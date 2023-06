Chặt đứt đường dây đưa ma túy từ TP.HCM về tiêu thụ ở biển Đà Nẵng

Ngày 6.6, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Võ Khắc Thanh Quý (23 tuổi, ngụ TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép ma túy.



Trước đó, ngày 5.6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận tin báo về việc có nghi can mua bán ma túy ở khu vực An Thượng, biển Đà Nẵng.

Lực lượng trinh sát Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã theo dõi, mật phục, sau khi xác định nghi can liền đột kích căn hộ cho thuê trên đường An Thượng 24 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), khống chế Quý và khám xét căn hộ, qua đó thu giữ 11 gói ni lông chứa ma túy loại hàng khay Ketamine.

Ban đầu Quý quanh co chối tội, không thừa nhận việc mua bán, mà cho rằng chỉ mua ma túy về sử dụng. Tuy nhiên kết quả điều tra xác định, tối 2.6, Quý liên lạc qua mạng xã hội Facebook với một nam thanh niên tên Huy (chưa rõ lai lịch) tại TP.HCM.

Quý và số tang vật ma túy bị thu giữ NGUYỄN TÚ

Tại TP.HCM, Quý mua 11 gói hàng khay Ketamine rồi bỏ vào vali màu đỏ, gửi về TP.Đà Nẵng theo đường xe khách. Còn Quý đi bằng đường hàng không về Đà Nẵng vào ngày 3.6.

Tiếp đó, Quý ra bến xe nhận va li và mang số ma túy về căn hộ khu vực biển Đà Nẵng để cất giấu. Tiếp tục đấu tranh, Quý khai nhận thuê căn hộ ở biển Đà Nẵng để thuận tiện việc mua bán ma túy, cung cấp cho dân chơi các tụ điểm, căn hộ khu vực này.

Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục mở rộng điều tra các đồng bọn của Quý liên quan hành vi mua bán trái phép ma túy.