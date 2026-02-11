Châu Tinh Trì phẫn nộ vì bị AI 'ăn cắp' bản quyền

Cuối cùng, phía nam diễn viên cũng đã chính thức lên tiếng về vấn đề này, Sohu đưa tin ngày 10.2.

AI bùng nổ, nghệ sĩ đối mặt với rủi ro xâm phạm hình ảnh

Do không sử dụng các nền tảng mạng xã hội, Châu Tinh Trì đã ủy quyền cho người quản lý Trần Chấn Vũ phát ngôn. Trên mạng xã hội, Trần Chấn Vũ đặt câu hỏi: "Xin hỏi những nội dung này có được xem là xâm phạm bản quyền hay không, nhất là khi gần đây chúng được lan truyền với mật độ lớn. Tôi tin rằng các nhà sáng tạo đã thu lợi từ đó, vậy các nền tảng liên quan có đang buông lỏng quản lý và cho phép người dùng tùy ý tạo và đăng tải hay không?".

Châu Tinh Trì trở thành nạn nhân của trào lưu AI ghép mặt người nổi tiếng Ảnh: Sohu

Kèm theo bài đăng, Trần Chấn Vũ chia sẻ 7 ảnh chụp màn hình các video AI khác nhau. Trong đó có nội dung ghép Châu Tinh Trì với Tôn Ngộ Không, có tài khoản tận dụng hình ảnh nam diễn viên để thu hút lượt xem với mỗi video đạt hàng chục nghìn lượt thích. Khi tìm kiếm từ khóa "AI ghép ảnh Châu Tinh Trì", có thể thấy "vua hài châu Á" thực sự là "nạn nhân số 1" của trào lưu sáng tạo thứ cấp, với lượng truy cập và theo dõi rất cao. Có thể nói, dù không còn đóng phim thường xuyên, tên tuổi Châu Tinh Trì vẫn luôn hiện diện mạnh mẽ trong đời sống văn hóa đại chúng.

Trong phát ngôn của Trần Chấn Vũ, chi tiết đáng chú ý là câu nói "tin rằng các nhà sáng tạo đã thu lợi". Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của phía Châu Tinh Trì đối với vấn đề doanh thu từ lưu lượng truy cập, vốn lẽ ra phải thuộc về chủ thể hình ảnh, nhưng nay lại rơi vào tay những người sử dụng trái phép.

Việc người quản lý trực tiếp lên tiếng cho thấy Châu Tinh Trì chắc chắn đã nhận thức rõ tình trạng này, dù hiện tại có thể chưa có biện pháp xử lý cụ thể. Sự bất lực và bức xúc của ông là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng phía nam diễn viên nhiều khả năng sẽ sớm có động thái mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi.