Thời sự

Cháy 2 cửa hàng ở TP.HCM trong đêm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
24/10/2025 22:07 GMT+7

Đám cháy bất ngờ bùng lên tại 2 cửa hàng liền kề gần giao lộ Thống Nhất - đường số 8 (phường Thông Tây Hội, TP.HCM), khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

Đến 22 giờ ngày 24.10, Công an phường Thông Tây Hội vẫn đang phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM xử lý hiện trường vụ cháy 2 cửa hàng gần giao lộ Thống Nhất - đường số 8 (quận Gò Vấp cũ).

- Ảnh 1.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản tại cửa hàng vật tư điện nước

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo cơ quan chức năng, bước đầu vụ cháy không gây thương vong, song thiệt hại nhiều tài sản, chưa thể ước tính thành tiền.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng lên tại cửa hàng vật tư điện nước nằm gần giao lộ Thống Nhất - đường số 8. Đám cháy nhanh chóng lan qua cửa hàng ẩm thực chay liền kề.

Nhiều người dân hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Cột khói đen bốc cao, kèm theo lửa lớn. Công an phường có mặt sơ tán người dân, đảm bảo an toàn. Nguồn điện khu vực cũng được ngắt để phục vụ công tác chữa cháy.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15 (Công an TP.HCM) nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt đám cháy, bảo vệ được nhiều tài sản và ngăn cháy lan qua các cửa hàng xung quanh.

- Ảnh 2.

Cháy 2 cửa hàng ở TP.HCM trong đêm 24.10

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

- Ảnh 3.

Đám cháy bùng lên giữa đêm

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Hiện nguyên nhân vụ cháy 2 cửa hàng được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

