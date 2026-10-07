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    Cháy cửa hàng xe máy trong đêm, người thuê trọ đập cửa tháo chạy
    VideoThời sự

    Cháy cửa hàng xe máy trong đêm, người thuê trọ đập cửa tháo chạy

    Trần Kha
    Trần Kha

    Khoảng 3 giờ sáng 7.10, một vụ cháy cửa hàng xe xảy ra trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TP.HCM) kèm nhiều tiếng nổ, làm sập trần nhà và thiêu rụi toàn bộ phương tiện bên trong.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một cửa hàng kinh doanh xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TP.HCM). Ngay khi phát hiện, người dân lân cận đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

    Cháy cửa hàng xe máy trong đêm, người thuê trọ đập cửa tháo chạy

    Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng, phát ra nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh hoảng loạn di tản ra xa. Khói đen cuồn cuộn bao trùm cả dãy nhà trọ sát phía sau cửa hàng, khiến nhiều người thuê trọ phải đập cửa tháo chạy.

    TP.HCM: Cháy cửa hàng xe máy trong đêm, sập trần nhà, nhiều tiếng nổ lớn - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ cháy được phong tỏa

    ẢNH: TRẦN KHA

    Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cùng Công an phường Bình Tân đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa, khống chế cháy lan. Lực lượng y tế và xe cấp cứu cũng túc trực, kịp thời kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ thở ô xy tại chỗ cho người có biểu hiện ngạt khói.

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