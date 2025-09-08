Chất lượng dịch vụ hậu mãi: Trụ cột trong chiến lược xây dựng niềm tin với khách hàng

Chăm sóc vẹn toàn, đồng hành bền lâu cùng dịch vụ hậu mãi và bảo dưỡng MG Care

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng trong nước, MG Việt Nam đã thiết lập quy trình bảo dưỡng chuẩn MG Care đối với mẫu MPV 8 chỗ MG G50. Đây là hệ thống dịch vụ được chuẩn hóa dựa trên tiêu chuẩn MG toàn cầu, nhằm mang lại trải nghiệm đồng bộ, minh bạch và chuyên nghiệp. Điểm nhấn của quy trình này nằm ở 6 bước chính và 1 bước chào đón khách hàng mới:

1. Chào mừng khách mới: Khi một chiếc xe MG G50 được bàn giao cho khách hàng, đại lý sẽ đảm bảo xe được kiểm tra kỹ lưỡng (PDI). Trong buổi lễ bàn giao xe, khách hàng sẽ được hướng dẫn sử dụng xe, giới thiệu về bộ phận dịch vụ, chính sách bảo hành và lịch bảo dưỡng định kỳ, giúp khách hàng nắm rõ chính sách, cũng như việc bảo dưỡng xe định kỳ, qua đó tạo thiện cảm và ấn tượng tốt về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của MG Việt Nam.

2. Thiết lập cuộc hẹn: Đại lý chủ động nhắc lịch bảo dưỡng ở các mốc 3.000km, 13.000km, 23.000km, 33.000km và tiếp tục ở các mốc tiếp theo sau 10.000km giúp người dùng dễ dàng sắp xếp thời gian và công việc. Việc đặt lịch bảo dưỡng có thể thực hiện qua Hotline 1800 3366 hoặc liên hệ trực tiếp đến cơ sở Đại lý ủy quyền của MG Việt Nam. Đại lý đảm bảo cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin chi tiết về chi phí tạm tính, các tùy chọn gia tăng, cùng chương trình khuyến mãi đang áp dụng. Việc đặt cuộc hẹn giúp khách hàng yên tâm thu xếp lịch trình phù hợp, đồng thời giúp đại lý quản lý nâng cao dịch vụ tốt hơn khi tránh tình trạng dồn xe vào giờ cao điểm.

An tâm bảo dưỡng MG G50 tại hệ thống đại lý MG Việt Nam

3. Tiếp đón chân thành: Khi khách mang MG G50 đến đại lý, cố vấn dịch vụ sẽ trực tiếp chào đón và kiểm tra tổng quát xe cùng khách hàng, ghi nhận tình trạng thực tế, sau đó tiến hành báo giá minh bạch, công khai. Điều này giúp tạo sự tin tưởng và hạn chế tối đa các vấn đề nếu có phát sinh.

4. Chăm sóc khách hàng: Trong thời gian chờ bảo dưỡng, khách hàng được phục vụ tại phòng chờ đạt chuẩn MG Care với đầy đủ các tiện ích giải trí như Wifi, báo chí, tivi, đồ uống miễn phí, thậm chí có cả khu vực dành riêng cho trẻ em. Không gian này giúp biến thời gian chờ đợi thành trải nghiệm thư giãn, cũng là cơ hội để khách hàng tiếp cận thêm các thông tin về sản phẩm, phụ kiện hoặc dịch vụ gia tăng mà đại lý cung cấp.

Phòng chờ đạt chuẩn MG Care với đầy đủ tiện ích

5. Chú trọng chất lượng: Toàn bộ quá trình bảo dưỡng MG G50 được giám sát chặt chẽ để đảm bảo mọi thứ được thực hiện theo tiêu chuẩn của MG Việt Nam. Tất cả công việc trong xưởng dịch vụ đều được quản lý thông qua bảng kế hoạch, giúp phân bổ công việc hợp lý, đo lường hiệu suất và năng suất của kỹ thuật viên, theo dõi tiến độ và đảm bảo giao xe đúng hẹn.

Mọi quy trình công việc đều được thực hiện theo tiêu chuẩn MG Care

6. Giao xe: Sau khi hoàn tất bảo dưỡng, MG G50 được kiểm tra kỹ lưỡng và vệ sinh lần cuối trước khi bàn giao cho khách hàng. Cố vấn dịch vụ sẽ giải thích chi tiết hóa đơn, báo cáo tình trạng xe trước và sau bảo dưỡng, đồng thời đưa ra khuyến nghị cho các mốc bảo dưỡng tiếp theo. Những phụ tùng đã thay thế sẽ được hoàn trả cho khách hàng nếu có yêu cầu, kèm theo thông tin về chính sách bảo hành.

7. Tận tâm chăm sóc sau dịch vụ: Sau khi nhận xe, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ lại để hỏi thăm, ghi nhận ý kiến phản hồi và nhắc nhở về lịch bảo dưỡng tiếp theo. Đây là bước giúp MG Việt Nam duy trì kết nối, đồng hành lâu dài với người dùng.

Hệ thống đại lý MG Việt Nam hiện đã mở rộng đến hơn 42 cơ sở đại lý trên toàn quốc

Để có được sự tin tưởng của khách hàng trong nước, dịch vụ hậu mãi là một trong những chính sách trọng tâm được MG Việt Nam đặc biệt quan tâm. Với hơn 42 đại lý trên toàn quốc, cùng đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, MG Việt Nam cam kết mang đến dịch vụ hậu mãi tận tâm, chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, MG Việt Nam luôn yêu cầu và bắt buộc các Đại lý sử dụng phụ tùng chính hãng do MG Việt Nam phân phối, khuyến khích người dùng sử dụng phụ tùng chất lượng cao nhằm giúp chiếc xe luôn ở điều kiện vận hành tốt nhất và hoạt động hiệu quả nhất.