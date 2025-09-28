Thêm nhiều lợi ích từ quả chanh

Bà Julia Zumpano, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết chanh và nước chanh chứa nhiều vitamin cùng khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong đó, vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật là thành phần chủ yếu tạo nên vị chua đặc trưng, đồng thời mang lại nhiều lợi ích quan trọng.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả chanh lớn không tính vỏ cung cấp khoảng 24 calo, 7,8 gram carbohydrate, 2,35 gram chất xơ, 0,92 gram protein, 1,68 miligam natri, 2,1 gram đường và 44,5 miligam vitamin C.

Chanh và nước chanh chứa nhiều vitamin cùng khoáng chất cần thiết cho cơ thể Ảnh: AI

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Việc bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin C như chanh, các loại trái cây có múi và rau xanh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành.

Bệnh tim mạch là một trong những vấn đề phổ biến hiện nay, nhưng có thể cải thiện bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong đó chanh đóng vai trò quan trọng, theo trang Cleveland Clinic.

Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương

Chanh là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm tác hại của căng thẳng oxy hóa.

Đây là tình trạng gây tổn thương tế bào và cơ quan, đồng thời góp phần dẫn đến nhiều bệnh mạn tính như Alzheimer, ung thư, tiểu đường, bệnh tim và lão hóa sớm.

Trong chanh, đặc biệt là phần vỏ, có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như hesperidin, flavonoid, quercetin, lutein và zeaxanthin. Những chất này không chỉ hỗ trợ tim mạch, giảm viêm mà còn tốt cho sức khỏe não bộ và thị lực.

Chanh giúp ngăn ngừa sỏi thận

Sỏi thận hình thành khi các khoáng chất trong thận kết tinh thành tinh thể. Người bị sỏi thận thường trải qua những cơn đau dữ dội, thậm chí có trường hợp phải phẫu thuật.

Chanh có thể giúp ngăn ngừa tình trạng này nhờ thành phần axit citric và vitamin C. Hai chất này có khả năng thay đổi thành phần nước tiểu, từ đó hạn chế sự kết tinh và hình thành sỏi.

Hỗ trợ hấp thụ sắt

Chanh giàu vitamin C, nhờ vậy giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn. Sắt đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển oxy đến máu và mô, từ đó tăng năng lượng và bảo vệ các cơ quan.

Duy trì lượng sắt ổn định cũng giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Tuy nhiên, ăn nhiều thực phẩm chứa sắt chưa đủ, cơ thể cần có vitamin C để hấp thụ tối đa.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong chanh giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong mùa cảm lạnh và cảm cúm.

Việc bổ sung đủ vitamin C có thể rút ngắn thời gian mắc cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Khi bị bệnh, cơ thể nhanh chóng tiêu hao vitamin C do chất này tập trung nhiều trong các tế bào miễn dịch.