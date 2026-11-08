    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Chật vật phá tường dập tắt đám cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

    Chật vật phá tường dập tắt đám cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp

    Sau khoảng 3 giờ nỗ lực với sự tham gia của hàng trăm người, đám cháy tại quán karaoke Nữ Hoàng ở phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã được xử lý.

    Đến khoảng 20 giờ tối ngày 8.11, sau nhiều giờ nỗ lực dập lựa, vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) cơ bản đã được dập tắt, không gây cháy lan qua các khu vực lân cận.

    Chật vật phá tường dập tắt đám cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

    Trước đó, theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo cháy xảy ra tại cơ sở karaoke Nữ Hoàng (đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 14 và 15 đã đã điều động 11 xe chữa cháy cùng các xe chuyên dụng, trang thiết bị đi cùng và 38 cán bộ, chiến sĩ.

    Cảnh sát PCCC đã dập tắt vụ cháy karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận hiện trường từ phía trên karaoke Nữ Hoàng

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Tham gia hỗ trợ còn có đơn vị Kho K882 cũng điều động 2 xe chuyên dụng chở nước cùng 8 cán bộ, chiến sĩ, Công ty cấp thoát nước Bình Phước điều 2 xe chuyên dụng chở nước cùng tham gia hỗ trợ; lực lượng Công an phường Bình Phước, Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Phước cũng đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

    3 xe cuốc được điều động để phá tường, giúp cho việc tiếp cận hiện trường bên trong thuận lợi hơn

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

    Tin liên quan

    Cận cảnh hiện trường vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

    Cận cảnh hiện trường vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

    Quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy vào chiều 8.11. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

    Toàn cảnh vụ trốn trại giam A2: 4 phạm nhân đã đi các hướng nào?

    Khám phá thêm chủ đề

    cháy quán karaoke cháy karaoke Nữ Hoàng cháy ở Bình Phước tin tức Đồng Nai

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận