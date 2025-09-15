Châu Tấn lên tiếng về tin đồn bắt nạt Lý Thuần khi đóng 'Như Ý truyện'

Theo Sohu đưa tin ngày 15.9, trên mạng lan truyền thông tin Châu Tấn bắt nạt Lý Thuần đến mức mẹ của nữ diễn viên bật khóc khi tới thăm trường quay Như Ý truyện. Tuy nhiên, sự thật là cảnh khiến bà xúc động nằm trong phân đoạn nhân vật Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi đóng) dùng chân nâng cằm Vệ Yến Uyển (Lý Thuần đóng), đây là cảnh quay mà Châu Tấn không hề có mặt. Sau đó, chính Lý Thuần đã an ủi mẹ mình rằng "rồi con sẽ trả lại sự công bằng trong phim".

Lật tẩy loạt tin đồn phía sau hậu trường Như Ý truyện

Trong nhiều dịp, Lý Thuần khẳng định Như Ý truyện là trải nghiệm quý giá trong đời, bầu không khí đoàn phim thân thiện và cô còn lưu giữ nhiều khoảnh khắc thân thiết cùng Châu Tấn. Ngay cả sau khi phim kết thúc, cô vẫn ủng hộ dự án điện ảnh của đàn chị và viết bài bình luận khen ngợi.

Sau Như Ý truyện, Lý Thuần và Châu Tấn vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp Ảnh: Weibo Lý Thuần

Ngoài ra, lời đồn "Châu Tấn nói diễn phản diện sẽ gặp báo ứng" được xác minh là bịa đặt. Nữ diễn viên từng nhấn mạnh trong một hoạt động thiện nguyện rằng: "Mỗi vai diễn chỉ là khác nhau, ai cũng đã thể hiện rất tốt".

Một số nguồn tin khác cũng lan truyền thông tin cho rằng, trong quá trình quay Như Ý truyện, Châu Tấn đã sửa kịch bản nhiều lần khiến Hoắc Kiến Hoa tức giận đến đau dạ dày và không thể tiếp tục quay. Thực tế, cơn đau xuất phát từ cảnh nam diễn viên nhập tâm trong phân đoạn "Càn Long mắng các a ca", hoàn toàn không liên quan đến Châu Tấn.

Theo ê kíp của Châu Tấn, không hề có chuyện Hoắc Kiến Hoa tức giận Châu Tấn đến mức đau dạ dày Ảnh: Sina

Hoắc Kiến Hoa nhiều lần gọi Châu Tấn là người bạn thân thiết, mời cô dự đám cưới và khẳng định Như Ý truyện là sự thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Sau bộ phim, Hoắc Kiến Hoa vẫn liên tục có dự án mới như Trúc mộng tình duyên (2018) hay Ước hẹn mùa đông (2019). Do đó, tin đồn anh nghỉ diễn vì bị Châu Tấn chèn ép đã được chứng minh là sai lệch về thời gian.

Một tin đồn khác là về đạo diễn Vương Tuấn, khi có cáo buộc ông phải uống thuốc ngủ vì áp lực từ Châu Tấn. Thực tế, ông dùng thuốc vì lịch quay kéo dài tới 9 tháng và vẫn dành nhiều lời khen cho sự tận tâm của nữ diễn viên 7X. Hai người sau đó còn tiếp tục hợp tác trong Gia đình Tiểu Mẫn.

Ngoài ra, việc tham gia chỉnh sửa kịch bản cũng được làm rõ. Châu Tấn chỉ đề xuất nhân vật Như Ý không chủ động hãm hại ai, ý tưởng này được biên kịch và đạo diễn đồng thuận ngay từ giai đoạn thảo luận kịch bản. Nhà sản xuất Lưu Liễm Tử cũng từng khẳng định phim tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ hôn nhân giữa vua và hoàng hậu, một phần tình tiết cung đấu được điều chỉnh để vượt kiểm duyệt.

Một số ý kiến cho rằng Châu Tấn tự ý thay đổi stylist khiến tạo hình thiếu nhất quán. Tuy nhiên, việc Trương Thúc Bình phụ trách trang phục nhân vật chính là điều khoản có sẵn trong hợp đồng. Các mẫu thiết kế bị thay thế trên mạng thực chất là bản phác thảo ban đầu của chính Trương Thúc Bình, sau này bị chỉnh sửa và tung tin thất thiệt.

Dù Như Ý truyện đã kết thúc từ lâu nhưng những câu chuyện phía sau hậu trường vẫn tiếp tục gây tranh cãi Ảnh: Sohu

Theo nhiều diễn viên như Lý Thấm, Tân Chỉ Lôi hay Đổng Khiết thì Châu Tấn thường chủ động hỗ trợ bạn diễn trẻ, không áp đặt hay dạy dỗ. Cô còn mời nhân viên hậu trường vào xe nghỉ ngơi, tặng phong bì khi có người mất tiền, mua 7.000 kg bưởi giúp nông dân rồi chia cho cả đoàn.

Đạo diễn Vương Tuấn tiết lộ Châu Tấn làm việc 18 tiếng mỗi ngày, nhiều khi học thoại đến mức ngủ quên và miêu tả cô là người "ai đúng thì nghe người đó".

Thời gian gần đây, nhiều đoạn phỏng vấn của Hoắc Kiến Hoa bị cắt ghép, thậm chí cảnh phim nước ngoài như The Shining bị gắn vào để minh họa cho tin đồn. Một số nội dung trên TikTok còn biến các chi tiết phim thành công kích cá nhân, như Châu Tấn sử dụng phụ kiện không hợp lý hay tự giữ cổ phục, nhưng đều không có căn cứ.

Đội ngũ của Châu Tấn chỉ khiếu nại các video vi phạm bản quyền, song một số blogger đã lợi dụng để thêu dệt thuyết âm mưu nhằm "bịt miệng dư luận". Từ năm 2024, nữ diễn viên chính thức nhờ luật sư can thiệp, trong khi nhiều nhân chứng đoàn phim cũng lên tiếng xác minh, khiến dư luận dần thay đổi chiều hướng.

Giới quan sát nhận định, tranh luận về chất lượng Như Ý truyện là điều bình thường, nhưng việc gán cho Châu Tấn những hành vi như bắt nạt đồng nghiệp hay tự ý sửa kịch bản là hành vi vu khống. Câu chuyện một lần nữa nhắc nhở khán giả cần tỉnh táo phân biệt giữa phê bình nghệ thuật và những tin đồn ác ý.