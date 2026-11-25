Phân tích mới đây của Eurasia Group (Mỹ) - đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới - đã chỉ rõ vấn đề trên.

Hậu quả từ chính sách

Theo đó, xét về thương mại thì châu Âu là khu vực xuất siêu, nhưng xét về ngành hàng thực phẩm thì khu vực này lại nhập siêu. Khu vực chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng giá trị cao như rượu vang và sô cô la, nhưng nhập khẩu các mặt hàng giá trị thấp hơn như trái cây và đậu nành. Hệ quả là hầu hết các quốc gia châu Âu phụ thuộc vào nguồn thực phẩm từ nước ngoài để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho người dân.

GS Timothy Lang, chuyên về chính sách thực phẩm tại ĐH London (Anh), chỉ ra rằng suốt nhiều thập niên các nước châu Âu từng xem cấu trúc trên là thành công lớn khi giúp duy trì giá cả ở mức thấp và đảm bảo các kệ hàng trong siêu thị luôn đầy ắp nhiều loại thực phẩm. Cụ thể, các quốc gia này tự hào loại bỏ kho lưu trữ, cắt giảm sự kém hiệu quả và chậm trễ trong hệ thống thực phẩm, đồng thời đảm bảo dòng chảy thực phẩm diễn ra thông suốt hơn.

Nhiều siêu thị ở châu Âu thiếu hụt mặt hàng thực phẩm hồi đầu tháng 11 do các vụ tấn công mạng vào hệ thống làm lạnh

Ví dụ, trong Thế chiến 2, Đức từng nhắm mục tiêu vào các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu của Anh nên xứ sở sương mù đã thúc đẩy tăng cường khả năng tự cung tự cấp nông sản. Đến thời hậu chiến, Anh dần chuyển sang áp dụng mô hình "đúng thời điểm", tức là nhập khẩu thực phẩm chỉ đủ đáp ứng nhu cầu bán và tiêu thụ trong vài ngày.

Nhưng GS Timothy Lang đánh giá chính sách trên đang thể hiện nhược điểm, thậm chí bộc lộ những lỗ hổng mang tính hệ thống. Bởi tuy giúp giảm chi phí lưu kho và đảm bảo nguồn nông sản tươi luôn sẵn có quanh năm, nhưng chính sách này rất dễ bị tổn thương trước các cú sốc bất ngờ. Như hồi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều siêu thị ở Anh nhanh chóng rơi vào tình trạng trống rỗng trên các kệ hàng.

Hay khi cuộc xung đột Ukraine bùng nổ, nhiều nước châu Âu nhanh chóng đối mặt áp lực do sự phụ thuộc vào nguồn cung thực phẩm. Từng được mệnh danh là "giỏ bánh mì của châu Âu", Ukraine giảm sản lượng xuất khẩu lúa mì nhanh chóng từ mức hơn 1,1 triệu tấn trong tháng 2.2022, xuống chỉ còn chưa đầy 10.000 tấn vào tháng 4.2022 (2 tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine từ ngày 21.2.2022). Đến nay, dù có nhiều nỗ lực hồi phục thì sản lượng vừa nêu cũng chỉ mới đạt 550.000 tấn mỗi tháng.

Đó là chưa kể đến những rủi ro trước mắt như việc lưu trữ và phân phối thực phẩm châu Âu hiện rất dễ bị tổn thương. Khoảng 1 tháng qua, các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống tủ đông tại các siêu thị ở ít nhất 8 quốc gia châu Âu đã gây thiệt hại hàng triệu euro do thực phẩm bị hỏng và ảnh hưởng nguồn cung. Bên cạnh đó, hiện tượng siêu El Nino đang xảy ra cũng đe dọa nguồn cung nông sản cho châu Âu.

Chuyển đổi mô hình

Trước các vấn đề trên, châu Âu đang tìm cách chuyển đổi từ mô hình "đúng thời điểm" sang mô hình "phòng ngừa rủi ro" ưu tiên sự chuẩn bị sẵn sàng hơn là hiệu suất, nhằm giúp các quốc gia ứng phó tốt hơn với cú sốc trong tương lai.

Trong đó, Phần Lan xây dựng các kho dự trữ ngũ cốc đủ để duy trì nhu cầu cho người dân trong 9 tháng, tăng hơn so mức 6 tháng trước khi bùng nổ chiến sự Ukraine vào năm 2022. Thụy Điển thì đang tái thiết lập các kho dự trữ ngũ cốc với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ 3.000 calo mỗi ngày cho 10,6 triệu công dân trong suốt 1 năm, đồng thời xây dựng các kho dự trữ hạt giống và phân bón.

Nhân viên một siêu thị tại Thụy Điển bổ sung hàng thực phẩm vào tủ lạnh sau vụ tấn công mạng ngày 2.11 Ảnh: Reuters

Tương tự, Na Uy cũng đang xây dựng các kho dự trữ của riêng mình. Năm 2024, quốc gia này công bố kế hoạch tích trữ 82.500 tấn ngũ cốc trong vòng 5 năm tới để đủ sức duy trì nhu cầu cho 5,6 triệu dân trong 3 tháng nếu chuỗi cung ứng lương thực bị gián đoạn. Chính phủ Na Uy viện dẫn đại dịch Covid-19, cuộc chiến Ukraine và biến đổi khí hậu là những yếu tố liên quan an ninh quốc gia để dự trữ thực phẩm.

Không riêng gì châu Âu, nhiều chính quyền ở nơi khác cũng tăng cường phòng ngừa rủi ro về nguồn cung thực phẩm. Chẳng hạn, chính quyền Đài Loan từ lâu đã duy trì kho dự trữ gạo đủ dùng trong 3 tháng. Đến năm 2024 - khi Trung Quốc gia tăng sức ép ở eo biển Đài Loan, vùng lãnh thổ này đã tăng dự trữ lương thực lên mức đủ dùng trong 7 tháng.