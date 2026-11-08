Đến khoảng 20 giờ tối ngày 8.11, sau nhiều giờ nỗ lực dập lựa, vụ cháy quán karaoke Nữ Hoàng (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) cơ bản đã được dập tắt, không gây cháy lan qua các khu vực lân cận.

Chật vật phá tường dập tắt đám cháy quán karaoke Nữ Hoàng ở Bình Phước

Trước đó, theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo cháy xảy ra tại cơ sở karaoke Nữ Hoàng (đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 14 và 15 đã đã điều động 11 xe chữa cháy cùng các xe chuyên dụng, trang thiết bị đi cùng và 38 cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận hiện trường từ phía trên karaoke Nữ Hoàng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tham gia hỗ trợ còn có đơn vị Kho K882 cũng điều động 2 xe chuyên dụng chở nước cùng 8 cán bộ, chiến sĩ, Công ty cấp thoát nước Bình Phước điều 2 xe chuyên dụng chở nước cùng tham gia hỗ trợ; lực lượng Công an phường Bình Phước, Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Phước cũng đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.