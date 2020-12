Dư địa giảm giá đất

Thực tế tình trạng “sốt” đất cục bộ rồi lan rộng đã xuất hiện mấy năm nay. Mỗi thời điểm lại có một lý do để “sốt” đất, nhưng tựu trung sau mỗi cơn “sốt”, thị trường lại thiết lập một mặt bằng giá mới, cao hơn. Đồng nghĩa với việc sở hữu một căn nhà với nhiều người càng xa vời hơn.

Thế nhưng, sang năm 2020, các cơn “sốt” từ âm ỉ lại lan rộng. Bất chấp Covid-19 giá bất động sản (BĐS) vẫn tăng. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân được đề cập đến của năm nay là do cung không đáp ứng nổi cầu do dự án được cấp phép triển khai quá ít trong khi nhu cầu nhà ở thì luôn tăng cao. Nguyên nhân này là thực tế. Đã xác định được nguyên nhân thì giải pháp thực tế không quá khó khăn. Cung ít thì tăng cung. Muốn tăng cung thì gỡ các nút thắt khiến dự án chậm trễ triển khai, khiến dự án không thể triển khai hay những lý do khiến việc triển khai dự án kéo dài... dẫn đến chi phí tăng và cuối cùng là giá đất tăng.