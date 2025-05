Cháu trai dẫn bà đi du lịch nhận 'mưa tim'

Anh Nguyễn Duy (26 tuổi) bày tỏ anh không ngờ hành trình dẫn bà đi du lịch Đà Lạt lại nhận được tình cảm lớn của mọi người đến vậy.

Những khoảnh khắc dễ thương trong chuyến du lịch của hai bà cháu ẢNH: NVCC

Trải nghiệm đặc biệt của hai bà cháu

Câu chuyện được người cháu chia sẻ lên trang mạng xã hội cá nhân, với dòng trạng thái: "Mình đã dẫn bà đi du lịch Đà Lạt lần đầu ở tuổi 88 như thế nào?". Kèm theo là hình ảnh của anh và bà ngoại - cụ Trương Thị Lan (88 tuổi) trải nghiệm Đà Lạt với những khoảnh khắc dễ thương.

Đó là khi anh Duy dẫn bà ngắm hoàng hôn, ăn khoai lang nướng ở Hồ Xuân Hương, chụp ảnh ở những địa điểm đặc trưng của Đà Lạt. Hai bà cháu còn đi chợ Đà Lạt và anh Duy mua tặng bà một chiếc áo măng tô thật đẹp, giúp bà hóa thân thành "cô gái Đà Lạt yêu kiều" rồi cùng đi ăn uống ở nhiều địa điểm khác nhau…

"Cả thời thơ ấu được ăn cơm bà nấu, giờ dẫn bà đi ăn cơm. Bà chỉ cần mặc đẹp và tới ăn ngon thôi, không cần phải làm gì nữa. Yêu bà nhiều lắm!", anh Duy khép lại hành trình của hai bà cháu bằng những chia sẻ đầy tình cảm.

Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với chuyến du lịch đặc biệt của hai bà cháu, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến bà. Nhiều người cũng nhắc về những kỷ niệm với ông bà của mình.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Duy vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của chuyến đi. Anh kể đầu năm 2025 anh dẫn bà từ quê vào TP.HCM dự đám cưới người quen. Lúc này, anh nảy ra ý tưởng đưa bà đi Đà Lạt vì từ trước đến nay, hai bà cháu chưa có chuyến du lịch nào cùng nhau.

"Ban đầu, bà cũng lo lắng vì sợ sức khỏe không đảm bảo. Nhưng khi vào TP.HCM, mình chăm sóc bà thật chu đáo nên bà cũng tin tưởng để đi cùng mình. Vậy là mình chuẩn bị mọi thứ, hai bà cháu có chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau trong vòng 5 ngày trước khi đưa bà về lại Gia Lai", cháu trai cụ Lan hào hứng kể lại.

Bà là cả khoảng trời tuổi thơ

Về phần mình, cụ Lan cho biết rất vui khi lần đầu đi du lịch cùng cháu ngoại ở tuổi 88. Sau khi về nhà, bà kể với mọi người trong xóm, cũng nhờ người thân mua thêm chiếc máy tính bảng để có thể lưu trữ và xem ảnh.

Theo lời kể, hồi trẻ cụ Lan có ghé Đà Lạt một lần nhưng với vai trò là một thanh niên xung phong. Giờ đây, khi tóc đã bạc, bà quay lại "thành phố mộng mơ" để ngắm nhìn vẻ đẹp của hòa bình.

Cụ Lan hiện sống cùng người thân ở quê, được cậu và mẹ của anh Duy chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Gốc gác ở Nghệ An, vào Gia Lai sống cùng con cháu mấy chục năm qua, bà ít có dịp về quê. Đó là lý do anh Duy đang ấp ủ kế hoạch sắp tới sẽ đưa bà về Nghệ An.

Với anh Duy, bà ngoại là cả khoảng trời tuổi thơ, là người đã chăm sóc, nuôi dạy và gắn bó từ ngày anh còn nhỏ xíu. Lớn lên khi vào TP.HCM học tập, làm việc, không có nhiều thời gian kề cạnh bên bà, nên anh càng trân trọng những phút giây ở cùng bà.

"Cháu cảm ơn bà, vì bà đã là bà của cháu. Nếu có kiếp sau, cháu cũng xin được làm cháu của bà lần nữa. Cháu yêu bà nhiều!", anh xúc động chia sẻ.

Đăng tải câu chuyện dẫn bà đi du lịch lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm đẹp của hai bà cháu, anh Duy vui và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của mọi người. Anh đọc từng bình luận, xúc động trước những câu chuyện mà mọi người nhắc nhớ về ông bà của mình.