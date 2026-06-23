Cháu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tiết lộ áp lực khi tham gia show thực tế

Chiều 23.6, sự kiện ra mắt chương trình âm nhạc thực tế Tinh hà say hi diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của 24 "anh trai" cùng nhiều nghệ sĩ khách mời, đại diện báo chí và truyền thông. Bên cạnh việc công bố những thông tin đầu tiên về chương trình, sự kiện còn mang đến loạt hoạt động trải nghiệm dành cho người hâm mộ như check-in, chụp ảnh tại photobooth, giao lưu và nhận quà lưu niệm.

"Anh trai" Nhân Phương Nam và "em xinh" Yeo Lan được chọn làm MC dẫn dắt sự kiện ra mắt Ảnh: NSX

Không chỉ tiếp nối tinh thần đã tạo nên dấu ấn từ các mùa trước, Tinh hà say hi hướng đến việc xây dựng một không gian âm nhạc hiện đại, nơi nghệ sĩ và nhà sản xuất cùng đồng hành trong hành trình tạo nên những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt.

Đại diện NSX cho biết: "Ở mùa này, chương trình giới thiệu format hoàn toàn mới với cường độ sản xuất cao. Các nghệ sĩ phải liên tục sáng tạo, tập luyện và hoàn thiện tiết mục trong thời gian ngắn. Điều đó đòi hỏi các 'anh trai' khả năng thích nghi, tinh thần kỷ luật và sự bền bỉ trong suốt hành trình tham gia".

Bên cạnh đó, chương trình còn đầu tư mạnh vào các sản phẩm âm nhạc với sự tham gia của nhiều producer tên tuổi trong nước cùng các khách mời quốc tế. Đây được kỳ vọng là yếu tố tạo nên sức hút cho chương trình, đồng thời mang đến những ca khúc mới và các màn trình diễn giàu tính sáng tạo. "Thông qua âm nhạc và sự giao thoa giữa nhiều màu sắc nghệ thuật, chúng tôi mong muốn đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo và bản sắc Việt trong hành trình hội nhập của ngành công nghiệp giải trí", đại diện NSX chia sẻ thêm.

Áp lực khi tham gia show thực tế

Dù đã có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, Thể Thiên thừa nhận anh vẫn đối mặt với không ít thử thách khi bước vào một sân chơi âm nhạc thực tế Ảnh: NSX

Đằng sau những màn trình diễn chỉn chu trên sân khấu, các nghệ sĩ tham gia show thực tế phải đối mặt với không ít áp lực. Không chỉ yêu cầu liên tục làm mới bản thân, họ còn phải thích nghi với cường độ tập luyện, thu âm và ghi hình dày đặc để hoàn thiện các tiết mục trong thời gian ngắn.

Chia sẻ về hành trình tại Tinh hà say hi, Thể Thiên - cháu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cho biết việc góp mặt trong chương trình là cơ hội để anh học hỏi từ các đồng nghiệp, đàn anh đi trước. Nam ca sĩ 9X cũng xem đây là dịp để đóng góp ý tưởng, màu sắc cá nhân vào những tiết mục được đầu tư chỉn chu dành cho khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, "tân binh" 9X thừa nhận việc tham gia một chương trình âm nhạc thực tế cũng đặt ra nhiều thử thách về thể lực lẫn tinh thần. Thể Thiên cho biết có những ngày anh và ê kíp phải thu âm xuyên đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Sau những khoảng thời gian làm việc với cường độ cao, nam ca sĩ cùng đồng đội phải dành thời gian hồi phục sức khỏe để tiếp tục chuẩn bị cho các phần trình diễn, hướng đến việc mang đến những tiết mục tốt nhất cho khán giả.

Từng có những khoảnh khắc bùng nổ ở "Anh trai say hi" mùa 1, Song Luân khi quay trở lại "Tinh hà say hi" cũng gặp không ít trở ngại khi phải liên tục làm mới bản thân Ảnh: NSX

Không chỉ các gương mặt mới, những nghệ sĩ từng có kinh nghiệm tham gia các mùa trước cũng cho rằng Tinh hà say hi là một hành trình nhiều thử thách. Song Luân - "anh trai" từng góp mặt tại Anh trai say hi mùa 1 - chia sẻ sau những ngày ghi hình, anh cảm nhận rõ sự khác biệt so với trước. Theo nam ca sĩ, kinh nghiệm là một lợi thế nhưng không phải yếu tố bảo đảm cho sự an toàn khi bước vào một format có nhiều thay đổi.

"Nhiều người nghĩ kinh nghiệm là một loại vũ khí, nhưng với chương trình này, tôi nghĩ điều đó chưa hoàn toàn đúng. Những người từng tham gia mùa 1 và mùa 2 có thể có thuận lợi nhất định, chẳng hạn dễ bắt nhịp hơn với đồng đội mới. Tuy nhiên, nếu chủ quan thì mọi chuyện có thể đi theo chiều hướng ngược lại", Song Luân bày tỏ.

Anh cho rằng việc từng góp mặt ở các mùa trước có thể là một nền tảng, nhưng không đồng nghĩa nghệ sĩ được phép lặp lại chính mình. Nhiều "anh trai" cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng áp lực lớn nhất khi trở lại một sân chơi thực tế không chỉ nằm ở việc hát hay, nhảy tốt hay trình diễn cuốn hút, mà còn là bài toán làm mới hình ảnh và vượt qua kỳ vọng của khán giả. Với những nghệ sĩ đã có dấu ấn riêng, việc tạo ra màu sắc khác biệt nhưng vẫn giữ được cá tính âm nhạc là thử thách không nhỏ.

Tinh hà say hi quy tụ 24 "anh trai" gồm: Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CONGB, Sơn.K, CAPTAIN BOY, WEAN, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, DILLAN, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG và Xuân Định Ky. Chương trình sẽ lên sóng từ ngày 4.7.



