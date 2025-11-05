Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy chợ Bình Dương trong đêm, nhiều ki ốt bị thiêu rụi

Đức Nhật
Đức Nhật
05/11/2025 06:48 GMT+7

Giữa đêm 4.11, vụ cháy chợ Bình Dương (ở Gia Lai) thiêu rụi nhiều ki ốt và hàng hóa của tiểu thương, rất may không gây thiệt hại về người.

Sáng 5.11, ông Phan Xuân Nam, Bí thư xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy chợ Bình Dương.

Cháy chợ Bình Dương thiêu rụi nhiều ki ốt trong đêm 4 . 11 - Ảnh 1.

Vụ cháy chợ Bình Dương khiến nhiều ki ốt bị thiêu rụi

ẢNH: HOÀNG LINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 4.11, chợ Bình Dương bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều sạp hàng và ki ốt trong khu chợ. Trong lúc cháy, nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên, được cho là do các bình gas mà tiểu thương sử dụng trong sinh hoạt phát nổ.

Nhiều tiểu thương hoảng loạn, bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi, không thể tiếp cận khu vực cháy vì ngọn lửa bùng phát quá lớn.

Người dân và tiểu thương đã hô hoán, tìm cách dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường khống chế đám cháy.

Cháy chợ Bình Dương trong đêm, nhiều ki ốt bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Chợ Bình Dương bùng cháy dữ dội giữa đêm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cháy chợ Bình Dương thiêu rụi nhiều ki ốt trong đêm 4 . 11 - Ảnh 2.

Đến 2 giờ sáng 5.11, ngọn lửa cơ bản được dập tắt

ẢNH: HOÀNG LINH

"Đến khoảng 2 giờ ngày 5.11, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy chợ không gây thiệt hại về người. Hiện chưa thể thống kê thiệt hại tài sản", ông Nam thông tin.

Nguyên nhân vụ cháy chợ Bình Dương hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

cháy chợ Bình Dương Gia Lai cháy chợ Chợ Bình Dương PCCC
