Châu Phi báo động dịch đậu mùa khỉ

"Tình trạng dịch bệnh đã vượt biên giới và đe dọa đến hàng ngàn người trên khắp châu lục. Tuyên bố này không chỉ đơn thuần là hình thức mà còn là lời kêu gọi hành động rõ ràng", AFP dẫn lời Tổng giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya phát biểu trong cuộc họp trực tuyến thông báo về tình trạng khẩn cấp.



Bác sĩ lấy mẫu từ trẻ nghi mắc đậu mùa khỉ ở Congo hồi tháng 7 Reuters

Thống kê của CDC châu Phi tính từ đầu năm 2022 đến ngày 4.8 chỉ ra toàn lục địa ghi nhận hơn 38.000 trường hợp mắc đậu mùa khỉ và 1.456 ca tử vong, phần lớn xuất hiện tại CHDC Congo. Các nước láng giềng gồm Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda hồi tháng 7 đã lần đầu ghi nhận các ca nhiễm đậu mùa khỉ.

Đây là lần đầu tiên CDC châu Phi ban bố tình trạng khẩn cấp y tế trên toàn châu lục kể từ khi được trao quyền vào năm 2022. Liên minh Châu Phi (AU) tuần trước đã tài trợ khẩn cấp 10,4 triệu USD cho CDC châu Phi nhằm ứng phó với đậu mùa khỉ.

Bà Boghuma Titanji, phó giáo sư y khoa tại Đại học Emory (Mỹ), cho biết tuyên bố của CDC châu Phi là một bước quan trọng hướng tới việc tăng cường sự phối hợp giữa các quốc gia châu Phi và khuyến khích các nước phân bổ nguồn tiền để chống lại dịch bệnh.

Tổng giám đốc CDC châu Phi Kaseya kêu gọi các đối tác toàn cầu sát cánh nhằm đối phó với đậu mùa khỉ. "Thế giới không thể nhắm mắt làm ngơ trước cuộc khủng hoảng này", ông nói. Theo tờ The Guardian, Mỹ năm nay đã hỗ trợ thêm 17 triệu USD để giúp châu Phi ứng phó dịch bệnh.

Đậu mùa khỉ lần đầu tiên được xác định ở người vào năm 1970 tại Congo. Bệnh này đã xuất hiện trong nhiều năm ở một số quốc gia Tây và Trung Phi, khi vi rút lây truyền từ động vật bị nhiễm bệnh sang người. Bệnh có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau như sốt, đau nhức cơ và tổn thương da lớn giống như nhọt.

Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) được công bố ngày 12.8 chỉ ra, từ năm 2022 đến tháng 6.2024, toàn cầu ghi nhận gần 100.000 ca mắc đậu mùa khỉ được xác nhận trong phòng thí nghiệm, bao gồm 208 ca tử vong. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý do các nước ngày càng ít cập nhật với WHO, thống kê trên có thể thấp hơn thực tế.

Trong khi đó, Reuters ngày 14.8 đưa tin Congo và các nước láng giềng châu Phi khó tiếp cận được vắc xin đậu mùa khỉ trong vài tháng tới, ngay cả khi ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Các nguồn thạo tin về kế hoạch triển khai vắc xin cho biết chỉ 65.000 liều có thể đến Congo trong ngắn hạn, nhưng sớm nhất là vào tháng 10.2024.