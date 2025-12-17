Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Châu lục thiên hữu

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
17/12/2025 09:22 GMT+7

Ở vòng bầu cử thứ hai, ứng cử viên Jose Antonio Kast đã đắc cử Tổng thống Chile. Thắng cử của người này là bằng chứng mới về sự dịch chuyển chính trị từ tả sang hữu ở khu vực trung và nam Mỹ.

Điều đặc biệt nhất ở lần bầu cử Tổng thống Chile năm nay là ông Kast thần tượng và tôn thờ nhân vật độc tài quân sự Augusto Pinochet mà vẫn được đông đảo cử tri bầu làm tổng thống. Qua đó có thể thấy mức độ cực đoan của sự dịch chuyển chính trị ở Chile.

Sự dịch chuyển chính trị trung và nam Mỹ: Cánh hữu trỗi dậy mạnh mẽ - Ảnh 1.

Ông Jose Antonio Kast

Ảnh: Reuters

Sự dịch chuyển này khẳng định và củng cố xu thế nền chính trị quốc gia và khu vực chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Trước Chile đã thấy có ở Argentina, El Salvador, Ecuador, Bolivia và Honduras. Tất cả những nơi vừa nêu đều có 3 điều giống nhau.

Thứ nhất, những chủ đề nội dung chính sách được cử tri quan tâm đến nhiều nhất không còn là công bằng xã hội, y tế và giáo dục nữa mà là lo ngại về tương lai, tội phạm và nhập cư. Cánh hữu đã dân túy hóa rất hiệu quả những chủ đề nội dung mới này và đã thành công trong việc chi phối và dẫn dắt tâm lý của người dân.

Thứ hai là mức độ cực đoan của quan điểm của những ứng cử viên thuộc phe cánh hữu, cực đoan đến mức không chỉ phủ nhận mà gần như còn trái ngược hoàn toàn với quan điểm của các ứng cử viên thuộc phe phái cánh tả.

Thứ ba, tất cả người đắc cử, cũng có nghĩa là sự dịch chuyển chính trị từ tả sang hữu, thậm chí sang cực hữu ở khu vực trung và nam Mỹ này được Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn công khai rất mạnh mẽ và thiết thực. Tác nhân này đóng vai trò rất quan trọng trong chuyện dịch chuyển chính trị từ tả sang hữu ở khu vực trung và nam Mỹ.

Sự trỗi dậy của các lực lượng chính trị cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa khởi đầu ở châu Âu rồi lây lan sang Mỹ và giờ đang tràn xuống khu vực trung và nam Mỹ. Cánh tả ở nơi đây giờ cần thời gian và tự đổi mới để phục hồi.

Tin liên quan

Châu lục thức tỉnh

Châu lục thức tỉnh

Trong hội nghị cấp cao của Liên minh Châu Phi (AU) ở Rwanda, 44 trong tổng số 55 thành viên đã ký kết thỏa thuận thành lập Khu vực mậu dịch tự do lục địa châu Phi (CFTA).

Cuộc đua chinh phục châu lục

NATO vươn ra ngoài châu lục

Khám phá thêm chủ đề

thiên hữu Jose Antonio Kast chile tổng thống chile
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận