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Thế giới

Thế giới có 1,5 triệu người tử vong mỗi năm do thực phẩm bẩn

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
05/06/2026 04:19 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua công bố báo cáo chỉ ra thực phẩm bẩn là nguyên nhân gây ra 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu.

Ngoài ra, phân tích dữ liệu từ 194 quốc gia trong giai đoạn 2000-2021 của WHO cho thấy mỗi năm có khoảng 886 triệu người mắc bệnh liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm không an toàn. Riêng châu Phi và Đông Nam Á chiếm gần 3/4 tổng số ca mắc và 60% số ca tử vong của cả thế giới.

Thế giới có 1,5 triệu người tử vong mỗi năm do thực phẩm bẩn - Ảnh 1.

Bán cá tại khu chợ ở Bờ Biển Ngà

Ảnh: AFP

Đáng chú ý, nguy cơ nhiễm bệnh ở trẻ dưới 5 tuổi cao gần gấp 3 lần so với các nhóm tuổi khác. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh an toàn thực phẩm không phải là vấn đề xa vời, mà tác động trực tiếp đến bữa ăn của mọi gia đình mỗi ngày.

Xét về nguyên nhân, các mối nguy sinh học như vi khuẩn và vi rút có hại chiếm tỷ lệ áp đảo trong khoảng 860 triệu ca bệnh lây truyền do thực phẩm bẩn vào năm 2021. Tuy nhiên, tình trạng phơi nhiễm hóa chất (đặc biệt là chì và thạch tín) lại chiếm phần lớn trong các ca tử vong. Giới chức WHO cho biết các ca nhiễm bệnh còn diễn biến phức tạp hơn do biến đổi khí hậu (làm tăng rủi ro ô nhiễm) và tình trạng kháng kháng sinh (khiến các ca nhiễm trùng khó điều trị).

Tình trạng thực phẩm bẩn còn gây thiệt hại kinh tế lên tới 647 tỉ USD vào năm 2021 do sụt giảm năng suất lao động. WHO kêu gọi các chính phủ khẩn trương hành động để kiểm soát nguồn ô nhiễm từ gốc rễ, bằng việc ban hành các tiêu chuẩn nông nghiệp, công nghiệp và môi trường khắt khe hơn. Báo cáo của WHO được công bố trước thềm Ngày An toàn thực phẩm thế giới (7.6), với chủ đề năm nay là "Biến gánh nặng thành giải pháp: đảm bảo thực phẩm an toàn khắp mọi nơi". 

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