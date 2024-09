Chạy đua ngăn cuộc chiến toàn diện tại Li Băng

"Địa ngục đang mở lối tại Li Băng", Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã thốt lên trong cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ hôm qua (26.9) giữa lúc giao tranh Hezbollah và Israel ngày càng leo thang. Theo phóng viên chiến trường của Đài Al-Jazeera tại Li Băng, màn tấn công qua lại giữa hai bên vào tối 25.9 đến sáng 26.9 là đợt giao tranh căng thẳng nhất từ tháng 10.2023 và vẫn đang nóng lên.

Đã có thêm 72 người chết trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Li Băng trong ngày 25.9, nâng tổng số nạn nhân từ đầu tuần lên 620 người. Ngoại trưởng Li Băng Abdallah Bou Habib ước tính 500.000 người đã buộc phải sơ tán sau các cuộc oanh tạc quy mô lớn của Israel.



Tư lệnh Israel nói chuẩn bị khả năng tung bộ binh tấn công Li Băng

Israel chuẩn bị đổ quân sang Li Băng

Nói với các binh sĩ trong chuyến thị sát miền bắc lãnh thổ ngày 25.9, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi cho biết chiến dịch oanh tạc những ngày qua nhằm phá hủy hạ tầng của Hezbollah và chuẩn bị cho khả năng đổ quân sang Li Băng. Mục tiêu của cuộc đổ bộ là làm suy yếu Hezbollah để giúp người dân Israel quay về nhà ở miền bắc nước này, nơi hứng chịu các cuộc tấn công gần như mỗi ngày từ bên kia biên giới. Theo tờ The Guardian, quân đội Israel đã tập hợp 2 lữ đoàn dự bị cho các chiến dịch miền bắc và chỉ huy mặt trận này yêu cầu các binh sĩ chuẩn bị kỹ càng cho việc hành động.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel tại miền nam Li Băng ngày 26.9 ẢNH: REUTERS

Israel ước tính Hezbollah sở hữu 150.000 quả rốc két và tên lửa nhưng không nói rõ bao nhiêu trong số đó đã bị phá hủy. Không chỉ riêng Hezbollah, các thành viên khác như Iran và các nhóm trong khu vực cũng đang sẵn sàng hỗ trợ Hezbollah. Hôm 25.9, một máy bay không người lái của lực lượng dân quân tại Iraq tấn công một tòa nhà trong cảng Eilat ở miền nam Israel làm 2 người bị thương.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ hỗ trợ Li Băng "bằng mọi phương tiện" nếu Israel leo thang xung đột. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận một cuộc chiến toàn diện là điều có thể xảy ra, song ông tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt thỏa thuận nhằm "thay đổi nền tảng cả khu vực".

Xe tăng Israel được chuyển đến miền bắc vào ngày 26.9 ẢNH: REUTERS

Mỹ, Pháp đề xuất ngừng bắn

Hôm 25.9, Mỹ, Pháp đưa ra đề xuất ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày để tạo điều kiện cho nỗ lực đàm phán ngoại giao. Theo Reuters, thỏa thuận sẽ áp dụng cho "Đường Xanh", đường ranh giới giữa Li Băng và Israel do LHQ vạch ra hồi năm 2000. Liên minh Châu Âu (EU), Canada, Nhật Bản, Úc và một số nước vùng Vịnh ủng hộ đề xuất này. Đến nay Hezbollah vẫn chưa chính thức lên tiếng về đề xuất. Quan điểm của Hezbollah từ đầu chiến sự là sẽ không dừng lại cho đến khi xung đột tại Dải Gaza chấm dứt. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Katz của Israel tuyên bố sẽ không có ngừng bắn và Tel Aviv sẽ chống Hezbollah hết sức cho đến khi chiến thắng và đưa cư dân miền bắc về nhà.

Mỹ, Pháp và các đồng minh kêu gọi Israel-Li Băng ngừng bắn 21 ngày

Hôm qua, Thủ tướng Li Băng Najib Mikati hoan nghênh nỗ lực của quốc tế và hy vọng sẽ sớm có thỏa thuận. Trong khi đó, chính trường Israel đang có những phản ứng trái chiều về đề xuất. Lãnh đạo đối lập Yair Lapid kêu gọi chính phủ chấp nhận ngừng bắn nhưng chỉ trong vòng 7 ngày và phải kèm điều khoản buộc Hezbollah rút khỏi vùng giáp miền bắc Israel.

Một số lãnh đạo trong liên minh cầm quyền Israel cảnh báo Hezbollah sẽ phục hồi nếu ngừng bắn và việc tiếp tục chiến sự là lựa chọn duy nhất. Tương tự, nhiều quan chức địa phương và thị trưởng các đô thị miền bắc Israel cho rằng việc chấp nhận ngừng bắn sẽ là "sai lầm chết người" của Tel Aviv và là "món quà" cho Hezbollah, theo tờ The Times of Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua lên đường sang New York (Mỹ) để dự kỳ họp Đại hội đồng LHQ. CNN dẫn lời một quan chức Israel cho hay lý do chính cho chuyến đi là đối thoại ngoại giao về việc ngừng bắn với Hezbollah. Truyền thông Israel và khu vực loan tin rằng nhà lãnh đạo đã chỉ thị quân đội giảm bớt tấn công Li Băng trong thời gian đối thoại và sẽ không có cuộc đổ quân nào trong lúc ông ở New York.