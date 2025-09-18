Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chắt chiu từng đồng, vay mượn khắp nơi để con vào đại học

Lín Thị Tư
Lín Thị Tư
18/09/2025 08:00 GMT+7

Bước vào giảng đường đại học, nhiều sinh viên mang trong mình ước mơ, khát vọng chinh phục tri thức và xây dựng tương lai. Thế nhưng đằng sau những ước mơ ấy cũng là nỗi lo toan của những bạn trẻ, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.

Tráng Thị Dung, tân sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, bày tỏ: "Bố mẹ mình đều không biết chữ nên ngày nhập học phải nhờ họ hàng xa đi cùng. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, bố mình liền bắt xe về lại Lâm Đồng để lo việc gia đình, đồng áng, còn mình phải tự đến ký túc xá làm thủ tục nhận phòng ở".

"Từ trước đến nay, làng mình chưa có ai đi học đại học nên việc mình học lên cao bị họ hàng và rất nhiều người phản đối. Tiền đóng học phí cũng là tiền dành dụm 3 năm qua của bố mẹ. Thế nhưng mình rất muốn học đại học để thay đổi tương lai và thay đổi bản làng", Dung chia sẻ thêm.

Chắt chiu từng đồng, vay mượn khắp nơi để con vào đại học- Ảnh 1.

Từ căn nhà vách gỗ tạm bợ nơi bản làng vùng cao, Tráng Thị Dung đã nỗ lực đến với giảng đường đại học

ẢNH: NVCC

Cao Thị Ngọc Ánh, tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ: "Bố mất, mẹ có gia đình mới, mình sống với bà nội từ nhỏ. Ngày nhập học cũng là ngày mình rời xa vòng tay của bà để tự chăm sóc, cố gắng cho bản thân".

"Học phí đầu năm học là tiền chắt chiu, dành dụm của bà và mẹ lâu nay, nhưng vẫn phải vay mượn thêm. Chính vì thế mình đã đăng ký ở tại ký túc xá để giảm bớt gánh nặng cho gia đình", Ngọc Ánh nói thêm.

Đối với một số gia đình điều kiện khó khăn, việc lo cho con theo học đại học trở thành gánh nặng không nhỏ về kinh tế.

Chắt chiu từng đồng, vay mượn khắp nơi để con vào đại học- Ảnh 2.

Bên cạnh niềm vui vào giảng đường đại học là bao nỗi lo của phụ huynh và tân sinh viên

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Anh Nguyễn Đức Thủy (45 tuổi), phụ huynh của một tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết: "Gia đình tôi thuần nông nên việc con học đại học cũng là một câu chuyện lớn. Có nhiều chi phí như học phí, phòng trọ, đi lại, thiết bị học tập... nên gia đình tôi cũng phải vay mượn thêm để lo cho con".

Chị Dương Thị Huế (47 tuổi), phụ huynh của một tân sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cũng trăn trở khi đứng trước cánh cổng đại học của con. "Gia đình sống nhờ thu nhập chính của chồng khoảng 5 triệu đồng/tháng, 2 con nhỏ cũng đang đi học. Con đậu đại học cũng là niềm vui của cha mẹ nhưng bên cạnh đó cũng là khó khăn của gia đình".

Câu chuyện của Dung, Ngọc Ánh và những nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh như anh Đức Thủy, chị Huế vẫn luôn hiện hữu trong mỗi mùa nhập học. Bên cạnh niềm vui trúng tuyển là không ít nỗi lo về kinh tế, cuộc sống và sự thích nghi. Thế nhưng, chính trong gian khó, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng khát vọng tri thức, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để viết tiếp ước mơ. 

Bình luận (0)

