón bạn về thì ban huấn luyện thấy mình và ngỏ lời muốn đào tạo, vì ở thời điểm đó số lượng vận động viên nam theo chuyên nghiệp của bộ môn này rất ít. Dần dần, mình được đào tạo để thi đấu các giải phong trào từ năm lớp 1 đến lớp 3. Đến năm học lớp 4, mình chính thức vào đội tuyển và tham dự các giải lớn hơn như Giải trẻ Quốc gia".

Ở độ tuổi 12 - 14, thầy cô cho Bảo cơ hội thể hiện ở giải quốc tế đầu tiên là Giải Vô địch Châu Á 2017 tại Mông Cổ. Dưới sự động viên, đào tạo của ban huấn luyện và sự nỗ lực không ngừng, Bảo đã may mắn giành được 3 huy chương vàng trong giải quốc tế đầu tiên.

"Tấm huy chương quốc tế này cũng là một trong những động lực rất lớn để mình tiếp tục theo đuổi con đường thể thao. Sau giải đấu tại Mông Cổ, nhờ sự tin tưởng của ban huấn luyện và niềm đam mê cống hiến cho đất nước, mình đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và thành tích từ các giải đấu trong nước đến quốc tế", kể lại Bảo vẫn còn nguyên vẹn cảm giác hạnh phúc.

Gia Bảo là gương mặt trẻ tiêu biểu của Aerobic Gymnastics Việt Nam khi liên tiếp chinh phục HCV tại các giải đấu trong và ngoài nước ẢNH: NVCC

Gia Bảo không nghĩ bản thân có năng khiếu ngay từ đầu: "Mình hiểu rằng bản thân đã phải tập luyện và nỗ lực rất nhiều để đi được đến ngày hôm nay. Mình tin chính sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, ham học hỏi đã giúp bản thân đạt được những thành tích như hiện tại".

Và hành trình ấy thật sự không hề dễ dàng. 15 năm tập luyện và thi đấu đã trôi qua, nhưng Bảo vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian đầu khi mới vào tập. Vì bắt đầu muộn hơn các bạn nên để được vào đội hình thi đấu, Bảo phải tập luyện rất nhiều.

Chàng vận động viên nhớ lại: "Có những ngày mình tập 1:1 cùng huấn luyện viên, đè dẻo, thể lực và tập luyện chuyên môn để theo kịp các bạn. Mình tập 6 buổi một tuần; vào mùa hè, lịch tập tăng lên hai buổi mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ bảy".

Bảo duy trì cường độ tập luyện này cho đến hiện tại. Khi bước sang tuổi 18, độ tuổi mà theo Bảo cạnh tranh rất khắc nghiệt ở các giải quốc tế, nên anh chàng thường tập 6-8 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và 6 buổi mỗi tuần. Gần đến thời điểm thi đấu, lịch tập có thể tăng lên để phù hợp với yêu cầu của các giải quốc tế.

Trong thời gian sắp tới, Gia Bảo cho biết sẽ cố gắng hoàn thành chương trình đại học đúng tiến độ, tiếp tục tập luyện và thi đấu hết mình cho đội tuyển, đồng thời tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng hơn nữa ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ngoài sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, Bảo cho rằng những tấm HCV có được là nhờ sự huấn luyện tận tâm của ban huấn luyện, sự tin tưởng và đồng hành của các đồng đội, và đặc biệt là niềm tin từ gia đình, bạn bè, những người luôn theo dõi và ủng hộ Bảo trong suốt chặng đường đã qua. "Đó chính là động lực rất lớn để mình khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam khi thi đấu ở các đấu trường quốc tế khắc nghiệt", vận động viên Gia Bảo chia sẻ.

Vừa là vận động viên với lịch tập luyện dày đặc, lại vừa là sinh viên, và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP.HCM, hỏi Bảo: "Bản thân đã cân bằng thời gian như thế nào cho tất cả các hoạt động?". Anh chàng thú thật: "Thật sự có những lúc mình rất đuối trong việc cân bằng mọi thứ, có những ngày mình không muốn làm gì cả. Nhưng nhờ sự hỗ trợ từ những người xung quanh và niềm tin mà mọi người dành cho mình, bản thân vẫn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Có thể chưa hoàn hảo, nhưng mình đã luôn cố gắng hết sức".

Trong thời gian sắp tới, Gia Bảo cho biết sẽ cố gắng hoàn thành chương trình đại học đúng tiến độ, tiếp tục tập luyện và thi đấu hết mình cho đội tuyển, đồng thời tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng hơn nữa.