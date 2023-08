Cháu trai Ngọc Sơn tiết lộ cách dùng tiền cát sê khi nổi tiếng sớm

Nhận được sự hỗ trợ của ca sĩ Ngọc Sơn, người mẫu nhí Phong Thiên có nhiều bước tiến trong sự nghiệp nghệ thuật NVCC

Quán quân So you think you can model - Phong Thiên gây chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2023 được tổ chức ở Bảo tàng Hà Nội. Đây là sự kiện quy tụ hơn 400 người mẫu trình diễn cho hơn 20 thương hiệu thời trang nổi tiếng, góp phần lan tỏa những nét đặc trưng về văn hóa ở nhiều nơi trên thế giới.

Phong Thiên tham gia trình diễn bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Tây Nguyên của nhà thiết kế Đắc Ngọc. Dù còn nhỏ tuổi song cháu trai Ngọc Sơn gây ấn tượng với những bước đi tự tin trong sự cổ vũ của mọi người. Thông qua đó, nhà thiết kế muốn khán giả có cái nhìn cận cảnh hơn về thời trang dành cho trẻ em tại Việt Nam.

Phong Thiên tự tin khi trình diễn thời trang. Cậu bé 9 tuổi là con trai của một người bạn thuở hàn vi của danh ca Ngọc Sơn FBNV

Ngoài tham gia trình diễn, Phong Thiên còn là một trong tám gương mặt mẫu nhí đại diện cho Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2023. Trong sự kiện ý nghĩa này, cháu trai Ngọc Sơn còn vinh dự nhận giải Star Kid International 2023. Đây là giải thưởng vinh danh người có nhiều hoạt động nổi trội, cống hiến cho nghệ thuật.

Sau khi giành quán quân một cuộc thi người mẫu nhí, Phong Thiên nỗ lực hoạt động trong lĩnh vực thời trang, âm nhạc và có được những thành quả đáng tự hào. Tháng 7 vừa qua, cậu bé 9 tuổi góp mặt trong liveshow Tình con của danh ca Ngọc Sơn, đồng thời xuất hiện trên các sàn diễn với phong thái tự tin.

Phong Thiên tiết lộ toàn bộ tiền cát sê nhận được từ việc đi diễn, đi hát đều được dùng làm học phí, tham gia các lớp năng khiếu và các hoạt động thiện nguyện. Bố của cậu bé 9 tuổi luôn cân đối giữa việc học và lịch biểu diễn để không làm ảnh hưởng kết quả học tập. Nhờ vậy, cháu trai Ngọc Sơn tự hào khi vẫn giành được thành tích học tập cao, khiến gia đình yên tâm và thoải mái tạo điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.