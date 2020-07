Không biết bằng cách nào!

Chiều 18.7, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại một khu lưu trú trên địa bàn tỉnh. 4 người bị tạm giữ, 17 người trốn tới TP.Hội An cũng bị tạm giữ và đưa đi cách ly y tế sau đó.

Cơ quan chức năng cũng chưa rõ “bằng cách nào” 21 người này vào được Việt Nam và tới lưu trú tại địa phương.

Tới ngày 21.7, Công an TP.Đà Nẵng cho biết tại TP này cũng phát hiện 31 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và lưu trú.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam, những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi đón xe đi từ bắc vào nam, nhưng chỉ khi tới Quảng Nam và lưu trú trên địa bàn tới ngày thứ 5 mới bị phát hiện, đưa đi cách ly

Thực tế không phải tới khi dịch Covid-19 bùng phát, với nguy cơ về sự xâm nhập của vi rút SARS-CoV-2 từ bên ngoài biên giới, người dân mới lo lắng về việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Mới một năm trước, hàng trăm người Trung Quốc đã lợi dụng kẽ hở pháp luật để nhập cảnh, lưu trú rồi tổ chức cả một đường dây đánh bạc công nghệ cao tại Hải Phòng trong nhiều tháng. Tiếp đó, một đường dây sản xuất ma túy cũng do người Trung Quốc cầm đầu đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại Kon Tum. Việc người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc “lập xóm, lập ấp”, rồi thuê người Việt Nam đứng tên để thâu tóm đất đai ở chính TP.Đà Nẵng cũng khiến cử tri lo lắng, gửi kiến nghị tới cơ quan chức năng từ lâu.

Vì vậy, việc hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép rồi di chuyển từ bắc vào nam một cách tự do như chốn không người, khiến người dân cảm thấy rất bất an. Bởi lẽ, không chỉ chưa rõ bằng cách thức nào những đối tượng này có thể vào sâu trong nội địa đất nước, người ta cũng chưa thể rõ xuất thân, mục đích của hơn 50 người Trung Quốc này. Số lượng có thể không chỉ là 50 người và sẽ là nguy cơ rất lớn về an ninh trật tự nếu những đối tượng này nhập cảnh với mục đích hoạt động tội phạm.

“Đây là một sơ hở trong quản lý đường biên giới, rất cần phải quan tâm”, một ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội khẳng định như vậy và cho biết luật Biên phòng Việt Nam dự kiến thông qua tại kỳ họp cuối năm nay đã đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý khu vực đường biên giới, trong đó có vấn đề xuất nhập cảnh trái phép.

Sơ hở đã rất rõ ràng và vụ việc chắc chắn cần phải được làm rõ mà không thể chờ đến khi luật được thông qua. Song, khi cơ quan chức năng nói rằng “không biết bằng cách nào” hàng chục người nước ngoài có thể nhập cảnh, bắt xe đi từ bắc vào nam, cư trú trên địa bàn thì đó không chỉ là sự thiếu trách nhiệm mà còn là sự bất lực trong việc quản lý an ninh, trật tự ở biên giới và cả địa bàn các địa phương.