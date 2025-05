'Máy lạnh' Đà Lạt nóng kỷ lục

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa công bố thông tin bất ngờ về mức nhiệt độ cao kỷ lục ở Đà Lạt. Cụ thể, vào ngày 18.4 vừa qua, mức nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại trạm khí tượng Đà Lạt (Lâm Đồng) là 30,2 độ C; con số này vượt qua cả lịch sử được ghi nhận trước đó là 29,9 độ C hồi tháng 4.2024. Điều này trùng khớp với cảm nhận chung của nhiều người dân địa phương và du khách trong những năm gần đây là "máy lạnh tự nhiên Đà Lạt ngày càng nóng".

Đà Lạt ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong ngày 18.4.2025 dù không phải giai đoạn El Nino xuất hiện ẢNH: BÁ DUY

Với tình trạng "nóng chưa từng thấy" có xu hướng gia tăng, Đà Lạt đang dần mất điểm trong mắt du khách. Một trong những nguyên nhân góp phần vào sự tăng nhiệt của thành phố này là do lượng cây xanh giảm, mức độ bê tông hóa tăng bên cạnh là sự phát triển ồ ạt các nhà kính phục vụ sản xuất nông nghiệp.



Trên phạm vi cả nước, trong tháng 4 và 10 ngày đầu tháng 5, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực nam Trung bộ và một số nơi ở Nam bộ ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.



Cụ thể, tại khu vực bắc Tây nguyên và Nam bộ thời kỳ qua đã xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, trong đó tại Nam bộ, nắng nóng diện rộng chủ yếu tập trung tại xảy ra tại các tỉnh miền Đông với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Bắc bộ, và Trung bộ nắng nóng xuất hiện ở nhiều nơi từ 2 - 3 đợt; có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 40 độ C như: Sông Mã (Sơn La) 41,2 độ C, Yên Châu (Sơn La) 40,2 độ C, Phù Yên (Sơn La) 40,3 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 41 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 41,2 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 40,5 độ C…