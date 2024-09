Israel chuẩn bị đổ quân sang Li Băng; Mỹ, Iran cảnh báo

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi ngày 25.9 nói với các binh sĩ rằng những đợt không kích tại Li Băng nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah và mở đường cho khả năng đưa lực lượng trên bộ sang, theo CNN.



Xe tăng Israel tại khu vực do nước này kiểm soát ở Cao nguyên Golan hôm 22.9 ẢNH: REUTERS

"Các bạn đã nghe máy bay bay trên đầu, chúng ta đã tấn công suốt ngày. Đây đều là sự chuẩn bị cho khả năng đưa các bạn sang và để tiếp tục làm suy yếu Hezbollah", ông Halevi nói với các binh sĩ tại miền bắc Israel giáp Li Băng.

Mục tiêu chiến dịch của Israel là giúp hàng chục ngàn người dân trở về nhà ở miền bắc do trước đó phải sơ tán vì các cuộc tấn công từ phía bắc.

"Để đạt được điều đó, chúng ta đang chuẩn bị quá trình triển khai. Nghĩa là dấu giày của các bạn sẽ bước vào lãnh thổ kẻ thù, đi vào những ngôi làng mà Hezbollah đã chuẩn bị những cơ sở quân sự lớn", ông Halevi nói, tự tin cho rằng đối thủ sẽ phải đối mặt một lực lượng chuyên nghiệp, kỹ năng cao và có kinh nghiệm chiến trường.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận một cuộc chiến tranh toàn diện có khả năng xảy ra tại Trung Đông nhưng cũng còn khả năng dàn xếp các cuộc xung đột giữa Israel với Hamas và Hezbollah.

Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ dùng mọi phương tiện để ủng hộ đồng minh Hezbollah nếu xung đột với Israel leo thang. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Trung Đông đang bên bờ của một thảm họa toàn diện và thế giới cũng đối diện hậu quả thảm khốc. Ông cho rằng Israel đã vượt mọi lằn ranh đỏ và Iran sẽ "ủng hộ người Li Băng bằng mọi phương tiện". Nhà ngoại giao cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp để khôi phục hòa bình và ổn định.

Theo tờ The Times of Israel, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày đã có cuộc họp khẩn cấp về tình hình Li Băng.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã tiết lộ đề xuất chung với Mỹ về việc ngừng bắn 21 ngày tại Li Băng để đàm phán. "Chúng tôi trông đợi hai bên chấp nhận đề xuất không chậm trễ, nhằm bảo vệ dân thường và cho phép các cuộc đàm phán ngoại giao bắt đầu", Ngoại trưởng Barrot nói.