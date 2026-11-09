Cháy chung cư cao tầng ở Trung Quốc, 14 người chết

Vụ cháy chung cư cao tầng nói trên xảy ra tại quận Nghênh Trạch thuộc thành phố Thái Nguyên ở miền bắc Trung Quốc vào lúc 16 giờ 59 phút ngày 8.11 (giờ địa phương).

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ cháy chung cư cao tầng ở thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) ngày 8.11 Ảnh: Reuters

Ngọn lửa đã được dập tắt vào lúc 19 giờ, và công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc lúc 20 giờ 30 phút ngày 8.11. Khi đó, CCTV đưa tin có 38 người được đưa đến bệnh viện điều trị, trong đó có 5 trường hợp tử vong.

Đến sáng nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 14 người. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Vào tháng 11.2025, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch nhằm giải quyết nguy cơ hỏa hoạn tại những tòa nhà cao tầng, sau khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi 7 tòa nhà chung cư và cướp đi sinh mạng của 168 người ở Hồng Kông vào ngày 26.11.2025.

Một tháng sau đó, vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư ở tỉnh Quảng Đông thuộc miền nam Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 12 người.

Ngoài ra, vào tháng 7, vụ cháy tại một nhà máy giày ở miền đông Trung Quốc cũng đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.

Trước đó, vào tháng 2.2024, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho hay ít nhất 15 người chết và 44 người bị thương trong vụ cháy chung cư cao tầng tại thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc.