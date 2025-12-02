Châu Á trên bản đồ thương hiệu: Techcombank trong xu hướng dịch chuyển quyền lực toàn cầu

Trong bối cảnh đó, Techcombank liên tục ghi dấu ấn tại các sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế, khẳng định vị thế là một trong những đại diện tiêu biểu của Việt Nam với năng lực và sự chủ động trong đầu tư vào thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Techcombank tham gia phiên trao đổi tại Diễn đàn Thương hiệu châu Á 2025

Văn hóa bản địa và chuyển đổi số dẫn dắt "đấu trường" thương hiệu

Sự dịch chuyển quyền lực thương hiệu từ phương Tây sang châu Á đang diễn ra nhanh hơn dự báo của nhiều tổ chức tư vấn toàn cầu. Báo cáo ASEAN 500 mới nhất của Brand Finance ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của nhiều tập đoàn tài chính - ngân hàng tại các quốc gia phương Đông như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Việt Nam... nhờ kết hợp chuyển đổi số, sự hấp dẫn của bản sắc văn hóa và việc mở rộng hoạt động ra khu vực.

Theo đánh giá của Brand Finance, bản sắc văn hóa bản địa đang trở thành một yếu tố quan trọng giúp các thương hiệu châu Á tạo ra sự khác biệt trong cạnh tranh. Một số doanh nghiệp lớn trong khu vực đã khai thác xu hướng này theo nhiều cách khác nhau. Samsung nhấn mạnh tinh thần đổi mới của Hàn Quốc; DBS theo đuổi triết lý "Asian service" được dẫn dắt bởi văn hóa Á Đông và tinh thần hiếu khách. Trong khi nhiều ngân hàng lớn như ICBC hay Bank of China của Trung Quốc duy trì lợi thế nhờ hệ sinh thái dịch vụ được phát triển dựa trên sự thấu hiểu văn hóa bản địa và thói quen tiêu dùng của khách hàng địa phương - một yếu tố được đánh giá là giúp rút ngắn khoảng cách với nhóm ngân hàng dẫn đầu thế giới.

Techcombank - đại diện duy nhất ngành ngân hàng VN tham gia phiên trao đổi tại Diễn đàn Thương hiệu châu Á 2025

Trong bức tranh chung đó, Techcombank, một thương hiệu tiêu biểu của ngành Ngân hàng Việt Nam đã thường xuyên xuất hiện tại các diễn đàn lớn và uy tín trong khu vực, gần nhất là Brand Finance Asia Brand Gala 2025 được tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua, cho thấy mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt đối với khu vực châu Á. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thương hiệu Việt đang từng bước được ghi nhận trong những sân chơi mà trước đây chỉ có các doanh nghiệp Singapore, Malaysia hay Thái Lan, Nhật Bản nắm ưu thế. Hơn thế, những chia sẻ của đại diện Techcombank về xu hướng khai thác "cultural DNA - bản sắc văn hóa" để tạo ra những trải nghiệm thương hiệu thú vị đã phản ánh bối cảnh mới, nơi doanh nghiệp Việt ngày càng tận dụng tốt giá trị văn hóa giàu bản sắc để xây dựng và phát triển giá trị thương hiệu.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu Techcombank năm 2025 đã vượt 1,6 tỉ USD và tăng 7 bậc trong bảng xếp hạng ASEAN 500 chỉ sau một năm, từ vị trí 49 lên 42. Đây cũng là một trong năm thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong bảng xếp hạng. Techcombank tiếp tục duy trì vị thế top đầu trong ngành ngân hàng Việt Nam về chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 83,7 điểm - thuộc nhóm "rất mạnh" theo tiêu chuẩn Brand Finance. Chỉ số Sức khỏe thương hiệu - BEI (theo NielsenIQ) cũng ghi nhận Techcombank ở vị trí dẫn đầu.

Những chỉ số này phản ánh mức độ gắn kết của khách hàng, yếu tố quan trọng giúp thương hiệu duy trì sức bền trong môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Thương hiệu Việt bước vào kỷ nguyên mới: bứt phá nhờ bản sắc văn hóa và sức mạnh công nghệ

Chiến lược định vị thương hiệu của Techcombank song hành cùng thời điểm Việt Nam đang đẩy mạnh mục tiêu nâng thứ hạng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Khi các ngân hàng châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc - đang rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu toàn cầu bằng công nghệ, dữ liệu và bản sắc, các ngân hàng Việt Nam cũng bắt đầu theo đuổi hướng đi tương tự với tốc độ nhanh hơn trước.

Theo các chuyên gia thương hiệu, giá trị thương hiệu bền vững không chỉ đến từ các chỉ số tài chính mà còn nằm ở khả năng tạo ra trải nghiệm, gắn kết cảm xúc của khách hàng và lan tỏa bản sắc văn hóa doanh nghiệp gắn với văn hóa bản địa. Trong hướng tiếp cận đó, Techcombank đã và đang xây dựng câu chuyện thương hiệu dựa trên những giá trị được xem là đặc trưng người Việt: tự tin, bền bỉ, cầu tiến và khát vọng vươn lên. Điều đáng chú ý là ngân hàng nỗ lực đưa các giá trị này vào trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động dài hạn, không dừng lại ở thông điệp truyền thông đơn lẻ.

Giải Marathon Quốc tế Techcombank thu hút hàng chục nghìn runners mỗi năm

Lấy các Giải Marathon Quốc tế Techcombank - sự kiện thể thao thường niên thu hút hàng chục nghìn người mỗi năm, một trong những giải chạy có quy mô lớn nhất Việt Nam làm ví dụ. Dưới góc nhìn chiến lược, đây không chỉ là một hoạt động tài trợ, mà trở thành "một tài sản thương hiệu" phản ánh tinh thần vượt lên chính mình - phù hợp với lời hứa thương hiệu của Techcombank - điều mà nhiều chuyên gia gọi là "cultural embodiment" (hiện thân văn hóa).

Tương tự, chiến dịch "My Own Greatness" của Techcombank được giới Marketing đánh giá cao khi dịch chuyển trọng tâm từ thương hiệu sang người dùng, khuyến khích mỗi cá nhân tìm kiếm phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhờ đó, lời hứa thương hiệu "Be Greater - Vượt trội hơn mỗi ngày" được cụ thể hóa qua trải nghiệm thay vì chỉ xuất hiện trên quảng cáo. Việc ứng dụng AI tạo các bản nhạc dựa trên câu chuyện của mỗi khách hàng và triển khai video cá nhân hóa cho các vận động viên tại các giải marathon cho thấy thương hiệu này đang thử nghiệm những hình thức gắn kết mới nhằm củng cố hình ảnh gắn với phong cách sống hiện đại, năng động của người Việt trẻ.

Chiến dịch My Own Greatness

Tầm nhìn đến năm 2030, chiến lược quốc gia về thương hiệu của Việt Nam cũng đang tập trung khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào giá trị bền vững, đổi mới sáng tạo và bản sắc văn hóa, đồng thời hướng tới nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực. Khi Việt Nam tiếp tục nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thương hiệu quốc gia, việc các doanh nghiệp Việt có mặt tại những diễn đàn khu vực như Brand Finance cho thấy sự chủ động của khối tư nhân trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng. Trong xu hướng đó, Techcombank và nhiều doanh nghiệp khác đang đóng góp vào bức tranh chung của thương hiệu Việt: chuyển từ vai trò theo sau sang từng bước định vị mình trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.